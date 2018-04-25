Как китайский бизнес наращивает присутствие в России

Выходу китайских компаний на российский рынок мешают не столько макроэкономическая ситуация или качество госрегулирования, сколько отсутствие у предпринимателей из КНР знаний и связей, необходимых для работы в России

Китайский бизнес пришел в Россию уже почти 30 лет назад и породил ряд устойчивых, но противоположных стереотипов, согласно которым он то ли уже контролирует российский Дальний Восток, вырубив там все леса и захватив сельскохозяйственные земли, то ли давно потерял к России интерес и почти исчез. Отношения с Китаем в основном освещаются с точки зрения больших сделок, заключаемых крупными, часто государственными, компаниями. Отслеживание активности китайского частного, особенно малого и среднего, бизнеса в России является нетривиальной задачей в силу его запутанности, закрытости и склонности к использованию офшоров.

Тем не менее даже использование простых подсчетов по коммерческим базам данных при всех ограничениях этого метода открывает довольно любопытную картину китайской деловой активности и особенно ее динамики на фоне разного рода политических и экономических событий.

Москва и Приморье

Прежде всего присутствие китайского бизнеса в России является очень весомым. По данным СПАРК, к февралю 2018 года в стране было зарегистрировано 5867 компаний, среди владельцев которых значились физические и юридические лица из КНР. По данному показателю Китай уступал любимому российским бизнесом Кипру (11 969), но превосходил Германию (4677). Но Китай, скорее всего, реже, чем европейские юрисдикции, используется для возврата в страну денег российских инвесторов из офшоров.

Разумеется, если отбросить компании, в отношении которых отсутствуют данные о выручке, либо имеющие выручку менее 100 тыс. руб. в год, то получатся гораздо более скромные цифры. Таким критериям будут соответствовать 1616 фирм, получивших в 2016 году выручку в 186 млрд руб. (в реальности, возможно, и больше) и обладающих суммарными активами в 1,572 трлн руб. На территории Дальневосточного федерального округа работает 577 таких компаний с общей выручкой 18,5 млрд руб. за 2016 год.

Темпы открытия новых бизнесов дают определенное представление о динамике и географическом распространении китайской активности. Число новых компаний стремительно росло с конца 1990-х годов, причем экономический кризис 2014–2016 годов существенно не отразился на этом процессе. Например, в 2013 году было зарегистрировано 378 китайских предприятий, в 2015-м — 693, а в 2017-м — 702. Причем в благостный докризисный 2007 год компаний с владельцами из КНР появилось всего 267, а во второй половине 1990-х их появлялись считаные десятки.

С точки зрения общей численности юридических лиц с китайским участием местом наибольшей концентрации ожидаемо является Москва, где действуют 1946 компаний. На втором месте — Приморье с 652 компаниями, далее идут Санкт-Петербург с 366 и Амурская область с 327.

Однако китайский бизнес можно обнаружить во всех регионах России, включая Калининградскую область, Чечню, Севастополь, Крым и Адыгею. Всего китайский бизнес присутствует в 74 из 85 регионов России.

Как географическое распространение, так и сфера интересов китайского бизнеса необычайно широки — от пошива чемоданов и дамских сумок в Калининграде до техобслуживания и ремонта автомобилей в Якутии.​ Всего китайский бизнес представлен в 696 различных видах деятельности.

Антикризисный рост

Эти цифры дают лишь частичную картину. Крупный китайский бизнес приходит в нашу страну, как правило, через юрисдикции третьих стран. Поиск китайских, или предположительно китайских, компаний среди предприятий с учредителями из популярных у китайцев офшоров (Гонконг, Нидерланды, Сингапур, Каймановы Острова, Виргинские Острова) дает по несколько десятков относительно крупных китайских компаний, занятых различными видами деятельности. Через данные юрисдикции в России работают прежде всего крупные китайские игроки в сфере электронной торговли, экспортеры автомобильной и бытовой техники, нефтегазового оборудования.

Объем китайских прямых инвестиций в России — отдельный сложный вопрос, учитывая, что 80% китайских исходящих прямых инвестиций проходят через офшоры. Тем не менее можно выделить определенные тенденции в активности китайского бизнеса в России.

Обращает на себя внимание отсутствие зависимости между числом появляющихся каждый год в стране компаний с китайским участием и макроэкономической ситуацией в стране. Количество компаний с китайским участием росло нарастающими темпами на фоне экономического спада 2014–2016 годов, несмотря на обвальное падение объемов двусторонней российско-китайской торговли.

Определенное снижение числа новых китайских компаний после 2015 года наметилось лишь в Дальневосточном федеральном округе, где в 2014 году их появилось 90, в 2015-м — 162, в 2016-м — 124, в 2017-м — 125. Возможно, данное обстоятельство связано с небольшой емкостью регионального рынка и его насыщением товарами и услугами, которые могли предложить китайские предприниматели.

Можно предположить, что китайские средние и малые предприниматели видели нарастающее число возможностей для себя в России даже в таких условиях. Вероятно, ключевым ограничителем китайского вхождения в российский рынок являются не макроэкономика и качество госрегулирования (хотя недостатки в этой области и играют свою существенную негативную роль).

Ключевой проблемой может являться отсутствие у китайских предпринимателей знаний, связей и уверенности для работы в России и столь же высокий уровень невежества и неуверенности у их российских контрагентов. По мере того как формируется прослойка работающих с Россией людей и растет понимание существующих в стране специфических условий, растет и число китайцев, занимающихся здесь предпринимательской деятельностью. Можно предположить, что в долгосрочной перспективе они будут превращаться во все более значимый фактор развития российской экономики и общества.

Таким образом, есть основания ожидать, что в дальнейшем будет происходить расширение и укоренение китайского бизнеса в России, возникновение у китайских предпринимателей устойчивых деловых и личных связей, что в свою очередь может повлечь за собой новое качество российско-китайских отношений.

Значительное увеличение китайской трудовой миграции в связи с этим представляется маловероятным. После девальвации рубля в 2014 году средние заработные платы в российских городах ниже китайских; массовое использование китайской рабочей силы, за исключением отдельных позиций, требующих специальной квалификации, маловероятно. Компании с китайским участием, ведущие реальную деятельность, во многих, а на первый взгляд, в большинстве случаев, имеют российских руководителей.

Материал основан на результатах исследования, подготовленного к конференции «Россия и Китай: современные вызовы развития», организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

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