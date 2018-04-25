На управляющих нашли управу

ЦБ предлагает расширить инвестиционные права пенсионных фондов

НПФ смогут отказаться от услуг управляющих компаний при размещении пенсионных резервов, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Речь идет о 980 млрд руб., но пенсионные фонды вряд ли воспользуются этим правом

Эльвира Набиуллина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Банк России намерен позволить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) самостоятельно инвестировать средства пенсионных резервов без обязательного привлечения управляющих компаний. Такое заявление сделала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время конференции «Российский фондовый рынок». «Планируем опробовать отказ от управляющих компаний на рынке добровольного пенсионного страхования, — сказала глава ЦБ, добавив: — Мы начинаем с малого — проверяем готовность рынка». В зависимости от полученных результатов Центробанк будет впоследствии рассматривать вопрос о расширении подобной практики на рынок обязательного пенсионного обеспечения (пенсионных накоплений. — РБК), сказала Набиуллина.

По оценке «Эксперт РА», по состоянию на конец 2017 года под управлением УК находилось около 980 млрд руб. негосударственных пенсионных резервов НПФ, а пенсионных накоплений — порядка 2,5 трлн руб. «Практически все пенсионные резервы сформированы при участии работодателя в рамках корпоративных пенсионных программ, индивидуальное негосударственное пенсионное обеспечение без участия работодателей, к сожалению, пока не распространено», — пояснил РБК руководитель аналитической службы Ассоциации НПФ ​Евгений Биезбардис. Распространение практики отказа от УК, таким образом, в основном затронет корпоративные пенсионные программы крупных российских компаний, таких как «Газпром», РЖД, «Роснефть», ЛУКОЙЛ и т.д.

Отказ от обязательного участия УК в инвестировании средств НПФ лежит в логике принятых в этом году поправок в закон «​О негосударственных пенсионных фондах», согласно которым вводится фидуциарная ответственность НПФ. Теперь фонды несут ответственность за управление пенсионными накоплениями и резервами. В случае если фонд недобросовестно исполнил свои обязанности и в результате по итогам года получил убыток или недополучил прибыль, то он обязан возместить потери за счет собственных средств.

«Управляющие компании не очень довольны этим решением, но дополнительные издержки в конечном итоге ложатся на потребителей, а значит, их надо снижать», — подчеркнула глава ЦБ, добавив, что «бизнес-модель управляющих была рассчитана на обязательность услуг, поэтому будет предусмотрен переходный период». Набиуллина добавила, что регулятор рассмотрит возможность расширения списка объектов, в которые могут инвестировать пенсионные фонды, — это может произойти после проведения стресс-тестов, «после того как мы будем понимать, что пенсионные фонды достаточно устойчивы для прохождения неблагоприятных условий».

НПФ должны иметь право выбирать способ управления активами — работать ли самостоятельно или привлекать управляющую компанию, пояснили РБК в пресс-службе ЦБ. Законодательное регулирование этого вопроса, по мнению ЦБ, искажает бизнес-среду и конкуренцию. За время переходного периода каждая управляющая компания сможет «взвесить свои возможности, заинтересовать НПФ своими сервисами», считают в регуляторе.

По данным «Эксперт РА», на конец 2017 года первое место среди управляющих компаний по объему пенсионных резервов в управлении занимает УК «Лидер» (основные акционеры НПФ «Газфонд», «Газпром» и ВЭБ) — под ее управлением находилось более 390 млрд руб. негосударственных пенсионных резервов, второе место — у группы «Трансфингруп», среди акционеров которой учрежденный РЖД НПФ «Благосостояние» (почти 180 млрд руб.), замыкает тройку группа компаний «Тринфико» (порядка 100 млрд руб.), также указывающая НПФ «Благосостояние» среди своих основных партнеров.

Инвестируют одни, отвечают другие

Вопрос необходимости исключения управляющих компаний из процесса инвестирования пенсионных накоплений и резервов впервые возник на рынке в 2008 году, говорит президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. По его словам, это было вызвано серьезным противоречием в законодательстве о НПФ — денежные средства размещают УК, но при этом всю финансовую ответственность за результаты размещения несут пенсионные фонды. Из-за такого противоречия фонды были вынуждены возмещать понесенные потери из собственных средств. С тех пор эта проблема не разрешилась, подчеркнул Угрюмов.