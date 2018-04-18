Подсудная нагрузка

Эксперты ВШЭ зафиксировали серьезную переработку судей в России

Нагрузка только 24% российских судей соответствует норме, а 62% перерабатывают более чем вдвое, подсчитали в НИУ ВШЭ. Исследователи предлагают существенно увеличить судейский корпус и нормативное время рассмотрения типовых дел

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Российский судья в среднем рассматривает до 180 дел и материалов в месяц, а 62% судей перерабатывают более чем вдвое, следует из доклада Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) о нагрузке судей (есть в распоряжении РБК). Для обработки того количества документов, которые ежегодно поступают только в районные суды, штатная численность судей по всей России должна быть увеличена в 2,1 раза, утверждают эксперты.

Проанализировав законодательство и действующие нормативы, зарубежную практику, данные судебной статистики о количестве судей и рассмотренных ими дел, а также исследовав с помощью информационной системы, в которую 1,7 тыс. судей и около 4,5 тыс. сотрудников аппаратов судов в течение месяца регулярно загружали сведения о своей занятости, исследователи ВШЭ предложили новую систему определения нормативов нагрузки судей и сотрудников аппарата судов.

Эта работа была проведена по заказу судебного департамента Верховного суда (ВС), тот отказался принимать ее результаты и расторг договор.

Больше дел, меньше судей

Российские судьи слушают в среднем по два дела в день «с темпом в три—пять раз выше рекомендуемого», следует из доклада. Судья суда общей юрисдикции в среднем рассматривает 46,6 дела или материала в месяц, арбитражного — 68 дел. Темпы работы зависят от уровня суда и разнятся в зависимости от региона, во многих субъектах сильно превышая средние значения.

Например, московский судья районного суда в среднем рассматривает 99 дел и материалов в месяц. А в арбитражных судах столицы судьи слушают до 180 дел в месяц, и это максимум среди регионов. Наименее загружены, по статистике, судьи Чукотки.

Только 24% судей укладываются в свой нормативный рабочий график или его превышение составляет менее 20%, остальные перерабатывают, следует из доклада ВШЭ. Эти цифры получены в результате сбора данных, которые предоставили исследователям 449 российских судей. В общей сложности 62% судей перерабатывают в два и более раз, а 5% — пятикратно. Речь здесь идет не буквально о рабочем времени, хотя большинство судей регулярно задерживаются на работе и пропускают обеденный перерыв, а о «допустимой производительности труда», уточняют исследователи. «Когда времени не хватает, ускоряется сам процесс судопроизводства. Вместо того чтобы посвящать заседанию полчаса, его проводят за 15 минут», — пояснил РБК руководитель исследования, начальник отдела экономики бюджетного сектора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Максим Давыдов.

Ситуацию усугубляет то, что количество дел и материалов в судах ежегодно растет. Между 2014 и 2016 годами в судах общей юрисдикции оно выросло более чем на 13% (с 11 млн до 12,4 млн материалов), следует из статистики судебного департамента ВС. В арбитражных судах объем дел за тот же период вырос почти на 22% (с 2,5 млн до 3 млн дел) ежегодно.

Однако численность судей и аппаратов судов за это время почти не менялась. По данным судебного департамента ВС, между 2014 и 2016 годами число судейских ставок по всей России увеличилось на полтысячи и приблизилось к 30 тыс. (из них 25,4 тыс. — в судах общей юрисдикции, еще 4,5 тыс. — в арбитражных). Фактическая же численность судейского корпуса за этот период даже снизилась. По состоянию на 2016 год штат судей был укомплектован менее чем на 87%.

Конвейерное правосудие

«Судьи адаптируются к возросшей нагрузке через повышение производительности труда и сжатие времени, необходимого для рассмотрения одного судебного дела. Правосудие последовательно превращается в конвейерное производство», — утверждают авторы доклада. Вместо защиты или восстановления нарушенных прав суды все чаще преследуют цель поскорее завершить процесс и изготовить решение по отработанному шаблону», — говорится в исследовании. При этом судебный департамент ВС «избегает ответственности» за управление кадровыми ресурсами — только этим можно объяснить использование давно устаревших норм нагрузки, говорится в докладе.

Зарубежные исследования показывают корреляцию роста нагрузки и производительности труда судей, указывают докладчики. Однако, «если судьи функционируют на грани своих возможностей, они чаще допускают ошибки» из-за стресса, установили польские исследователи. А в Оксфорде подсчитали, что перегруженные судьи «склонны гораздо в большей мере принимать решения на основе интуиции».

Штатную численность судей только в районных судах нужно было бы увеличить в 2,1 раза, но сейчас это невозможно из-за ограничений, связанных с бюджетом, отмечают авторы доклада. Они предлагают передать часть судейских функций помощникам или секретарям судов. Также эксперты ВШЭ советуют рассмотреть возможность передавать дела между судами одного уровня, если у них разный уровень нагрузки, и перераспределять штаты судей в зависимости от нагрузки на временной или постоянной основе.

«Можно повысить пошлину [для подачи иска], но это скажется на доступности правосудия. Здесь нужно соблюдать грань. Можно передать часть процессуальных функций помощникам судьи, чтобы они решали технические моменты (например, своим решением возвращали иск, если пошлина не уплачена). Есть целый комплекс организационных мер, которые без увеличения штатной численности позволят частично решить эту проблему», — сказал РБК Давыдов.

Верховный суд в феврале внес в Госдуму законопроект с рядом предложений по разгрузке судей. Например, их предлагается освободить от обязанности всегда составлять мотивировочную часть решений по гражданским делам. Мотивировка редко бывает нужна сторонам, но ее написание создает огромную лишнюю нагрузку на судей, заявлял секретарь пленума ВС Виктор Момотов.

Меры, которые принимаются в последнее время для разгрузки судей, сводятся к тому, что «сворачивается правосудие и увеличивается скорость», заявил РБК федеральный судья в отставке Сергей Пашин. «А есть и другие меры: например, передача части конфликтов на рассмотрение медиатору — не судье, а его «младшему брату». Такие меры во всем мире принимают», — добавляет Пашин.

Типовые дела и нормы нагрузки

В России действуют нормативы нагрузки судей и сотрудников аппаратов судов, принятые в 1996 году; последний раз они пересматривались в 2008 году. Согласно этим нормам на рассмотрение уголовного дела об убийстве следует отводить 15 часов, о мошенничестве или растрате — 19 часов, о грабеже — 14 часов, при этом в зависимости от сложности дела (количества томов и участников) могут быть применены повышающие коэффициенты.