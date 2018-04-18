Президент вернулся премьером

Серж Саргсян возглавил правительство Армении, несмотря на массовые протесты

Несмотря на массовые акции протеста парламент Армении утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Оппозиция акции прекращать не собирается. Однако они вряд ли продлятся долго, говорит эксперт

Серж Саргсян (Фото: Dario Pignatelli / Bloomberg)

Из кресла в кресло

Третий президент Армении 63-летний Серж Саргсян во вторник был утвержден парламентом на пост премьер-министра. «За» проголосовали 77 депутатов, «против» — 17 из 94 присутствовавших (всего в парламенте 105 депутатов).

Высший государственный пост Саргсян занимал с 9 апреля 2008 года до 9 апреля нынешнего, когда состоялась инаугурация избранного парламентом президента Армена Саркисяна.

Утверждение Саргсяна премьером завершило длившийся три года процесс конституционной реформы. На референдуме в 2015 году 66,2% принявших в нем участие граждан поддержали изменение системы власти — с полупрезидентской на парламентскую. Полномочия президента, согласно реформе, были ограничены и перераспределены в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене страну также будет представлять премьер.

На парламентских выборах 2017 года большинство (49,7% голосов) получила Республиканская партия, лидером которой является Саргсян. Правящую коалицию она сформировала с националистической партией «Дашнакцутюн», получившей 6,58% голосов. Премьером после выборов был утвержден Карен Карапетян. Однако после избрания нового президента правительство ушло в отставку. Кандидатом на пост премьера правящая коалиция выдвинула Саргсяна.

Армянская оппозиция критиковала как изменение Конституции, так и саму реформу. Ее необходимость Саргсян продвигал с 2013 года, когда на своих вторых выборах столкнулся с серьезной конкуренцией: его главный соперник, лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян набрал почти 37% голосов. Выдвигаться на третий срок Саргсян не мог, поэтому в его команде задумались о том, как сохранить преемственность во власти, говорили опрошенные РБК эксперты.

Саргсян долгое время не заявлял открыто о своих премьерских амбициях, однако указывал, что на решение его и партии могут повлиять политические события. «Нельзя не учитывать угрозы, которые в ходе осуществления конституционных реформ, к сожалению, только повысились. Мы пережили апрельскую войну, увидели в столице людей, готовых решать вопросы силой оружия, а сегодня сталкиваемся с силами, которые, не считаясь с возможными последствиями, готовы поднимать вопросы на улице», — напомнил Саргсян в конце марта. В апреле 2016 года на четыре дня возобновились активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, а в июле того же года группировка «Сасна Црер» захватила здание полка ППС в Ереване. По словам Саргсяна, согласиться на пост премьера его могла побудить только ответственность за будущее страны.

Выступая 17 апреля в парламенте, он назвал приоритетом своей работы «вопросы обеспечения безопасности, укрепление армии, урегулирование карабахского конфликта», решение демографических проблем. Он также говорил, что полномочия премьера не равны тем президентским полномочиям, что у него были. «Премьер-министр постоянно находится под контролем парламента и может смениться по политическим причинам. Не может быть премьер-министра, который не будет пользоваться поддержкой парламентского большинства», — подчеркнул Саргсян (цитата по «Спутник Армения»). Во внешней политике новый премьер обещал продолжить развитие связей с Россией, Евразийским экономическим союзом (Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия), Евросоюзом, США и Китаем.

Вся жизнь во власти До избрания президентом Саргсян возглавлял правительство. На пост премьера он перешел с поста министра обороны, который занимал с 2000 по 2007 год. На государственных постах Саргсян с 1993 года: сначала был министром обороны, потом министром нацбезопасности и министром внутренних дел. С 2007 года он является лидером правящей Республиканской партии Армении. Родился Саргсян в Нагорном Карабахе. Во время войны с Азербайджаном занимал пост начальника комитета обороны непризнанной республики.

