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Обложенные ЕСПЧ
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Обложенные ЕСПЧ
Газета № 060 (2784) (0504) Общество, 04 апр, 18:11
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Обложенные ЕСПЧ
Россия стала лидером по сумме присужденных Европейским судом компенсаций
Россия оказалась лидером по сумме компенсаций, взысканных по решениям ЕСПЧ. В рейтинге стран, которые своевременно не заплатили заявителям присужденные суммы, она также занимает первое место
Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС

Россия оказалась на первом месте среди стран Совета Европы по объему компенсаций, присужденных за год по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в годовом отчете Страсбурга о выполнении решений суда, который поступил в РБК.

В 2017 году по всем рассмотренным делам ЕСПЧ присудил компенсации на общую сумму €60,4 млн, из них по делам против России — €14,6 млн, то есть российское правительство выплатит заявителям почти четверть объема всех компенсаций, в течение года присужденных Страсбургом. В прошлом году сумма, которую ЕСПЧ взыскал с России в пользу заявителей, была вдвое меньше — €7,4 млн.

В числе стран, которые должны выплатить своим заявителям наибольшие суммы, также оказались Италия (€12,5 млн), Турция (€11,6 млн) и Словакия (€5,9 млн). В прошлом году наибольшие суммы взысканных компенсаций приходились на Турцию и Италию: €20,7 млн и €15,1 млн соответственно.

Объем взысканных с России компенсаций в 2017 году связан с тем, что ЕСПЧ «заканчивает вычищать авгиевы конюшни», давая ход давним жалобам, полагает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «В базе суда есть позорная папка «Жалобы, коммуницированные с 2008 по 2011 год», то есть речь о делах, которые много лет лежат в ЕСПЧ, но до сих пор не рассмотрены. И это прежде всего российские дела. На работу по очищению этой папки был сделан основной акцент», — пояснил правозащитник.

В рамках этой работы в прошлом году суд стал ударными темпами объединять однотипные жалобы (например, на условия содержания под стражей или длительность арестов) и выносить групповые решения, отмечает Чиков. Это дела, где объединено 20–50 или даже больше жалоб, и каждому заявителю присуждается по €5–10 тыс., и в общей сложности получается четверть миллиона. По словам юриста, таких решений в прошлом году было вынесено десятки.

Россия также стала лидером среди стран, которые не отчитались о выплате присужденных заявителям компенсаций в течение установленного срока. К концу 2017 года государство задолжало деньги заявителям по 493 делам, причем в 230 случаях отчет о выплате компенсации в Совет Европы не пришел и спустя полгода после дедлайна. Для сравнения, к концу 2016 года долг у государства оставался перед заявителями по 198 делам.

Компенсации были выплачены в срок всего по 60 делам против России. В 2016 году страна успела своевременно выплатить деньги заявителям по 90 делам, подчеркнул ЕСПЧ.

«О проблемах с выплатами мы неоднократно сообщали как в 2016-м, так и в 2017 году. Эта проблема повторяется из года в год, потому что выделяемых ассигнований не хватает и они, как правило, заканчиваются в середине года. В июле-августе суд уходит на каникулы, и проблемы начинают появляться к осени. Второй год подряд в сентябре возникают просрочки по выплатам», — объяснил Чиков.

В ноябре прошлого года правительство предлагало увеличить бюджетный резерв на компенсации по решениям ЕСПЧ с 500–600 млн до 1 млрд руб. Этот объем как раз примерно соответствует взысканным с России €14,6 млн, отметил Чиков.

Еще 1689 дел в отношении России ожидают своего окончания, говорится в отчете Страсбурга. Всего в 2017 году суд приостановил рассмотрение 7,6 тыс. дел.

В 2017 году комитет министров Совета Европы, который контролирует исполнение решений ЕСПЧ, получил из суда решения по 1333 новым делам, из них четверть (370) были решениями по делам против России. Также комитет получил на контроль 138 решений в отношении Турции, 110 — в отношении Румынии, 109 — в отношении Украины и 103 — в отношении Греции.

19 решений, вынесенных против России, относились к так называемым leading cases — «ведущим», или «знаковым», делам, где поднимаются системные проблемы, которые Страсбург ранее еще не рассматривал. При этом суд отметил прогресс России в областях, связанных с работой органов безопасности, выдворением иностранных граждан, лишением свободы и его условиями, сроками следствия и судебного разбирательства, свободой выражения мнения. Из недавних дел и решений ЕСПЧ следует, что Россия провела реформы или иным образом достигла положительных изменений в этих сферах, говорится в отчете.

В январе Страсбург отчитался, что Россия стала лидером по количеству нарушений прав граждан, признанных судом. Треть решений, признающих нарушения прав человека, в 2017 году касалась России. Чаще всего ЕСПЧ признавал нарушения права россиян на свободу и личную неприкосновенность. При этом на Россию приходилось больше половины случаев, когда речь шла о прямой вине представителей власти в гибели человека, пытках и бесчеловечном обращении, незаконном лишении свободы и неэффективности правовой защиты.

По количеству жалоб, поданных в 2017 году, Россия — на втором месте, и она с большим отрывом уступила Турции: 8 тыс. обращений против 26 тыс.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ЕСПЧ , денежные компенсации
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