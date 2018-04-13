Ценные воспоминания

Как сказывались на стоимости товаров экономические кризисы

РБК выяснил, какие товары дорожали быстрее всего во время кризисов 1998, 2008 и 2014 годов и спросил у экспертов, что будет с ценами в этом году

Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС

Резкое ослабление рубля 9–11 апреля 2018 года может отразиться на ценах на товары. Производители бытовой техники еще во вторник предупредили о возможном пересмотре цен. На самом деле, как выяснил РБК, при девальвации рубля больше всего дорожает не электроника. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные Росстата после августовского дефолта 1998 года, рекордного падения фондового рынка в октябре 2008-го и «черного вторника» в декабре 2014 года.

РБК сравнил цены на все товары, присутствующие в ежемесячном мониторинге Росстата (около 400 позиций в 1998-м, около 500 — в 2008 и 2014–2015 годах), и определил, что подорожало быстрее всего в течение трех месяцев после упомянутых событий. Чтобы избавиться от фактора сезонности в ценах на овощи и фрукты, мы проверили, не было ли значительного подорожания того же товара в аналогичные месяцы предыдущего года. В результате в списках максимально подорожавших товаров нет тех, что регулярно дорожают в соответствующий период.

1998 год: господство импорта

В 1998 году девальвация рубля вызвала подорожание товаров, которые тогда импортировались в Россию, поясняет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Лидерами подорожания после августа 1998-го стали черный чай и апельсины — продукты, на 100% поступающие в Россию из-за рубежа. В течение недели после объявления дефолта рост курса доллара к рублю составил 11% (с 6,29 руб. за доллар 15 августа до 7 руб. за доллар 22 августа по официальному курсу ЦБ), а за три месяца доллар подорожал на 167,09%.

Текущие колебания курсов валют могут привести в первую очередь к подорожанию тропических фруктов и овощей, полагает Рылько.

2008 год: при чем тут таблетки?

Падение российского фондового рынка продолжалось всю вторую половину 2008 года. Максимальный обвал произошел 6 октября: тогда индекс РТС рухнул на 19,01%. Это, впрочем, не повлекло за собой резкого удешевления рубля: в первую неделю национальная валюта упала к доллару на 1,2%, а через три месяца — на 8,5%.

Среди наиболее подорожавших товаров фигурируют лекарства: йод, аспирин, нитроглицерин, анальгин. Присутствуют анальгин и валокордин и в топ-10 товаров, максимально подорожавших после резкой девальвации рубля в декабре 2014 года. Но гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что повышение цен на такие лекарства не связано с инфляцией и изменением курса. Обычно, объясняет он, это обусловлено изменениями на рынке: например, от выпуска этого лекарства отказался один производитель, после чего второй принял решение поднять цену. Кроме того, валокордин и анальгин стоят очень дешево, поэтому подорожание даже на 2 руб. может в процентном соотношении показаться очень большим, отмечает эксперт.

2014 год: чужой чеснок

В 2014 году максимального падения рубль и российские фондовые индексы достигли в декабре. 16 декабря цена за один доллар на бирже превышала 80 руб., однако официальный курс Центробанка в этот и на следующий день не превышал 62 руб. Рост официального курса в течение недели после обвала составил 4%, а в течение трех месяцев официальный курс доллара к рублю поднялся на 5,1%. Но стоит учитывать, что кризисной была фактически вся вторая половина 2014 года и рост курса доллара начался еще в июле (на 01.07.2014 — 33,84 руб./$, на 02.12.2014 — 51,08 руб/$).

Одним из самых подорожавших в результате этого роста продуктов в 2014 году, по данным Росстата, стал чеснок. Значительные объемы потребляемого в России чеснока импортируются из-за рубежа, объясняет президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев, потому что технология его производства очень трудоемкая, не слишком механизированная и требует применения ручного труда. Основной поставщик чеснока в Россию — Китай. Поскольку расчеты при импортных закупках привязаны к доллару, девальвация рубля в 2014 году привела к тому, что импортные товары, в том числе чеснок, подорожали в первую очередь.

2018 год: что дальше?

Курс валют оказывает влияние на стоимость плодоовощной продукции, но не менее важную роль играет и сезонный фактор, говорит Королев из Национального плодоовощного союза. В первой половине года в России традиционно растут цены на эту категорию товаров: это связано с тем, что отечественная продукция заканчивается и начинается сезон «большого импорта». Сейчас колебание цен на овощи и фрукты в связи с курсом валют возможно, но оно будет кратковременным, считает Королев. «Мы уже проходили это: цены росли, а потом в какой-то момент резко упало потребление и продавцы, которые хотели продать дороже, вынуждены были снижать цены», — поясняет эксперт.

Повышение цен на лекарства сейчас маловероятно, считают опрошенные РБК фармпроизводители. Pfizer такой возможности пока не рассматривает, рассказал представитель компании. «Ряд препаратов Pfizer включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на них зафиксированы в рублях, поэтому их доступность для пациентов в меньшей степени зависит от колебания валютного курса», — говорит представитель Pfizer. Цены регулируются и на большую часть препаратов Sanofi, напоминает директор по корпоративным связям российского офиса компании Юрий Мочалин. Представитель дистрибьютора лекарств ЦВ «Протек» сообщил РБК, что не получал уведомлений о повышении цен от производителей.

«Наш бизнес сильно зависит от колебаний курса валют, — признает Дмитрий Калинин, управляющий директор импортера алкоголя MBG Wine. — Если ситуация и дальше будет развиваться по негативному сценарию, то нам придется пересмотреть наш прайс-лист». Если рост курсов валют ограничится 5–7 руб. за евро, себестоимость импорта бутылки в Россию вырастет на 13–15 руб., оценивает руководитель проекта Wineretail ​Александр Ставцев. По его мнению, рост цены на бутылку вина при условии низкой магазинной наценки не превысит 20 руб. на полке при работе сети напрямую с поставщиком и 30–50 руб. при закупках через дистрибьютора.

Цены на одежду точно вырастут, если курс евро поднимется и останется на отметке выше 80 руб., считает президент Союза русских байеров Елена Бугранова. По ее словам, розничные цены могут подняться пропорционально стоимости валюты, но некоторые предприниматели стараются искусственно сдерживать этот рост. Сейчас байеры оплачивают весенне-летнюю коллекцию и формируют заказ на осеннюю. Это значит, что рост цен может сказаться на обеих, добавляет Бугранова. Директор по маркетингу мультибрендового интернет-магазина Aizel Татьяна Нетребенко рассказала, что пока повышение цен ни на российские, ни на иностранные бренды не планируется. ЦУМ уже сейчас заметил повышенной спрос: с учетом нынешнего курса, цены в ЦУМе уже ниже, чем в Италии и других европейских странах, пояснила представитель ретейлера Анна Дубровина. По ее словам, пока повышение цен ЦУМ тоже не планирует, но не исключает такую возможность при дальнейшем ослаблении рубля.

Текущая волатильность на валютном рынке не является поводом для корректировки цен на услуги связи в международном роуминге, заверил представитель МТС Алексей Меркутов. С ним соглашается руководитель управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева: «Все зависит от условий конкретных договоров, доли таких расчетов в тарифе. Кроме того, в иностранной валюте осуществляются не только платежи российских операторов, но и платежи им международных партнеров».