Учебный план на 8 триллионов

ВШЭ и ЦСР предложили проект реформы образования

ВШЭ и ЦСР опубликовали проект реформы системы образования в России на всех уровнях (дошкольное развитие, технологическое обновление школ, наука и исследования). Общая стоимость 12 предложенных решений превышает 8 трлн руб.

Алексей Кудрин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представили проект реформы российского образования потенциальной стоимостью до 8 трлн руб. Предложения содержатся в докладе «12 решений для нового образования» (есть у РБК), их подготовкой руководили ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и научный руководитель Института образования ВШЭ (при участии главы направления «Человеческий капитал» в ЦСР Лилии Овчаровой). Модернизировать систему образования обещал президент Владимир Путин в обращении к парламенту 1 марта.

Эксперты предлагают создать систему поддержки раннего развития для всех детей от нуля до трех лет, внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта и построить 40 новых учебных центров по модели «Сириус». Полноценная реализация инициатив — сценарий, который авторы называют оптимальным, — приведет к тому, что общие расходы бюджетной системы на образование достигнут 4,8% ВВП к 2024 году по сравнению с 3,5% ВВП в 2017-м. Тогда Россия будет тратить на образование примерно столько же, сколько тратят в среднем страны ОЭСР, отмечают эксперты.

Полная реализация предложений ВШЭ и ЦСР потребует дополнительного бюджетного финансирования на уровне 4,6 трлн руб. в сумме за шесть лет. С учетом внебюджетных инвестиций (авторы предлагают, например, частно-государственное партнерство при строительстве школ) сумма возрастает до 8,3 трлн руб., подсчитал РБК по данным доклада. РБК направил запрос в Минобрнауки с просьбой оценить предложения ВШЭ и ЦСР.

Контроль раннего развития и цифровые учебники

Первый проект — система поддержки раннего развития: предлагается создать службы сопровождения для всех детей от нуля до трех лет (для детей с ограниченными возможностями — от нуля до шести лет). Специалисты по детскому развитию должны будут ежемесячно наблюдать ребенка и консуль­тировать родителей. Мониторинг динамики развития, по замыслу экспертов, будет проводиться при помощи индивидуальных электронных карт. По расчетам авторов доклада, благодаря такой системе к 2024 году доля детей-первоклассников, недостаточно подготовленных к обучению в школе, сократится на 20%, к 2030 году — в два раза. Расходы на создание системы составят 296 млрд руб.

Для преодоления отставания российской школы от требований цифровизации экономики эксперты предлагают внедрить с 2023 года новые цифровые учебно-методические комплексы (ЦУМК), которые заменят традиционные учебники. Построенные на технологиях искусственного интеллекта, такие комплексы смогут подстраиваться под индивидуальные способности учащихся и позволят использовать облачные ресурсы (базы данных, видеоматериалы, обучающие игры, онлайн-тесты, сценарии уроков). Кроме того, с 2020 года в учебный процесс должны быть включены цифровые обучающие игры и симуляторы. Для перехода на новые образовательные технологии необходимо 466 млрд руб.

Интернет в каждой школе и новые центры «Сириус»

Для создания современной инфраструктуры образовательных учреждений нужно обеспечить подключение всех российских школ к интернету, создавать ежегодно 70 тыс. мест в детских дошкольных учреждениях для детей ясельного возраста и провести капитальный ремонт в 5 тыс. школ. Кроме того, для безопасного подвоза школьников, проживающих в селах, к школам необходимо отремонтировать не менее 12,5 тыс. автобусов. На модернизацию инфраструктуры потребуется более 2 трлн руб.

Учебные программы по естественным наукам, информатике и технологиям должны быть модернизированы с учетом изменяющихся требований рынка труда, отмечают авторы доклада. В России следует создать сеть колледжей опережающей подготовки в области высоких технологий и открыть 55 новых детских технопарков «Кванториум». Для реализации проекта, по расчетам экспертов, потребуется 412 млрд руб.

Для развития и поддержки талантливых детей авторы доклада предлагают создать 40 новых центров по модели сочинского «Сириуса», обеспечивающих трехнедельное обучение 4,8 тыс. школьников в год. А для лучших молодых профессионалов ввести субсидирование 100% ставки по ипотеке. Расходы, по оценкам экспертов, составят 880 млрд руб.

Равные возможности обучения

В российском образовании не решена проблема неравенства образовательных возможностей, а уровень учебной неуспешности «недопустимо высок», утверждают авторы доклада. Согласно международному исследованию PISA 2015 года, 28% российских 15-летних школьников не освоили базовые навыки хотя бы в одной области грамотности из трех (естествознание, математика, коммуникация на родном языке).

Для преодоления учебного отставания эксперты предлагают запустить адресные программы образовательной поддержки для бедных семей (бесплатные дополнительные уроки и участие в летних школах). Социальные стипендии, по замыслу авторов, должны предоставляться реально нуждающимся и равняться 80% от регио­нального прожиточного минимума. Кроме того, предлагается каждому ребенку дать возможность пройти годичную программу подготовки к обучению в школе. Расходы на реализацию проекта за весь период превысят 1,3 трлн руб.

Вузы — центры инноваций

По замыслу ВШЭ и ЦСР, вузы должны стать центрами инноваций в регионах, чтобы выпускники не уезжали, а развивали инновационные проекты на местах. Для этого инновационные парки должны передаваться в состав университетов, грантовая поддержка вузов должна быть расширена, а стипендии аспирантам с целью поддержки развития научных исследований для нужд отраслей и экономики регионов должны быть повышены. По оценке экспертов, расходы составят 392 млрд руб.

Государство должно финансировать долгосрочные программы фундаментальных исследований: объем НИОКР и средств, получаемых университетами от управления объектами интеллектуальной собственности, в расчете на одного студента должен быть увеличен хотя бы вдвое. Для увеличения фундаментальных исследований потребуется почти 800 млрд руб.

Россия имеет сегодня один из самых низких показателей участия взрослых в об­разовании — 17 против 40% в среднем по ЕС, отмечают авторы доклада. Для развития рынка непрерывного образования потребуется 601 млрд руб., на эти средства, в частности, планируется открыть 200 центров образования для взрослых на базе колледжей и вузов, а также создать единую электронную платформу — навига­тор образовательных программ.

Для увеличения доходов от экспорта российских образовательных услуг (иными словами, для привлечения иностранных учащихся в российские образовательные заведения) предлагается запустить специальные грантовые программы обучения для иностранных студентов в технологических областях, построить новые кампусы в ведущих вузах и обеспечить грантовую поддержку российских учебных программ.

Потенциал реализации заявленных мер остается под вопросом, сказал РБК директор по общему и профессиональному образованию РАНХиГС Максим Дулинов: «Основной вопрос — как те или иные меры будут реализованы. Основываясь исключительно на докладе, это сложно оценить, потому что должна быть проработанная система взаимосвязанных мероприятий. Кроме того, денежные средства, о которых идет речь в докладе, на порядок больше, чем реально запланированные».