«Откажи Сержу»

Протесты против утверждения Саргсяна премьером начались в Ереване в марте и сначала были немногочисленными. Однако по мере приближения даты голосования в парламенте число их участников росло. Главным организатором митингов является депутат Национального собрания Никол Пашинян, возглавляющий в парламенте оппозиционный блок «Елк», в котором состоят девять депутатов.

Одним из главных лозунгов участников протеста стали слова «Откажи Сержу». Протестующие недовольны тем, что Саргсян собирается фактически занять пост главы государства в третий раз подряд, хоть ранее обещал этого не делать, рассказал РБК Ален Симонян, ближайший соратник Никола Пашиняна, члена городского совета Еревана и правления партии «Гражданский договор» (входит в фракцию «Елк»). «Для Армении это недопустимо. Есть традиция, и нельзя эту традицию нарушать», — говорит Симонян. Протестующие, по его словам, требуют новых парламентских выборов.

Фото: Narek Aleksanyan / PAN Photo / AP

«Кампания Республиканской партии на выборах в 2017 году строилась на обещании Саргсяна не претендовать на пост премьера. Тогда Саргсяна даже не было в избирательном списке партии. Вместо него нам представили Карена Карапетяна, и всю выборную кампанию РПА провела под лозунгом «новые лица» и «Саргсян больше не будет управлять страной», — добавляет Симонян. Это обещание было нарушено, с чем и связан масштаб протестной акции, и ее состав. Многие из недовольных, по словам Симоняна, — студенты, которые раньше неохотно принимали участие в оппозиционных акциях.

В воскресенье, 15 апреля, участники митинга заняли площадь Франции в центре Еревана. 16 апреля в центре Еревана находились уже несколько тысяч протестующих, почти полностью перекрывшие движение, сообщал «Интерфакс». ​На площади, связывающей несколько ключевых улиц, были установлены палатки, дровяные печи, организован пункт раздачи еды и напитков. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна, где расположено здание парламента, перекрыт усиленными нарядами полиции.

Во вторник, 17 апреля, ситуация остается сложной. ​По словам очевидца Ники Батхен, на улицы Еревана вышли десятки тысяч протестующих. «Улицы в центре перекрыты, столкновений с полицией я не видела. За пределами протестной зоны все мирно», — рассказала она.

Состав протестующих неоднороден — от студентов до пенсионеров, которых собрало вместе несогласие с премьерством Сержа Саргсяна, сказал РБК политолог, руководитель ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян.

Скромные перспективы «бархатной революции»

Пашинян обещает не прекращать протест. Он также призвал жителей Еревана организовать «массовые акции гражданского неповиновения», в частности блокировать улицы, перекрывать движение по мостам, нарушить работу метрополитена, обналичить все банковские счета. Противников Саргсяна он призвал выйти вечером 17 апреля на новый митинг.

Акции протеста недостаточно многочисленны, чтобы спровоцировать местную власть на изменения, говорит Меликян. Акции протеста и попытки блокирования госучреждений продолжатся, но через пару дней сойдут на нет, прогнозирует он. Однако ситуацию может изменить любое форс-мажорное событие с участием полиции и протестующих, в том числе применение спецсредств, добавляет он. Пока полиция задержала 80 демонстрантов, а Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков), однако пока демонстрантов с применением спецсредств не разгоняют.

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Внешнеполитические вопросы в ходе нынешних протестов не поднимаются, отметил в разговоре с РБК замдиректора российского Института стран СНГ Владимир Жарихин, хотя лидер протестов Пашинян не раз критиковал членство страны в Евразийском экономическом союзе. В переводе с армянского «Елк» значит «выход», в том числе из Евразийского экономического союза. По мнению Пашиняна, членство в ЕАЭС не принесло экономической выгоды его стране. «Елк» не выступает за сворачивание сотрудничества с Россией, а призывает к расширению связей Армении с другими странами. Разрыв с Россией невозможен из-за геополитического положения Армении и исторической дружбы, объясняет Симонян.

Однако Москве, отмечает Жарихин, выгодна преемственность в руководстве Армении, так как Саргсян хорошо известен как партнер, с ним привыкли иметь дело. ​