Зачем президент Украины обратился к вселенскому патриарху

Президент Украины и депутаты парламента направят обращение во Вселенский патриархат Константинополя о создании независимой украинской церкви. Предыдущие обращения остались без ответа. На новое тоже не ответят, считают эксперты

Фото: Михаил Палинчак /ИнА «Украинское фото»

Предвыборный шаг к церкви

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 19 апреля, пришел в парламент страны, чтобы призвать депутатов поддержать его обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о создании единой автокефальной украинской поместной церкви. Депутатам президент Украины сказал, что выступает «от имени миллионов украинцев». «Украина, независимое государство, согласно традициям православного мира, не просто имеет право, она обязана конституировать такую ​​церковь и обеспечить ее признание со стороны всего православия», — заявил Порошенко. «Идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика», — аргументировал Порошенко. Также он обвинил Русскую православную церковь в поддержке политики российских властей.

Порошенко сообщил, что его обращение поддержала Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), но двери будущей объединенной церкви открыты для всех.

Большинство депутатов (268 при необходимом минимуме 226 человек) призыв президента поддержали. Два года назад украинский парламент уже принял обращение к вселенскому патриарху, тогда за его отправку проголосовали 245 членов парламента.

Порошенко на заседании 19 апреля вспомнил, что и он уже обращался к патриарху. Однако недавняя встреча с патриархом Варфоломеем обнадежила украинского президента, и он посчитал необходимым предпринять ряд дипломатических шагов, в том числе отправить новое обращение. Встреча Порошенко и Варфоломея состоялась 9 апреля в Стамбуле, через несколько дней после телефонного разговора президента России Владимира Путина с патриархом. Российский лидер позвонил ему из Анкары, где находился с визитом.

Церковный вопрос На Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая на правах широкой автономии входит в состав Русской православной церкви (РПЦ). Предстоятелем является митрополит Онуфрий с резиденцией в Киево-Печерской лавре. После обретения независимости на Украине в 1992 году была создана Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которая не признана ни одной из канонических православных церквей. Ее предстоятелем является Филарет, а главным храмом — Владимирский собор в Киеве. Украинская автокефальная православная церковь создана после революции 1917 года. Предстоятелем является Макарий.

Отказались поддержать обращение 36 депутатов, в большинстве — члены «Оппозиционного блока». «Досадно и плохо, что президентская кампания начинается с использования наиболее чувствительной темы, которая сегодня есть в обществе, — темы вопросов религии», — заявил лидер фракции Юрий Бойко в парламенте (цитата по «Интерфаксу»). Вопросы церкви, по мнению оппозиционера, должны решаться на уровне межцерковного диалога, который проводят руководители церквей. Инициативу Порошенко он посчитал вмешательством в дела религии. Президентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году, но ранее опрошенные РБК эксперты не исключали проведение голосования досрочно.

Так же отнесся к инициативе украинского президента лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук, принимавший участие в переговорах с патриархом Кириллом и президентом России об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. По его мнению, ​идея создания на Украине единой поместной автокефальной церкви усилит раскол в украинском обществе.

Александр Захарченко, Виктор Медведчук и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева направо) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Главная политическая цель ближайшего времени для Порошенко — переизбраться на выборах 2019 года, церковный вопрос один из тех, на которых можно набрать дополнительные очки, сказал РБК украинский политолог Вадим Карасев. К тому же реакция политиков и общества позволит расставить «маркеры антипатриотических сил», а на основе поддержавших президента создать так называемую патриотическую платформу. Обращение к патриарху укладывается в общую линию на противостояние России, до этого президент Порошенко заявил о выходе страны из СНГ и пересмотре «большого договора» о дружбе с Россией, напоминает эксперт. Диалог с Москвой сейчас практически не развивается, поэтому очередная инициатива Порошенко на него не повлияет, к тому же в Москве поймут, что это предвыборная риторика, указывает Карасев.

Политический вопрос

Порошенко выразил надежду, что указ (томос) об автокефалии украинской церкви будет выпущен синодом до 28 июля этого года. «28 июля отмечается как День крещения Киевской Руси, такая дата есть и в календаре Киевской и Московской церкви, плюс сейчас 2018 год, что дает основания считать его юбилейным по отношению к 988 году, то есть прошло 1030 лет со дня крещения. Порошенко имеет в виду синод Константинопольской церкви — что он даст ответ на обращение до 28 числа, но необязательно этот ответ будет положительным. Вполне возможно, ответ будет в стиле «денег нет, но вы держитесь там», — сказал РБК протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

По его словам, решение о предоставлении автокефалии будет лежать в политической плоскости. «Все зависит от того, что сейчас в голове у президента Турции Реджепа Эрдогана. Потому что решение Константинопольского патриарха будет согласовано с турецким руководством», — пояснил он. Кураев отмечает, что запрос на независимость от Московского патриархата — это традиционная повестка Украины: «Еще президент Виктор Ющенко писал такие обращения. Не писал, наверное, только президент Виктор Янукович».

Теоретически автокефальную церковь можно создать на основе УПЦ КП и УАПЦ, но вряд ли Константинопольский патриарх пойдет на создание такого прецедента, говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Единая церковь подразумевает объединение если не всех православных, то большинства, к тому же для церкви важны святыни, а при объединении только указанных двух церквей основные святыни — Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра — останутся за ее пределами, поэтому говорить о создании единой церкви без участия УПЦ МП вряд ли приходится, объясняет Макаркин.

«Вопрос о предоставлении автокефалии тем или иным национальным церквям — это вопрос как канонический, так и церковно-политический. Материнской по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата является РПЦ. С канонически-юридической точки зрения именно РПЦ должна решать вопрос с независимостью УПЦ. После этого если есть решение о независимости и основании поместной церкви, то тогда ведутся договоренности на межправославном поле — идет обращение к патриарху Константинопольскому», — пояснил РБК руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лукин.

По мнению Лукина, патриарх Константинопольский будет опасаться предоставлять автокефалию УПЦ, так как это повлечет конфликт между Россией и Турцией. «Он не захочет полностью рвать отношения с РПЦ и патриархом Кириллом, и какого-то решения о предоставлении автокефалии УПЦ не будет, поскольку это означает конфликт Москвы и Турции, которые наладили дружественные отношения», — считает Лукин.

Никаких последствий у обращения не будет, уверен депутат украинского парламента Вадим Новинский. «Думаю, что патриарх Константинопольский никогда не пойдет на нарушение церковного закона, он не будет это рассматривать <...> Иначе это будет означать раскол в православии, который будет похлеще раскола 1054 года, когда церковь христианская развалилась на католическую и православную», — сказал депутат журналистам после голосования в Раде (цитата по «РИА Новости»).