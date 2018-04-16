Сто бед — один OneWeb

Роскомнадзор выступил против выдачи частот проекту Ричарда Брэнсона

Спутниковая система OneWeb, которую создают Airbus и Virgin Ричарда Брэнсона, может не получить частоты в России. Роскомнадзор дал отрицательный отзыв на заявку компании из-за риска взаимных помех с другими космическими системами

Ричард Брэнсон (Фото: Ted S. Warren / AP)

В конце прошлого года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) должна была рассмотреть заявку ООО «УанВеб» — совместного предприятия британской OneWeb и российского АО «Спутниковая система «Гонец» — на выделение частот. «УанВеб» просила выделить ей несколько полос радиочастот для использования радиоэлектронных средств российского сегмента низкоорбитальной системы спутниковой связи OneWeb, создаваемой на базе 720 космических аппаратов, отмечалось в материалах. На заседании в конце декабря вопрос не был рассмотрен.

Не будет комиссия его рассматривать и на ближайшем заседании 16 апреля, рассказал РБК источник на телекоммуникационном рынке, знакомый с планами ГКРЧ. По его словам, против выделения частот «УанВеб» выступил Роскомнадзор. Федеральная служба охраны (ФСО) и «Роскосмос» одобрили заявку компании с дополнительными условиями.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов подтвердил РБК, что ведомство написало отрицательный отзыв по заявке «УанВеб». «Анализ электромагнитной совместимости этой системы с другими космическими системами, которым полосы радиочастот были выделены ранее, показал возможность взаимного помехового воздействия. Кроме того, не завершена международная координация сети связи, обеспечивающей функционирование «УанВеб», — рассказал Иванов.

Представитель «Роскосмоса» отказался от комментариев. Получить комментарий ФСО не удалось.

ГКРЧ принимает решения простым большинством, но комиссия не может одобрить выделение частот, если экспертиза электромагнитной совместимости оказалась отрицательной. Представитель Роскомнадзора затруднился сказать, почему комиссия сразу не отклонила заявку «УанВеб».

Представитель Минкомсвязи (министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров возглавляет ГКРЧ) не ответил на вопросы РБК.

Собеседник РБК, знакомый с регламентом ГКРЧ, рассказал, что «УанВеб» могла сама попросить перенести рассмотрение вопроса в конце прошлого года, чтобы не получать отрицательный ответ от комиссии. «В таком случае вопрос должны рассмотреть либо на следующем заседании, либо через одно. Переносить рассмотрение дважды нельзя», — рассказал он. При этом ГКРЧ не сможет выделить частоты компании, если есть отрицательное заключение Роскомнадзора. «Нужно, чтобы ведомство поменяло его или на положительное, или на положительное с условиями», — отметил собеседник РБК.

Еще два источника РБК в космической отрасли рассказали, что решение, выделять или нет OneWeb частоты в России, «будет политическим».

Глобальная система

Компания OneWeb была основана бывшим менеджером Google Грегом Уайлером в Великобритании. Изначально она планировала создать сеть из 648 низкоорбитальных спутников, которые охватят всю территорию планеты и позволят предоставить услугу доступа в интернет в местах, где его до сих пор не было, в частности в некоторых регионах Африки. Впоследствии количество спутников несколько раз корректировалось. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm, а также SoftBank.

В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме OneWeb и «Спутниковая система «Гонец» (входит в «Роскосмос») подписали соглашение о создании совместного предприятия. OneWeb получила 60% в СП «УанВеб», российская компания — 40%.

Кроме того, «Роскосмос» предоставит российскую ракету-носитель «Союз» для запуска спутников OneWeb с космодрома Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане), с Байконура и Восточного.

Представитель OneWeb не ответил на вопросы РБК на момент публикации. Представитель «Спутниковой системы «Гонец» отказался от комментариев.

Без получения частот «УанВеб» не сможет официально продавать услуги на территории России, говорит источник РБК в космической отрасли. «Однако туристы, приезжающие с устройствами, способными работать в сети OneWeb, смогут принимать ее сигнал. Частоты нужны для организации на территории страны станции сопряжения, теоретически абонент сможет подключаться к станции, расположенной в соседней стране», — рассказал собеседник РБК. Он также отметил, что у российской стороны остается возможность потребовать выключать передатчики OneWeb, когда они будут пролетать над территорией России (и тогда никто не сможет принимать их сигнал), но это будет сложно сделать технически.