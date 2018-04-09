Крымский бизнес-климат становится суровее

Власти меняют условия работы СЭЗ на присоединенном полуострове

Правительство намерено ужесточить контроль над деятельностью участников свободной экономической зоны в Крыму. Эксперты считают, что это положительно скажется на республике и сделает оставшиеся проекты более эффективными

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль над деятельностью участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Компаниям, которые претендуют на льготы по налогам, теперь придется осуществлять инвестиции быстрее, чем раньше, а также детальнее отчитываться о планах по созданию рабочих мест. Пока же предприятиям, желающим стать участниками СЭЗ, нужно соблюдать лишь «формальные критерии», указывают власти.

Зачем нужна крымская СЭЗ Свободная экономическая зона в Крыму действует с 2015 года. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей и другие преференции. В частности, в первые три года работы компании в СЭЗ максимальная ставка налога на прибыль для нее составляет всего 2% при базовой российской ставке 20%, с четвертого по восьмой год деятельности она возрастает до 6%, а с девятого — до 13,5%. На протяжении десяти лет с начала работы компания платит страховые взносы в размере 7,6% с зарплаты сотрудника (при стандартной ставке 30%). Компании также освобождаются от налога на имущество и земельного налога (на десять лет и три года соответственно). В настоящее время участниками СЭЗ на территориях Крыма и Севастополя являются 1,7 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, следует из данных Минэкономразвития России на март 2018 года. Для сравнения: в особой экономической зоне «Липецк» всего 71 участник (данные на ноябрь), в «Алабуге» в Татарстане — 89, в Тольятти — 24, а в «Титановой долине» в Свердловской области — 14. Потенциальный резидент крымской СЭЗ должен предоставить инвестиционную декларацию: представители малого и среднего бизнеса обязуются проинвестировать в производство 3 млн руб. в первые три года, для других компаний сумма вложений составляет 30 млн руб. В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что заявленные инвестиции в СЭЗ превысили 100 млрд руб., но данных о том, сколько из этих денег реально потрачено, нет.

Ужесточение отбора

По признанию самих властей, сейчас законом установлены лишь формальные критерии для предоставления статуса участника СЭЗ: он должен быть зарегистрирован на территории Крыма или Севастополя, состоять на учете в налоговом органе, а также иметь инвестиционную декларацию. Теперь же перед заключением контракта с заявителем власти предлагают проводить предварительную оценку деклараций инвестиционных проектов. В случае если органы управления СЭЗ признают инвестпроект неэффективным, в заключении договора может быть отказано.

Еще один новый критерий — предоставление графика по созданию рабочих мест в первые три года реализации инвестиционного проекта. В текущей версии закона предприятие должно отчитываться только о количестве планируемых к созданию рабочих мест.

«Закон о свободной экономической зоне в Крыму и городе Севастополе был принят достаточно сырым, и до этого дня он уже претерпел ряд изменений. СЭЗ, созданная на 25 лет с возможностью продления, не дала в полной мере тех преференций для потенциальных инвесторов, которые могли бы привлечь в регион значительные средства», — говорит эксперт Центра стратегических разработок Владимир Климанов.

По его словам, это во многом связано с западными санкциями, под которые рискует попасть бизнес, работающий в Крыму. Предложенные меры по ужесточению контроля могут дополнительно оттолкнуть инвесторов, говорит он. «С другой стороны, в условиях единого правового пространства контроль над инвесторами тоже должен соблюдаться, и мы не должны терпеть нарушения в связи со статусом данных регионов», — считает Климанов. Речь идет, по словам эксперта, об имевших место нарушениях земельного законодательства и в сфере закупок.

Законопроект не предусматривает обратной силы, то есть новые требования будут распространяться только на новых участников СЭЗ после вступления закона в силу, уточнила в ответ на запрос РБК пресс-служба Минэкономразвития (министерство ответственно за этот законопроект).

Обязательный вклад

Согласно текущей редакции закона предприятие становится участником СЭЗ после внесения записи в соответствующий реестр. Инвестировать в производство оно может на второй либо на третий год с момента заключения договора. Это создает ситуацию, при которой предприятие, получая преференции в СЭЗ, осуществляет капитальные вложения не за свой счет, а за счет средств, сэкономленных на уплате обязательных платежей, либо вовсе отказывается от реализации проекта по истечении двух лет, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Таким образом, цели, предусмотренные законом, не достигаются, а бюджет недополучает доходы от соответствующих обязательных платежей. Новой редакцией предлагается обязать участников СЭЗ вкладывать не менее 30% инвестиций уже в первый год реализации проекта. Этот объем вложений должен быть обязательно зафиксирован в графике. Впрочем, те компании, которым для реализации проекта необходимо получить документацию на строительство и эксплуатацию объекта, могут не выполнять данное условие.

Согласно предложенной новой редакции, участнику СЭЗ может быть предоставлен в аренду земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без каких-либо торгов на срок, необходимый для реализации инвестиционного проекта. Соответствующие изменения вносятся также в Земельный кодекс РФ. Владение земельным участком прекращается в случае расторжения договора о деятельности в особой экономической зоне.

«Насколько предложенные меры скажутся на потенциальном круге приходящих в регион инвесторов, сказать сложно, гораздо большее влияние будут оказывать внешние факторы, связанные либо с усилением санкций, либо с их возможным смягчением», — говорит Климанов. Он считает, что новые возможности для активизации бизнеса в Крыму открывает окончание строительства Крымского моста. «В этой связи статус зоны будет сам по себе иметь преференции», — считает он.

«Так как федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя была исполнена не на 100% (на 91%. — РБК), позиция федерального центра по ужесточению финансовых взаимоотношений с республикой мне понятна», — говорит заведующий лабораторией экономики знаний РАНХиГС Владимир Комаров. Дополнительные фильтры приведут к сокращению числа инвестиционных проектов, но сделают их более масштабными и понятными, считает он. Для предварительной оценки проекта, по мнению Комарова, должна учитываться не только инвестиционная, но и социально-экономическая эффективность, например развитие здравниц.

Законопроект направлен на «обеспечение баланса интересов государства и предпринимательского сообщества (инвесторов)», заявили РБК в Минэкономразвития. Ведомство рассчитывает, что «он также будет способствовать формированию группы инвесторов, заинтересованных осуществлять деятельность в свободной экономической зоне и нести ответственность за результаты взамен полученных льгот».