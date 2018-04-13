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Дело о 10 банках: за что задержали экс-владельца «Портсмута» Антонова
Газета № 066 (2790) (1304) Общество, 12 апр, 13:05
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Хищения по-советски
Основатель «Конверс групп» подозревается в мошенничестве
Следователи петербургского ГУ МВД проверяют основателя «Конверс групп» Владимира Антонова на причастность к банковским хищениям. Речь может идти о схеме, которая затронула около 10 банков, говорят источники РБК
Владимир Антонов (Фото: Stefan Rousseau / PA Photos / ТАСС)

В среду днем, 11 апреля, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обыскали коттедж задержанного ранее основателя «Конверс групп» финансиста Владимира Антонова, расположенный в поселке Николина Гора в Подмосковье, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. Информацию об обысках подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, следователи работают в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ст.159 УК России (мошенничество) в 2016 году Главным следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Как позднее уточнили в МВД, речь идет о хищении средств из банка «Советский».

«В ходе обысков в коттедже, собственником которого является мать бизнесмена, изъяли имеющие отношение к делу документы, а также электронные носители. В четверг утром Антонов был доставлен в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге», — рассказал собеседник РБК.

«Группа банкиров»

В официальном сообщении пресс-центра МВД, поступившем в РБК, говорится, что задержан крупный бизнесмен, «соучастник группы банкиров», подозреваемый в хищении денежных средств кредитного учреждения.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СЧ ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения денежных активов коммерческого банка задержан крупный бизнесмен», — сообщило ведомство.

В сообщении МВД отмечается, что в 2015 году бывшие руководители упоминаемого банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн руб. Кому был выдан кредит — не уточняется. Денежные средства, как говорят в МВД, были выведены через подконтрольные «указанному предпринимателю» организации и «в последующем похищены».

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила РБК, что речь идет именно об Антонове. Источники РБК говорят, что помимо Антонова в деле несколько фигурантов, не раскрывая деталей. «Пока имена предполагаемых участников не разглашаются в интересах следствия», — сказал один из собеседников РБК.

По информации МВД, задержание Антонова проводили сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Кроме того, в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Челябинской областях было проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали фигуранты дела, говорят в полиции. «Изъяты предметы и документы, электронные ключи системы «банк-клиент», печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов», — уточнила Волк. Оперативные и следственные действия по этому делу будут продолжены, говорит она.

Заявление из «Советского»

«В правоохранительные органы обратились сотрудники банка «Советский», которые попросили расследовать хищение средств», — рассказал РБК другой источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Основанный в 1990 году «Советский» входит в топ-200 российских банков по размеру активов. С октября 2015 года в нем была введена временная администрация, осенью 2016 года ЦБ объявил, что санатором банка будет Татфондбанк. Однако у последнего отозвали лицензию, и ЦБ в феврале 2017 года повторно ввел в банк «Советский» временную администрацию в лице АСВ. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.

РБК направил запросы в АСВ и ЦБ.

В материалах дела говорится, уточняет источник РБК, что «неустановленные лица с целью хищения имущества банков вступали в сговор с руководством компаний либо становились их совладельцами и проводили ряд сделок, в результате которых замещали ликвидные активы банков неликвидными». Деньги участники схемы выводили на счета своих компаний, добавил источник.

По одной из версий следствия, фигуранты дела формировали портфель ценных бумаг, который по факту не имел большой ценности, говорит источник РБК, знакомый с ходом расследования. «Затем они оценивали этот портфель в несколько миллиардов рублей и продавали банку. На выведенные на свои компании деньги участники схемы покупали ценные бумаги», — добавил собеседник РБК.

Как отмечает адвокат из «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская, выдача невозвратного кредита является самым часто встречающимся видом мошенничества в банковской сфере. Эта схема с первого взгляда выглядит вполне законной и без серьезной проверки «качества» заемщика ее не выявить, отмечает она. «В результате, пока кто-нибудь не займется этим вопросом вплотную, например, временная администрация, эта схема, может и не всплыть.

И еще десять банков

По словам собеседника РБК, знакомого с ходом расследования, предполагается, что схему с замещением ликвидных активов банков неликвидными фигуранты дела применяли по меньшей мере в десяти банках. «Антонова проверяют на причастность к хищениям, связанным с Байкалбанком, Русским международным банком. В частности, следствие рассматривает совместную деятельность Антонова с Григорием Оганесяном в АК Банке», — сообщил РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.

Сейчас у Байкалбанка (Улан-Удэ), Русского международного банка и АК Банка лицензии отозваны, они находятся под управлением временных администраций. Байкалбанк лишился лицензии в августе 2016 года из-за невыполнения нормативов достаточности капитала, Русский международный банк и АК Банк — в сентябре 2017 года и марте 2018-го соответственно за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В рамках ликвидационных процедур Байкалбанка было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о преднамеренном банкротстве, хищениях имущества и драгоценных металлов из банка.

Европейский след

В 2000-х Владимир Антонов контролировал ряд российских банков, для управления его активами в 2004 году была создана «Конверс групп». В частности, Антонов был совладельцем Инвестбанка. В 2011 году он продал долю в нем партнеру Сергею Менделееву, в 2013-м банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб. Другим крупным активом Антонова в России был занимавшийся прокладкой линий связи в регионах концерн «Связьстрой».​

В середине нулевых большая часть активов Антонова была сосредоточена за границей. В частности, он долгое время жил в Прибалтике, а затем, когда у прокуратуры Литвы к нему появились претензии, переехал в Лондон.

В августе 2017 года «Ведомости» писали, что Владимир Антонов возвращается в бизнес и создает новую банковскую группу в России. По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ). Представители этих банков тогда опровергли связь с Антоновым. Через две недели после выхода статьи Центробанк отозвал лицензию у Риабанка.

При этом в конце марта 2018 года Генпрокуратура Литвы направила в Генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Вильнюс просил опросить их и предъявить им обвинения литовской стороны. На арест Антонова и Баранаускаса был выписан европейский ордер.

Финансист с широкими интересами

Владимир Антонов и его партнеры владели британским футбольным клубом «Портсмут» и компанией North One Sport — глобальным промоутером чемпионата мира по ралли, а также рядом других спортивных активов в разных странах мира. Структуры Антонова владели пакетом акций медиаконцерна Lietuvos rytas, контрольным пакетом латвийского издательского дома «Телеграф» и авиакомпанией AirBaltic.

Кроме того, Антонову принадлежали английский производитель спортивных внедорожников Bowler и 29,9% в производителе спортивных автомобилей Spyker Cars N.V.

Долгое время Антонов пытался купить шведского автопроизводителя Saab, и в итоге его приобрел Spyker. Ради этого банкиру пришлось выйти из числа акционеров компании, но через связанные структуры предприниматель продолжал контролировать голландскую компанию и купленную за $74 млн Saab, которая в декабре 2011 года была признана банкротом, как писали «Ведомости». В декабре 2014 года Spyker был признан банкротом. По утверждению Антонова, он вложил в компанию более $100 млн.

Авторы: Дмитрий Серков, Егор Губернаторов.
При участии: Людмила Петухова.
Теги: Владимир Антонов , Банки
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