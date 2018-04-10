Экс-шпиона сравнили с экс-олигархом

Генпрокуратура нашла общее в делах Скрипаля и Березовского

В Генпрокуратуре нашли схожесть дела об отравлении Скрипалей с делом о попытке отравления Березовского в 2003 году. Политологи уверены, что заявление прокуратуры рассчитано на внутреннюю аудиторию, а не на Запад

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Провокационный сценарий

Генпрокуратура России включилась в обсуждение «дела Скрипаля» и рассказала о том, как расследует покушения на россиян в Великобритании. На специально организованном брифинге надзорного ведомства, который был посвящен международному сотрудничеству с силовиками Великобритании, заместитель генпрокурора Саак Карапетян представил копии документов из уголовных дел, которые возбуждались после инцидентов с россиянами в Великобритании. Карапетян демонстрировал и переписку с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с Терезой Мэй, когда та была главой ведомства.

По мнению Карапетяна, британские власти обвиняют российские спецслужбы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля по тому же «провокационному сценарию», что был использован в 2003 году, когда Москву подозревали в подготовке покушения на Бориса Березовского. В 2003 году, уверен Карапетян, британскими властями проводился «массированный вброс бездоказательных обвинений» в применении российскими спецслужбами отравляющих веществ.

«Дело Скрипаля» Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в парке в британском Солсбери 4 марта. Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим средством «Новичок», которое ранее разрабатывалось в СССР. 9 апреля премьер-министр Великобритании вновь заявила об уверенности в виновности Москвы в отравлении Скрипалей. «Ни одна другая страна не располагает сочетанием возможностей и мотива для исполнения такого деяния», — заявила она.

Покушение на Березовского

В 2003 году Sunday Times сообщала, что некий российский агент получил задание уколоть Березовского отравленной ручкой, однако вместо этого рассказал обо всем британским властям и самому Березовскому. Как заявили в понедельник на брифинге Генпрокуратуры, все случившееся в 2003 году было инсценировано Березовским и бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко, для того чтобы добиться предоставления беглому олигарху политического убежища в Британии.

Для этого, по данным Генпрокуратуры, проживающего в Британии выходца из Казахстана Владимира Терлюка «путем угроз, запугивания и обещаний материальной выгоды» заставляли выдать себя за сотрудника российских спецслужб, которому поручено убить Березовского.

«В сентябре 2003 года сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали Терлюка по вопросам его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него задания убить Березовского с использованием отравляющего вещества. Терлюк категорически отверг эти безосновательные утверждения и дал подробные показания о всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища в Великобритании», — рассказал Карапетян.

В том же 2003 году, продолжил замгенпрокурора, представитель МВД Великобритании Хезел Блирз заявила о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств подготовки покушения на жизнь Березовского. Несмотря на это, бизнесмен получил статус беженца и в его выдаче российским правоохранительным органам было отказано.

Угроза для Терлюка

В 2006 году Терлюк обратился за защитой в российскую Генпрокуратуру, заявив, что с момента дачи показаний против Березовского он постоянно получает угрозы, а британские правоохранительные органы на просьбы о помощи не реагируют.

В последующие несколько лет Генпрокуратура неоднократно (в общей сложности 39 раз) направляла в МВД Британии запросы об обеспечении безопасности Терлюка, а также ходатайства о проведении очных ставок между ним и Березовским, Литвиненко и иными лицами, продолжил Карапетян.

«Запросы о производстве указанных следственных действий были проигнорированы британским МВД, в результате чего была утрачена возможность допроса Литвиненко в связи с его смертью 23.11.2006. Совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать изобличающие показания в отношении Березовского, и как новый повод для очередной антироссийской кампании», — говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры, которое было опубликовано по итогам брифинга в Telegram-канале ведомства.

В 2007 году власти Британии приняли решение о предоставлении защиты Терлюку и его родственникам, однако в 2010 году, после того как Терлюк дал показания против Березовского в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса, свидетель и его жена были избиты неустановленными лицами и получили серьезные телесные повреждения, утверждают в Генпрокуратуре.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в свою очередь, обнародовал копию заявления Терлюка от 6 апреля 2018 года, в котором тот сообщает, что на фоне последних событий, в том числе отравления Скрипалей, он боится за жизнь своей семьи.

В полиции Великобритании отказались отвечать на вопрос, допрашивали ли в сентябре 2003 года Терлюка по делу об отравлении Березовского и говорил ли он сотрудникам полиции об инсценировке покушения. «Мы не сообщаем информацию о том, кто был опрошен во время расследований», — заявил РБК представитель Скотланд-Ярда.

​Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, курировавший в МВД международное сотрудничество с правоохранительными органами других стран, рассказал РБК, что Великобритания с конца 1990-х практически разорвала сотрудничество с российскими полицейскими. «Они не отвечают на запросы и даже не реагировали, когда российские органы расследовали инциденты, связанные с гражданами их страны», — говорит Ворожцов.

Гамбургское расследование

В Генпрокуратуре рассказали и о результатах расследования дела об убийстве Литвиненко, в котором Британия подозревает депутата Госдумы Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна. В ведомстве уверены, что доказательства, собранные российскими следователями, а также результаты расследования прокуратуры Гамбурга опровергают официальную версию британских властей.

В 2009 году прокуратура Гамбурга прекратила производство по данному делу за отсутствием оснований для выдвижения обвинения, говорится в материалах брифинга. В постановлении старшего прокурора Реддера из прокуратуры Гамбурга утверждается, что полоний находился в Лондоне еще до прибытия туда Лугового и Ковтуна. Радиоактивные следы были обнаружены в лондонском офисе Березовского и в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы, с которым Андрей Литвиненко встречался в Лондоне до общения с Луговым и Ковтуном.

Депутат Госдумы Андрей Луговой в разговоре с РБК заявил, что «готов подписаться под каждым словом» в заявлении Генпрокуратуры о расследовании «дела Литвиненко». По словам депутата, гамбургская прокуратура после допросов бизнесмена Дмитрия Ковтуна и членов его семьи пришла к тем же выводам, что и российская прокуратура. РБК направил запрос в прокуратуру Гамбурга с просьбой уточнить свои выводы об обнаружении полония в Лондоне еще до прибытия Лугового и Ковтуна.

Прокуратуре больше доверия

Брифинг в Генпрокуратуре по поводу «дела Скрипаля» — это аппаратный ход главы надзорного ведомства Юрия Чайки, рассчитанный на внутреннюю аудиторию, уверен глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, Генпрокуратура стремится доказать, что не бездействует и активно участвует в доказательстве непричастности Москвы к гибели россиян в Лондоне. «Думаю, доверие международной аудитории к этим заявлениям невелико, потому что за рубежом не воспринимают Генпрокуратуру как независимый от политики президента орган», — сказал политолог РБК.

Выступление в Генпрокуратуре рассчитано на россиян — многие в стране с доверием отнесутся к этим словам в отличие от внешней аудитории, согласен с Калачевым директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, выступление надзорного ведомства в отличие от политизированных заявлений российского Министерства иностранных дел позиционируется как экспертное мнение. «Прокуратура воспринимается во всем мире с большим доверием, чем политики. Конечно, в западных СМИ информация, представленная на брифинге, будет подана как заказное мнение чиновников, а внутри России — как мнение независимого надзорного органа», — заключил эксперт.