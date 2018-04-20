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Между Венесуэлой и Маршалловыми Островами
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Между Венесуэлой и Маршалловыми Островами
Газета № 071 (2795) (2004) Общество, 10:00
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Между Венесуэлой и Маршалловыми Островами
Специалисты Henley & Partners составили рейтинг самых привлекательных гражданств
Россия заняла 63-е место в рейтинге самых привлекательных гражданств, выяснилось из исследования компании Henley & Partners. Россию опередили южноамериканские страны, а также Китай
Фото: Олег Яковлев / РБК

Первые по качеству

Второй год подряд в составляемом компанией Henley & Partners (есть у РБК) рейтинге гражданств Россия заняла 63-е место. Ее обогнали большинство южноамериканских стран, а также Израиль (48-е место) и Китай (59-е место). Всего в рейтинге гражданств 209 стран.

При составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние. К внутренним факторам относятся масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала; к внешним, в частности, — возможности кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом. Также, указывают авторы исследования, предпочтительнее иметь гражданство в стране с высокой продолжительностью жизни, развитой системой образования, высоким уровнем благосостояния и т.д.

По мнению составителей рейтинга, в 2017 году лучше всего иметь гражданство Франции и Германии, эти государства заняли первое и второе место. Следом в рейтинге идут Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Италия. Все страны в группу с паспортами наивысшей категории (в нее включены государства с индексом выше 75%), — члены Европейского союза, кроме Великобритании. Помимо стран ЕС гражданство, согласно рейтингу, предпочтительнее получать в США, это государство заняло 27-е место, оно идет в рейтинге сразу после европейских государств. 

Россия опередила СНГ

Россия в рейтинге, как и в прошлом году, заняла 63-ю позицию. Российский паспорт, по мнению составителей рейтинга, относится к высокой категории привлекательности — выше, чем у страны из бывшего СССР.

Из бывших советских республик (за исключением входящих в состав ЕС Литвы, Латвии и Эстонии) в группу стран с высокой привлекательностью гражданства вошли Украина (80-я строчка, поднялась на 19 позиций) и Грузия (84-е место, поднялась на 20 пунктов). Молдавия поднялась в рейтинге на семь позиций по сравнению с прошлым годом — теперь государство на 73-м месте. Граждане этих трех стран могут въезжать в Шенгенскую зону без виз.

Украина и Грузия могли бы занять позиции выше занимаемых, но в этих государствах, объясняют авторы доклада, есть, как говорят в Киеве и Тбилиси, неподконтрольные им территории — вошедший в состав России Крым, Луганская и Донецкая народные республики, Абхазия и Южная Осетия.

Другие бывшие республики СССР, как и в прошлом году, остались в группе со средним качеством гражданства. Так, Казахстан занял 91-е место (опустился на шесть позиций), Белоруссия — 92-е (потеряла четыре позиции), Армения — 103-е (опустилась на шесть строчек), Киргизия — 109-е (было 110-е), Азербайджан — 111-е (опустился на четыре строчки), Узбекистан — 117-е (опустился на одну позицию), Таджикистан — 126-е (опустился на пять позиций), Туркмения — 133-е (в 2016 году находилась на 124-й строчке).

При этом Россию обгоняют по привлекательности гражданства большинство южноамериканских стран, к примеру Аргентина (36-е место), Уругвай (44-е), Венесуэла (62-е), так как их жители могут свободно въезжать в Шенгенскую зону, а также Китай (59-е), следует из исследования.

Худшими паспортами составители рейтинга называют иракский, афганский и сомалийский.

Чем привлекают соотечественников

Российский паспорт по сравнению с удостоверениями личности бывших советских республик привлекательнее, так как Россия экономически более развита, чем государства-соседи, считает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Россия, по ее словам, привлекает в первую очередь широким рынком труда. «Поэтому в Россию и стремятся бывшие советские граждане из соседних республик, во многих из которых высокая безработица», — говорит эксперт.

С 2006 года в России действует так называемая программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. По данным МВД, В 2017 году было принято 84,5 тыс. заявлений на участие в программе, из них 52% заявлений соотечественники подали из-за рубежа, 48% — с территории России. Участниками программы могут стать проживающие в странах СНГ бывшие граждане СССР, эмигранты из Российской империи, СССР и России с иностранным гражданством и др.

Бюджет программы изначально планировался на уровне около 8 млрд руб. в год, но в кризисном 2009 году сократился до 1,8 млрд руб. С 2012 года госпрограмму сделали бессрочной. В 2017-м федеральный бюджет потратил на ее исполнение 2,2 млрд руб. По данным МВД, за время существования программы ее участниками стали более полумиллиона человек.

Программа действует как на федеральном, так и на региональном уровне, и большинство субъектов Федерации уже ее реализуют. Конкретные меры поддержки переселенцев зависят от региона переселения: дополнительные льготы и выплаты получают переезжающие в приоритетные регионы, в том числе на Дальний Восток или в приграничные районы с сокращающимся населением. В некоторых субъектах Федерации новоиспеченный россиянин может рассчитывать не только на компенсацию переезда и общий социальный пакет, но и на подъемные, а также на компенсацию оплаты за аренду жилья на срок до полугода.

Российские власти пытаются вернуть и «профильных» соотечественников: официальные лица не раз заявляли о заинтересованности в возвращении на родину покинувших ее ученых. С 2010 года действует конкурс научных мегагрантов для российских вузов и исследователей со всего мира. В рамках конкурса ученый может получить на три года до 90 млн руб., чтобы собрать группу, закупить оборудование и организовать работу лаборатории. После трех лет финансирование можно продлить. Владимир Путин в октябре 2017 года на фестивале молодежи и студентов в Сочи, говоря о возвращении в Россию ученых, подчеркнул, что отечественной науке нужны только те из них, кто «реально может здесь эффективно работать».

Ганнушкина считает, что программа переселения соотечественников «малоэффективна» из-за «дефективности» закона «О гражданстве». Например, говорит Ганнушкина, в п. 7 с. 14 закона сказано, что желающие вернуться в Россию могут получить российский паспорт в упрощенном порядке при наличии регистрации по месту жительства, но эта формулировка вводит претендентов на гражданство в заблуждение, говорит эксперт.

«Участника программы направляют, например, из Армении в Амурскую область, где ему дают общежитие. Он думает, что, получив жилье, ему не нужно проходить сложную процедуру получения гражданства. Но это не так: по факту он получает лишь регистрацию по месту пребывания. И даже если человек снимет квартиру, он все равно не получит регистрацию по месту жительства», — говорит она.

Авторы: Александр Атасунцев, Филипп Алексенко.
При участии: Екатерина Копалкина.
Теги: иммиграция , гражданства , страны
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