Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,89 61,55 EUR Нал. 78,22 75,54 USD Бирж. 62,05 +0,06 EUR Бирж. 76,55 +0,13 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8380,20 +284,20 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 71,96 -0,91% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7264,56 +0,09%
Сто бед — один OneWeb
Лента новостей
В США из-за сальмонеллы отозвали более 200 млн куриных яиц 03:11, Общество В «Роскосмосе» рассказали о вложенных в «Ангару» более чем 110 млрд руб. 02:39, Технологии и медиа В Хабаровске застройщиков заподозрили в присвоении 1 млрд руб. дольщиков 02:39, Общество Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы в 20 раз превысила норму 01:47, Общество Тереза Мэй выступит перед парламентом для объяснения удара по Сирии 01:20, Политика СМИ узнали о не выделенных на ремонт в «Зимней вишне» деньгах 00:58, Общество В Краснодарском крае машина врезалась в детей на детской площадке 00:42, Общество Макрон поблагодарил своих военных за «прекрасный» удар по Сирии 00:03, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 15 апр, 23:44, РБК и Билайн Саммит ЛАГ осудил возможное применение химоружия в Сирии 15 апр, 23:37, Политика Макрон рассказал об убеждении Трампа не выводить войска из Сирии 15 апр, 23:17, Политика Гройсман назвал решение проблемы отъезда украинцев на заработки за рубеж 15 апр, 22:57, Политика Экзитполы показали победу бывшего президента на выборах в Черногории 15 апр, 22:05, Политика Башара Асада включили в базу данных украинского сайта «Миротворец» 15 апр, 22:03, Политика В Германии при столкновении двух небольших самолетов погибли два человека 15 апр, 21:28, Общество «Ростов» одержал первую победу под руководством Валерия Карпина 15 апр, 21:12, Спорт В Совфеде ответили на планы США ввести санкции из-за связей с Асадом 15 апр, 21:11, Политика Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» 15 апр, 20:39, Общество Захарова нашла связь между ситуацией в Сирии и «делом Скрипаля» 15 апр, 20:39, Политика Сигнал без сообщения: чего не достиг Трамп ударами по Сирии 15 апр, 20:34, Мнение Times узнала о возможных санкциях Лондона против близких к Путину лиц 15 апр, 20:33, Политика «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии за пять матчей до финиша 15 апр, 20:31, Спорт В Греции украинского моряка приговорили к 70 годам тюрьмы 15 апр, 20:06, Общество Средний доход российского руководства резко вырос 15 апр, 20:03, Политика «Зенит» объявил результаты обследования основного вратаря команды 15 апр, 19:55, Спорт На Украине произошел взрыв в автосалоне 15 апр, 19:39, Общество Порошенко назвал украинскую армию одной из самых лучших в Европе 15 апр, 18:59, Политика Постпред США анонсировала новые санкции в отношении России 15 апр, 18:48, Политика
Сто бед — один OneWeb
Газета № 067 (2791) (1604) Технологии и медиа, 14 апр, 10:24
0
Сто бед — один OneWeb
Роскомнадзор выступил против выдачи частот проекту Ричарда Брэнсона
Спутниковая система OneWeb, которую создают Airbus и Virgin Ричарда Брэнсона, может не получить частоты в России. Роскомнадзор дал отрицательный отзыв на заявку компании из-за риска взаимных помех с другими космическими системами
Ричард Брэнсон (Фото: Ted S. Warren / AP)

В конце прошлого года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) должна была рассмотреть заявку ООО «УанВеб» — совместного предприятия британской OneWeb и российского АО «Спутниковая система «Гонец» — на выделение частот. «УанВеб» просила выделить ей несколько полос радиочастот для использования радиоэлектронных средств российского сегмента низкоорбитальной системы спутниковой связи OneWeb, создаваемой на базе 720 космических аппаратов, отмечалось в материалах. На заседании в конце декабря вопрос не был рассмотрен.

