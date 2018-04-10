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Газета № 063 (2787) (1004) Общество, 09 апр, 14:01
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С заниженной самооценкой
Российские университеты не попали в первую сотню отечественного рейтинга
Отечественные университеты не вошли в сотню лучших учебных заведений мира, согласно рейтингу отечественного RUR Agency. Самый высокий результат у МГУ им. Ломоносова — 153-е место
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Не вошли в сотню

Российское рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) представило свой ежегодный международный рейтинг университетов. В него вошли 70 отечественных вузов, но ни одному из них не удалось попасть в сотню лучших. Как и в прошлом году, МГУ им. Ломоносова попал в топ-200 (​153-е место), а десять российских университетов попали в топ​-400. В частности, Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» занял 224-е место, Томский государственный университет — 240-е, Московский физико-технический институт — 265-е, Новосибирский государственный университет — 329-е.

Лучшим университетом мира второй год подряд признан Гарвард, второе место занял Чикагский университет, третье — Калифорнийский технологический институт. Имперский колледж в Лондоне и Стэнфордский университет сохранили прошлогодние позиции, заняв 4-е и 5-е места соответственно.

Всего RUR оценило 783 университета из 74 стран. С 2010 года топ-10 рейтинга RUR практически не изменяется.

Что такое рейтинг RUR

Round University Ranking (RUR) — международный рейтинг университетов, издаваемый с 2010 года. Их деятельность оценивается по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности — качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), финансовое положение (10%) и международное многообразие (число иностранных студентов и преподавателей, работ в соавторстве с зарубежными авторами; 10% от оценки вуза). Для сравнения: у признанных международным научным сообществом рейтингов Times Higher Education (THE) , Quacquarelli Symonds (QS) и Academic Ranking of World Universities (ARWU) — 13, шесть и шесть индикаторов соответственно.

За все время существования рейтинга российские университеты ни разу не попали в топ-100. Но Россия традиционно получает высокие оценки за качество преподавания. По этому показателю в первую сотню вошли МГУ и Российский университет дружбы народов (65-е место) в Москве и Томский государственный университет (79-е место). В топ-200 по качеству преподавания вошли девять вузов из России.

России также удалось занять второе место в мире по представленности университетов в рейтинге — 70 вузов из 30 регионов. Впереди только США со 135 университетами. В прошлом году Россия заняла третье место с 67 университетами.

Как объясняют

Отсутствие российских вузов в первой сотне связано с активной целенаправленной политикой университетов других стран и тем, что российские высшие учебные заведения в основном работают в русскоязычном пространстве, прокомментировала РБК директор развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Международным экспертам нелегко оценивать российские вузы, потому что адекватного представления публикаций и программ представлено мало», — указала она. По словам Абанкиной, для российских вузов остается серьезной проблемой попадание в интегральные рейтинги. «В рейтингах QS и THE мы приближаемся только к сотне. Единственное, где у нас уверенные позиции, — это Шанхайский рейтинг (Academic Ranking of World Universities, ARWU, выпускается агентством ShanghaiRanking Consultancy; в рейтинге 2018 года МГУ занимает 93-е место. — РБК). В основном нас включают в предметные рейтинги, там довольно сильные успехи», — заключила она.

РБК направил запросы в пять российских вузов, занявших лучшие позиции в рейтинге RUR, — МГУ, Московский инженерно-физический институт, Томский государственный университет, Московский физико-технический институт и Новосибирский государственный университет.

По мнению заместителя проректора МГУ Леонида Гусева, рейтинг RUR не учитывает специфику российского образования. Прежде всего он ориентирован на зарубежную аудиторию и отражает англосаксонскую систему образования. Московский государственный университет не ориентируется на показатели Round University Ranking, указал он. «Мы делаем упор на рейтинги «Три миссии Университета», QS, THE, ARWU, из российских — НРУ «Интерфакс» и «Эксперт РА», — заявил Гусев.

Рейтинг RUR в своих исследованиях меньше, чем QS и THE, учитывает оценку экспертов, отметил ректор МИФИ Михаил Стриханов. «Если в QS и THE оценка весит 40–50% в репутации университетов, то в RUR — 10–12%. В этой части RUR, на мой взгляд, движется в правильном направлении», — отметил он.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский заметил, что его вуз улучшает свои позиции в рейтинге RUR. Также показатели университета растут в рейтинге THE — он вошел в сотню лучших по качеству преподавания и занял 79-е место.

В пресс-центре Новосибирского государственного университета РБК напомнили, что в топ-100 рейтингов QS и ARWU находится МГУ, а еще несколько российских университетов вошли в топ-100 предметных и отраслевых рейтингов — например, НГУ третий год входит в топ-100 по физике и астрономии, а в 2018 году занял 63-е место по естественным наукам в предметном рейтинге QS. В пресс-службе добавили, что рейтинги отслеживают продвижение университетов с заметным опозданием, например в последнем используются данные, актуальные на 2015–2016 годы. «Структура и набор индикаторов глобальных рейтингов выстроены таким образом, чтобы не допускать резких скачков в группе ведущих вузов. Попасть в топ-100 можно только в результате долгой и целенаправленной работы при поддержке государственных программ. Об этом говорит опыт таких стран, как Сингапур, Китай, Южная Корея и других», — сообщили в НГУ.

В НГУ добавили, что вуз ориентируется на те рейтинги, которые позволяют повысить привлекательность университета в глазах абитуриентов и партнеров, а RUR пока «только начинает проявлять активность на международной арене». В вузе уточнили, что приоритетными для НГУ являются рейтинги, указанные в постановлении правительства № 211, — глобальные, предметные и отраслевые рейтинги QS, THE и ARWU. Кроме того, НГУ представляет данные в старейший рейтинг US World & News Reports и активно сотрудничает с российскими рейтинговыми службами, например​ «Три миссии», «Эксперт РА».

Авторы: Полина Звездина, Руслан Ягудин.
Теги: МГУ , Рейтинг , вузы
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