На «Матче» начались удаления

Российский спортивный телеканал сократил почти треть сотрудников

Субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» приступил к повышению операционной эффективности спортивного телеканала «Матч ТВ». Заявленная оптимизация, как рассказывают источники РБК, началась с сокращения персонала

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сокращение затрат На спортивном телеканале «Матч ТВ», входящем в «Газпром-Медиа», проходит массовое сокращение штата, рассказал источник в холдинге и подтвердили бывший сотрудник канала и еще два собеседника РБК, знакомых с ситуацией. Упразднено сразу несколько департаментов и служб вещателя, в частности HR, финансовый, юридический, аналитический и программирования, их функции перешли к субхолдингу «ГПМ Развлекательное ТВ», утверждают собеседники РБК. По словам источников, с ноября прошлого года штат спортивного телеканала и связанных с ним структур сократился на 20–30%.

Всего в субхолдинге «ГПМ Матч», который помимо эфирного телеканала «Матч ТВ» управляет кабельными каналами «Матч Футбол 1», «Матч Наш спорт», «Матч Арена» и т.д., а также сайтом sportbox.ru, работают около 1 тыс. человек, уточняет источник РБК.

Директор по связям с общественностью «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая сокращения в «ГПМ Матч» подтвердила, но настаивает на том, что оно было в «кратно меньшем размере».

В октябре 2017-го активы «ГПМ Матч» были переданы в управление «ГПМ Развлекательное ТВ». Эти изменения Осадчая тогда объясняла необходимостью ​«оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность».

Запущенный в ноябре 2015 года «Матч ТВ» убыточен, свидетельствуют данные базы СПАРК. В 2016-м убыток от основной деятельности ООО «Национальный спортивный телеканал», на которое оформлен бизнес «Матч ТВ», превысил 2,9 млрд руб., чистый убыток составил 1,7 млрд руб. при выручке 13 млрд руб. Данных за 2017 год пока нет.

В январе—марте 2018 года среднесуточная доля целевой аудитории «Матч ТВ» (мужчины 14–59 лет) составила по всей России, по данным Mediascope, 3,4%. Это означает, что программы «Матч ТВ» в первом квартале выбирали в среднем 3,4% мужчин указанного возраста, проживающих в крупных городах и вообще смотревших телевизор. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года среднесуточная доля целевой аудитории возросла на 0,4 п.п.: в феврале «Матч ТВ» вместе с «Первым» и «Россией 1» транслировал зимние Олимпийские игры из Пхёнчхана.

«Начал жестко торговаться с контрагентами» Субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ) до октября прошлого года управлял каналами ТНТ, ТВ3, «Пятница», 2х2 и ТНТ4 (в январе к ним еще добавился канал «Супер»). Возглавляет его сооснователь Comedy Club Production Артур Джанибекян. Топ-менеджер федерального телехолдинга и представитель одного из подрядчиков ГПМ РТВ в беседе с РБК охарактеризовали его как «грамотного экономиста», на которого работает целая команда профессиональных управленцев.

Одной из причин убыточности «Матч ТВ» собеседники РБК называют высокую стоимость контента. Раньше, по их словам, представители «ГПМ Матч» практически не торговались с подрядчиками и владельцами прав на спортивные трансляции. По данным СПАРК, себестоимость всех работ ООО «Национальный спортивный телеканал» в 2016 году составила 14,6 млрд руб.

Сейчас «ГПМ Матч» начал «жестко торговаться с контрагентами», рассказал РБК источник в «Газпром-Медиа». Именно по этой причине до сих пор не подписан контракт с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) на телетрансляцию чемпионата России по футболу сезона 2018/19, который стартует в конце июля. Действующий трехлетний контракт с РФПЛ, заключенный лигой еще со спутниковым оператором «НТВ Плюс» (также входит в «Газпром-Медиа») и затем перешедший к «Матч ТВ», истекает в этом году. В марте глава лиги Сергей Прядкин заявил журналистам, что рассчитывает увеличить стоимость телеправ. Сейчас, по его словам, РФПЛ получает 1,5 млрд руб. за сезон, «а хотелось бы зарабатывать около $100 млн с телевизионного контракта».

Сергей Прядкин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

За возможность транслировать игры сезона в телеэфире и интернете руководство РФПЛ запросило около 3 млрд руб., «ГПМ Матч» был готов заплатить не более 1,8 млрд руб. В переговорах принимал участие Джанибекян, но сейчас они приостановлены, поскольку РФПЛ заявила о намерении провести тендер по продаже прав, утверждает собеседник РБК.

Собеседник РБК в одной из компаний-правообладателей подтвердил информацию, что «ГПМ Матч» сейчас активно торгуется по поводу снижения стоимости прав с их владельцами.

Представители «Газпром-Медиа» и «Матч ТВ» информацию о переговорах с владельцами прав не прокомментировали.

На рекламе не заработать​ Телевидение является главным источником информации о спорте, свидетельствуют данные опроса россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проведенного исследовательской компанией Mediascope. В частности, 64% опрошенных сообщили, что смотрят трансляции и программы о спорте по телевизору.

Спорт интересен довольно узкой аудитории, и, как правило, наибольшее количество зрителей собирается у экранов во время крупных международных спортивных соревнований, напоминает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Согласно опросу Mediascope, почти 49% респондентов следят за спортом во время Олимпийских игр, еще почти 45% интересны крупные международные спортивные соревнования, и только 22% — российские первенства.

Такое «событийное телесмотрение» напоминает сезонность в гостиничном бизнесе, отмечает Танаев, добавляя, что при этом телеканалы не могут работать по экономической модели отелей: у телеканалов высокие издержки на производство и закупку контента.

Сама по себе идея создания общедоступного спортивного телеканала, который живет только за счет рекламы, по словам эксперта, это утопия. Рекламодателей интересует аудитория, и они прежде всего ориентируются на молодых активных женщин, а не на возрастных мужчин. Именно поэтому не только в России, но и во всем мире не существует примеров коммерчески успешных бесплатных спортивных каналов, резюмирует Танаев.