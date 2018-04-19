Как чемпионат мира по футболу может повлиять на страну

Инфраструктура, построенная для крупного спортивного мероприятия, может и не окупиться, но успех чемпионата или Олимпиады в конечном счете даст ощутимый для экономики эффект

Россия готовится принять чемпионат мира по футболу. По официальным подсчетам, на организацию этого соревнования будут потрачены рекордные $13,2 млрд. Конечно, это вызывает критику: ведь построенная инфраструктура вряд ли когда-то окупится. Однако надо оценивать это событие исходя из более широкой перспективы.

Сразу стоит подчеркнуть, что страны соревнуются за право проводить крупнейшие международные спортивные соревнования — Олимпийские игры или чемпионаты мира по футболу — не всегда ради достижения экономических целей. Напротив, чаще главными для них являются другие причины. Современные исследования предполагают, что нужно оценивать комплексное влияние таких спортивных событий как непосредственно на экономику, так и на социальную и политическую сферы.

Такой подход к крупным спортивным событиям позволяет выявить несколько очевидных эффектов. Первый и самый обсуждаемый из них — это, конечно, строительство спортивных сооружений и сопутствующей инфраструктуры. К другим потенциально позитивным эффектам относятся: укрепление международного имиджа страны, принимающей чемпионат; увеличение туристического потока в города чемпионата; создание дополнительных рабочих мест (хоть и на ограниченный период); рост числа и объема иностранных инвестиций; появление новых возможностей для развития местного бизнеса.

Организация чемпионатов подразумевает и ряд негативных последствий. Главное из них — это огромные затраты на строительство инфраструктуры, которые, как правило, ложатся на государственный бюджет. Кроме того, такие мегапроекты создают риск увеличения коррупции, приводят к высоким нагрузкам на все городские системы из-за огромного потока людей, а также к существенному росту стоимости аренды недвижимости.

Борьба за престиж

Проведение крупных спортивных соревнований долгое время оставалось прерогативой развитых стран. Первым исключением стали Олимпийские игры в Мехико в 1968 году. Восточная Европа присоединилась к этому движению в 1980-х годах — с Олимпиадой 1980 года в Москве и 1984 года в Сараево в Югославии. А с 2000 года более половины стран, выигрывавших право на проведение летних Олимпийских игр, не входили в ОЭСР, то есть не относились к числу наиболее развитых.

Особенно активны в организации международных соревнований страны БРИКС. Помимо России, которая в 2018 году готовится принять уже второе крупное соревнование за последние годы, Бразилия в 2014 году принимала чемпионат мира по футболу, а в 2016-м — Олимпийские игры, Индия в 2010 году организовывала Игры Содружества, Китай — Олимпийские игры 2008 года, а ЮАР — чемпионат мира по футболу 2010 года.

Исследования, которые проводили американские экономисты с середины 1980-х годов (Lipsitz, 1984; Baade, 1996; Noll & Zimbalist, 1997; Coates & Humphreys, 1999; Siegfried and Zimbalist, 2000), показывают, что строительство стадионов не оказывает прямого экономического влияния на города, принимавшие соревнования. Всем известны фотографии полузаброшенных олимпийских объектов в Греции, Бразилии или ЮАР, когда на футбольном поле можно увидеть пасущихся коров. Именно поэтому инициативы по проведению дорогостоящих международных соревнований столь часто подвергаются критике.

Однако нельзя забывать и о других последствиях проведения чемпионата. Что, если он поможет укрепить престиж страны, повысить ее популярность (в основном благодаря эффекту сарафанного радио)? Все эти последствия особенно важны именно для развивающихся стран. Успешно проведенное международное соревнование может стать положительным сигналом для иностранных инвесторов.

Опыт Бразилии и ЮАР

Остановимся более детально на примерах двух развивающихся стран, которые принимали предыдущие чемпионаты мира по футболу: ЮАР (2010 год) и Бразилия (2014 год). Поскольку уже прошло некоторое время, эффект от проведения этих соревнований можно оценить.

По официальным данным, правительству ЮАР чемпионат мира обошелся в $3,12 млрд. Эти деньги пошли на транспортную инфраструктуру, средства связи и строительство стадионов. Заметно выросло число поездок в ЮАР граждан стран, которые не входят в Сообщество развития Юга Африки (союз 15 южноафриканских стран).

Граждане ЮАР до сих пор продолжают пользоваться инфраструктурой, построенной перед чемпионатом, — аэропортами, железными дорогами и шоссе. Но не это главное. Как пишут исследователи, «эффект, который может действительно привести к долгосрочному росту экономики ЮАР, — это укрепление уверенности в себе». То есть жители страны поняли, что могут организовать столь крупное международное соревнование. А это помогает готовности и к другим начинаниям, например к партнерству с иностранными инвесторами. Чемпионат мира до сих пор рассматривается жителями ЮАР как успех.

Власти Бразилии вложили в следующий чемпионат мира по футболу — 2014 года — $13 млрд. Из них $2 млрд пошло на обеспечение безопасности, так как в стране проходили массовые протесты против коррупции и политики властей. По официальным данным, во время чемпионата Бразилию посетил миллион иностранных туристов — притом что власти рассчитывали на 600 тыс. Более 3 млн бразильцев путешествовали по территории собственной страны в дни проведения соревнования.

Чемпионат помог укрепить международный имидж Бразилии. С 2003 по 2013 год страна поднялась на десять позиций в рейтинге Международной ассоциации конгрессов и конференций — с 19-го на девятое место. Общее количество международных мероприятий, которые проводились в Бразилии, выросло за тот же период с 62 до 315, а число городов, которые участвуют в организации, — с 22 до 54.

Что ждать в России

Чемпионат мира по футболу в России пройдет в 11 городах. В последнее время я побывал на большинстве из 12 стадионов, которые примут эти соревнования, и видел, что на некоторых из них ситуация печальная — объекты далеко не готовы.

Более того, понятно, что некоторые города — особенно Саранск и Калининград — заведомо не смогут в дальнейшем эффективно использовать построенные стадионы. В этих городах даже нет команд, которые играют в российской премьер-лиге. Напротив, чем сильнее экономика региона сама по себе, например Москвы или Петербурга, тем проще городам будет получить максимум преимуществ от проведения чемпионата.

Не стоит забывать и о сопутствующих социальных факторах: чемпионат должен повлиять на развитие юношеского футбола и массового спорта в стране. В этом отношении очень интересен подход Екатеринбурга: после чемпионата трибуны местного стадиона разберут и разошлют по различным городам Свердловской области, чтобы и там создать инфраструктуру.

Уже сейчас ясно, что чемпионат пройдет на фоне усиления антироссийских санкций. Возможно, это означает, что часть американских или британских болельщиков, которые могли бы приехать в Россию, не приедут. Кстати, большого числа гостей из США и не ожидалось — их сборная на чемпионат не попала. С другой стороны, гостеприимство принимающей стороны, теплые отношения между болельщиками, как это произошло на Кубке конфедераций в 2017 году, могут опосредованно повлиять и на правительства стран, которые ввели санкции против России.

В любом случае вопрос о высокой плате за попытку укрепить международную репутацию России будет оставаться открытым и спустя годы после чемпионата.