Не будет комиссия его рассматривать и на ближайшем заседании 16 апреля, рассказал РБК источник на телекоммуникационном рынке, знакомый с планами ГКРЧ. По его словам, против выделения частот «УанВеб» выступил Роскомнадзор. Федеральная служба охраны (ФСО) и «Роскосмос» одобрили заявку компании с дополнительными условиями.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов подтвердил РБК, что ведомство написало отрицательный отзыв по заявке «УанВеб». «Анализ электромагнитной совместимости этой системы с другими космическими системами, которым полосы радиочастот были выделены ранее, показал возможность взаимного помехового воздействия. Кроме того, не завершена международная координация сети связи, обеспечивающей функционирование «УанВеб», — рассказал Иванов.

Представитель «Роскосмоса» отказался от комментариев. Получить комментарий ФСО не удалось.

ГКРЧ принимает решения простым большинством, но комиссия не может одобрить выделение частот, если экспертиза электромагнитной совместимости оказалась отрицательной. Представитель Роскомнадзора затруднился сказать, почему комиссия сразу не отклонила заявку «УанВеб».

Представитель Минкомсвязи (министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров возглавляет ГКРЧ) не ответил на вопросы РБК.

Собеседник РБК, знакомый с регламентом ГКРЧ, рассказал, что «УанВеб» могла сама попросить перенести рассмотрение вопроса в конце прошлого года, чтобы не получать отрицательный ответ от комиссии. «В таком случае вопрос должны рассмотреть либо на следующем заседании, либо через одно. Переносить рассмотрение дважды нельзя», — рассказал он. При этом ГКРЧ не сможет выделить частоты компании, если есть отрицательное заключение Роскомнадзора. «Нужно, чтобы ведомство поменяло его или на положительное, или на положительное с условиями», — отметил собеседник РБК.

Еще два источника РБК в космической отрасли рассказали, что решение, выделять или нет OneWeb частоты в России, «будет политическим».

Глобальная система

Компания OneWeb была основана бывшим менеджером Google Грегом Уайлером в Великобритании. Изначально она планировала создать сеть из 648 низкоорбитальных спутников, которые охватят всю территорию планеты и позволят предоставить услугу доступа в интернет в местах, где его до сих пор не было, в частности в некоторых регионах Африки. Впоследствии количество спутников несколько раз корректировалось. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm, а также SoftBank.

В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме OneWeb и «Спутниковая система «Гонец» (входит в «Роскосмос») подписали соглашение о создании совместного предприятия. OneWeb получила 60% в СП «УанВеб», российская компания — 40%.

Кроме того, «Роскосмос» предоставит российскую ракету-носитель «Союз» для запуска спутников OneWeb с космодрома Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане), с Байконура и Восточного.

Представитель OneWeb не ответил на вопросы РБК на момент публикации. Представитель «Спутниковой системы «Гонец» отказался от комментариев.

Без получения частот «УанВеб» не сможет официально продавать услуги на территории России, говорит источник РБК в космической отрасли. «Однако туристы, приезжающие с устройствами, способными работать в сети OneWeb, смогут принимать ее сигнал. Частоты нужны для организации на территории страны станции сопряжения, теоретически абонент сможет подключаться к станции, расположенной в соседней стране», — рассказал собеседник РБК. Он также отметил, что у российской стороны остается возможность потребовать выключать передатчики OneWeb, когда они будут пролетать над территорией России (и тогда никто не сможет принимать их сигнал), но это будет сложно сделать технически.

Авторы: Анна Балашова, Инна Сидоркова.
Теги: OneWeb , спутниковая связь , Ричард Брэнсон , Роскомнадзор
Материалы по теме
SpaceX запустила ракету с десятью спутниками Технологии и медиа
Dauria Aerospace покинула «Сколково» на фоне судов с «Роскосмосом» Технологии и медиа
Глава «Роскосмоса» рассказал о новых контрактах по OneWeb Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.