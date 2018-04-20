Billa займет место «Любимого»

Немецкий ретейлер расширяется за счет российской сети

Немецкий ретейлер Billa займет площади сети супермаркетов «Я любимый». Этот бренд прекратит существование, говорят источники РБК. К настоящему моменту к управляющей сетью компании подано около 150 исков более чем на 320 млн руб.

Фото: Сергей Николаев / «Ведомости» / ТАСС

Площади московской сети супермаркетов «Я любимый» займет ретейлер Billa. Об этом РБК рассказали четыре поставщика сети «Я любимый»; информацию подтвердил сотрудник одного из магазинов российской сети, который сейчас закрыт на ремонт, — он сообщил, что после завершения работ помещение займет Billa.

В сделку по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей вошли все имеющиеся магазины «Я любимый», рассказал РБК один из поставщиков сети. По его данным, бренд не сохранится, на месте супермаркетов будут открыты Billa. Стоимость такой сделки могла быть не более 600 млн руб., подсчитал генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Представители сетей «Я любимый» и Billa от комментариев отказались.

Любовь прошла, нужен порядок

Сеть супермаркетов «Я любимый» была основана в 2010 году и сейчас насчитывает 26 магазинов, из них 21 в Москве и еще три в Московской области. Общая площадь магазинов — 48 тыс. кв. м, указано на сайте ретейлера. В 2017 году выручка «Я любимый» выросла до 10 млрд руб. без НДС, увеличившись на 1,3% по сравнению с 2016 годом, по данным «INFOLine-Аналитика». Владельцами ЗАО «Аматус», которому принадлежит бренд «Я любимый» и которое управляет торговой сетью, по данным СПАРК «Интерфакса», являются компании с Виргинских Островов «Росина Холдингс» и «Эндиго Индастриз». Их бенефициары не раскрываются.

Billa — немецкая сеть супермаркетов, принадлежащая Rewe International AG, которая в Европе также управляет сетями Merkur, Penny, Bipa и Adeg. На российском рынке Billa работает с 2004 года. Rewe вывела ее в партнерстве с холдингом «Марта». В 2010 году немецкий холдинг выкупил 25-процентную долю своего партнера и стал единственным владельцем российской Billa. Сейчас в сети 131 супермаркет Billa, основная их часть расположена в Москве и Подмосковье. Выручка Billa в 2016 году (последние доступные данные) выросла до 42,4 млрд руб., увеличившись на 8% года к году, по данным СПАРК «Интерфакса». Прибыль за тот же период составила 1,5 млрд руб.

По мнению Бурмистрова, магазины «Я любимый» почти идеально подходят для формата Billa по расположению и площадям. Сначала ценовое позиционирование российской сети было чуть выше, чем у немецкого конкурента, но за последний год оно стало практически одинаковым, отметил Бурмистров. Это значит, что больших затрат на реконструкцию магазинов от Billa не потребуется.

«Я любимый» с 2016 года проводил пилотный проект по кобрендингу с крупнейшим российским ретейлером X5 Retail Group, который управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель». Компании планировали совместно открывать магазины под вывесками «Я любимый перекресток». Сейчас, согласно сайту «Я любимый», работает только один кобрендинговый магазин на проспекте Мира.

Представитель X5 Retail Group уточнил, что эксперимент завершен по инициативе сети «Я любимый», последний магазин под вывеской «Я любимый перекресток» был закрыт в феврале 2018 года.

«Выживает сильнейший»

В последние годы сеть «Я любимый» испытывала серьезные финансовые проблемы. У нее возникли операционные проблемы, которые привели к ухудшению ассортимента и качества свежих продуктов, а следовательно, и сокращению трафика покупателей, поясняет Михаил Бурмистров. За 2017–2018 годы к управляющему сетью ЗАО «Аматус» поступило около 150 исков от партнеров и поставщиков, свидетельствуют данные из картотеки арбитражных судов. Общая сумма исковых требований — более 320 млн руб.

Billa, напротив, готова к активному развитию, согласно заявлениям ее руководства. «Последовательная экспансия сети в Центральной России — часть бизнес-стратегии» ретейлера, говорила гендиректор компании Елена Мальцева в начале апреля 2018 года. В 2015 году руководители Billa заявляли о своих планах довести количество точек сети в России до 200 к 2020 году. Сейчас Billa не входит в топ-10 крупнейших сетей в России, согласно данным «INFOLine-Аналитика». В московской рознице сеть заняла восьмое место по количеству магазинов по состоянию на конец 2017 года, по данным «РБК Исследования рынков».

Крупные ретейлеры сейчас часто покупают площади у менее сильных игроков, это происходит во многих сегментах розницы, отмечает партнер Deloitte Егор Метелкин. По его словам, это естественно в текущей экономической ситуации, когда «выживает сильнейший». В ближайшее время за счет мелких игроков будет происходить еще большая консолидация рынка, считает эксперт.

Возможности для роста долей игроков российского ретейла все еще есть, соглашаются аналитики Credit Suisse в своем исследовании Russian Retail Sector. По сравнению с развитыми западными рынками российский еще мало консолидирован, отмечается там. При этом открытие новых магазинов должно быть «сбалансированным». «В конечном счете розничные компании откроют «слишком много» магазинов, но вряд ли это произойдет в 2018 или 2019 году», — заключают аналитики Credit Suisse.