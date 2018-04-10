Как нужно реформировать российское образование

Хорошо образованные граждане станут источником спроса на более качественные институты, что ускорит модернизацию общества

ЦСР и Высшая школа экономики опубликовали доклад «12 решений для нового образования». В нем изложены основные позиции, сформулированные в ходе работы над предложениями для стратегии развития страны, которые ЦСР разработал по поручению президента.

Мы исходим из того, что реформирование сегодняшней системы образования является принципиальным вопросом. Сегодня образование не успевает за вызовами времени, не обеспечивает экономику страны необходимыми кадрами для достойного участия в четвертой технологической революции и развития цифровой экономики, лишь в малой степени помогает гражданам раскрыть свой потенциал, самореализоваться. Некоторых граждан и вовсе оставляет за бортом, в результате чего около четверти россиян выходят из системы образования, не обладая базовым набором функциональных умений, необходимых для успеха. Это не только потерянные для страны проценты ВВП, это полные сложностей и неудач в жизни людей.​

Обращает на себя внимание серьезное несоответствие политики государства в сфере демографии и нынешних подходов к образованию: мы постоянно говорим о «демографической яме» 1990-х и о том, что в течение ближайших десяти лет у нас будет сокращаться и стареть трудоспособное население, а численность молодых, самых активных и открытых для инноваций сократится на 10 млн в сравнении с сегодняшним днем. Но на уровне школы борьбу за развитие и успех каждого ребенка не ведем. Поэтому мы исходим из принципа «важен каждый», считаем, что необходимо серьезно усилить работу по профилактике неуспешности, по внедрению индивидуальных подходов в дошкольном и школьном образовании.

Кроме того, позитивные изменения в образовании, как правило, связаны с другими положительными изменениями в жизни людей. Как правило, лучше образованные граждане чаще трудоустроены, больше зарабатывают, меньше болеют и дольше живут. Таким образом, правильно трансформируя систему образования, можно получить мультипликативный эффект для всего человеческого капитала страны.

Инвестиции в образование

Если мы соглашаемся, что развитие человеческого капитала и образования является одной из важнейших задач для страны, то необходимо соответственно дофинансировать это направление. Как показывают наши расчеты, в случае реализации инерционного сценария с сохранением нынешнего уровня расходов на образование мы не сможем ни добиться качественного изменения ситуации в этой сфере, ни нарастить возможности для долгосрочного развития страны. Это означает потерю четверти потенциала человеческого капитала нашей страны к 2050 году и необратимое отставание России.

Поэтому неудивительно, что сегодня позицию о необходимости увеличения бюджетных расходов на образование разделяют практически все. Вопрос в том, какой должна быть прибавка. В нашем докладе мы говорим о базовом и оптимальном сценариях развития событий.

На базовом сценарии основаны предложения ЦСР в стратегию развития страны. В рамках нашего бюджетного маневра мы предлагаем серьезно нарастить расходы на образование: к 2024 году они должны вырасти с 3,5 до 4,4% ВВП в год. Тогда как в 2012–2017 годах бюджетные расходы на образование составили в совокупности 17,9 трлн руб. (в среднем 3,7% ВВП в год), в 2019–2024 годах для решения поставленных задач необходимо 32,1 трлн руб. (в среднем 4,2% ВВП в год). По сути, мы предлагаем почти удвоить в номинальном выражении расходы на образование в грядущей шестилетке.

Совокупные расходы 32,1 трлн руб. включают в себя 4,6 трлн руб., необходимых на реализацию до 2024 года решений, которые мы предлагаем в докладе. Если добавить к этому расчетные расходы частных партнеров в рамках ГЧП при строительстве новых школьных зданий, то мы получаем 4,9 трлн руб.

Стоит отметить, что базовый сценарий все же не позволяет нам решить все поставленные задачи в полной мере. Идеальным с этой точки зрения является оптимальный сценарий, при котором расходы на образование должны вырасти к 2024 году до 4,8% ВВП. Однако в нынешней ситуации мы считаем, что такой подход, к сожалению, нереализуем. Те 8,3 трлн руб., о которых писали СМИ в день публикации нашего доклада, — это как раз расходы на реализацию проектов для нового образования в рамках оптимального сценария, который в настоящий момент, видимо, недостижим. Поэтому корректная стоимость проектов должна рассчитываться исходя из базового сценария, она составляет 4,6 трлн руб.

Много это или мало? Напомню, что общие бюджетные расходы на Олимпиаду в Сочи, включая инфраструктуру, превысили 1 трлн руб.; общая стоимость подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года составляет почти 700 млрд руб. Так что рассчитанные нами суммы вполне сопоставимы с расходами на важные для всей страны мероприятия, их нельзя назвать «космическими».

Не только деньги

Конечно, вопрос не заключается только в дофинансировании сферы. Мы предлагаем конкретные структурные изменения в системе образования страны, которые приведут не к «освоению» средств, а к серьезным качественным изменениям в системе и в жизни людей. Например, создание мощной системы раннего развития позволит решить те физические, психологически и социальные проблемы детей, которые в более позднем возрасте уже гораздо сложнее поддаются коррекции. Проект предполагает подготовку десятков тысяч специалистов в этой области. Или, например, внедрение новейших образовательных методов и методик подразумевает кардинальное изменение подходов к подготовке учителей, совершенно другое содержание уроков, которые должны стать актуальными и адекватными вызовам времени, интересными и полезными для школьников.

Важная посылка заключается в том, что, как только государство начинает больше инвестировать в образование, меняется поведение граждан и бизнеса. Как показывают наши исследования, 31% граждан России готовы инвестировать до 5% своего дохода в улучшение качества своего образования и образования своих детей; еще 10% — до 15%. Бизнес отстраивает внутренние программы корпоративного обучения, активно развиваются корпоративные университеты как государственных (Сбербанк, «Росатом», «Газпромнефть»), так и частных компаний. Причем расходы бизнеса на это направление росли​ даже в годы экономического спада. Очень быстрыми темпами растет онлайн-образование.

Но для того чтобы и бизнес и граждане стали активнее вкладывать в образование, государство должно показать пример, а также обеспечить возможность поддержки социально незащищенных слоев населения, чтобы у них также был доступ к новым образовательным программам. Это важно и как символ: мы должны начать привыкать к тому, что образование — важнейшая ценность, имеющая и прикладную (самореализация, интересная и высокооплачиваемая работа), и фундаментальную (саморазвитие, социальная стабильность) ценность для человека и страны.

Наконец, мы часто слышим следующий контраргумент: хорошее образование в плохих институциональных рамках не становится фактором развития. Мол, рост качества образования недостижим еще и потому, что при плохих институтах и отсутствии социальных лифтов, в условиях не умеющей воспринимать инновации экономики хорошо образованные люди не находят себе должного применения. А значит, любая реформа образования — это лишь вклад в утечку мозгов.

Мы в наших предложениях исходим из того, что, во-первых, меры по развитию человеческого потенциала, конечно, должны сопровождаться структурными реформами экономики и расширением пространства для инициативы и конкуренции, в том числе политической. Во-вторых, человеческий капитал сам по себе является источником спроса на новые институты, поэтому положительной экстерналией роста образованности населения будет и постепенное увеличение запроса общества на модернизацию. Независимо от состояния институтов количественные и качественные изменения человеческого капитала будут способствовать развитию и усложнению экономики, придавать импульс необходимым изменениям.