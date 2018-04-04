$300 млн на мясо и птицу

Группа «Черкизово» объявила о проведении SPO

«Черкизово» проведет вторичное размещение акций на Московской бирже: бумаги продадут как семья основателей группы, так и сама компания. Вместе они могут привлечь не менее $300 млн

Фото: пресс-служба ОАО «Группа Черкизово» / ТАСС

Добавка к капиталу

Производитель мясной продукции группа «Черкизово» объявила о вторичном размещении акций (SPO). Завершить его планируется в середине мая, уточнил представитель «Черкизово». Размещение будет проведено на Московской бирже. В ходе размещения будут проданы акции существующими акционерами компании, в том числе MB Capital Europe Ltd, бенефициаром которой является семья основателя группы Игоря Бабаева. Точное количество акций будет определено в процессе формирования книги заявок. Кроме того, будут проданы акции АПК «Михайловский» (около 6,63% всех находящихся в обращении акций), стопроцентной «дочки» «Черкизово».

«Черкизово» и семья основателей группы намерены по​лучить от продажи акций более $300 млн, следует из пресс-релиза. Само «Черкизово» рассчитывает привлечь около $150 млн, которые будут направлены на погашение долговых обязательств и новые приобретения. Сумма, привлеченная от продажи акций семьи основателей, превысит $150 млн.

После проведения SPO может быть принято решение о выпуске допэмиссии, которую выкупит семья основателей компании по цене, зафиксированной при вторичном размещении акций, уточняет «Черкизово». Семья Игоря Бабаева планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией и сохранить мажоритарный пакет, говорится в сообщении.

Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB.

Что такое группа «Черкизово» «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Среди основных брендов компании — «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром». В состав группы входят восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов. Земельный банк группы составляет более 287 тыс. га. Выручка «Черкизово» в 2017 году составила 90,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,8 млрд руб., чистая задолженность на 31 декабря 2017 года — 48,6 млрд руб. Материнской компанией группы «Черкизово» является зарегистрированная на Кипре MB Capital Europe Ltd, которую контролирует семья Игоря Бабаева, говорится в отчете компании за 2017 год. На 4 апреля 2018 года MB Capital Europe и связанным с ней сторонам принадлежало 82,52% акций группы, уточняет «Черкизово». У испанской Grupo Fuertes, которая реализует с «Черкизово» совместный проект по выращиванию индейки в Тамбовской области, — 8,01%. Еще 6,63% — у ООО «АПК «Михайловский», стопроцентной «дочки» «Черкизово». У директоров и сотрудников группы — 0,48%. В свободном обращении на Московской бирже находятся 2,35% акций.

В Лондоне минус, в Москве плюс

​О планах «Черкизово» по проведению SPO стало известно еще в середине прошлого года. В июле семья Игоря Бабаева объявила о выкупе около 21% акций и депозитарных расписок «Черкизово» у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital Management по цене 1,3 тыс. руб. за одну акцию. Общая сумма сделки составила около 12 млрд руб. Как пояснял тогда гендиректор «Черкизово» и сын Бабаева Сергей Михайлов, группа рассматривает разные стратегии на рынках капитала и может увеличить ликвидность на рынке, в том числе через SPO, или использовать акции для слияний и поглощений. В ноябре 2017 года «Черкизово» приняло решение прекратить листинг расписок на Лондонской фондовой бирже.

Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко не исключает, что «Черкизово» удастся заинтересовать иностранных инвесторов: «Мы обязательно будем этот вопрос изучать. В целом мы готовы купить акции любых нормальных компаний по нормальной оценке, а «Черкизово» — нормальный бизнес». Кривошапко также отметил, что в рамках прошлой сделки акции «Черкизово» продавались по цене выше рыночной. Ранее «Черкизово» выкупала акции по довольно высокой цене, и вряд ли инвесторы захотят в этот раз дать существенную надбавку, считает старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов.

Во вторник, 3 апреля, акции «Черкизово» подорожали на Московской бирже на 1,25%, до 1215 руб. за бумагу. Капитализация группы превысила 53,4 млрд руб.

Желание компании провести размещение акций и по сути вернуться на Московскую биржу, сосредоточив всю ликвидность на одной площадке, может быть вызвано интересом к сохранению публичного статуса, полагает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева, добавляя, что это может быть актуально для компании в случае проведения сделок M&A, а также в случае если «Черкизово» само станет объектом для поглощения. В конце прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что семья Игоря Бабаева рассматривает вопрос о продаже всего бизнеса: по информации источников газеты, переговоры проводились с группой «Русагро» Вадима Мошковича и тайской компанией CP Foods. Сама группа опровергала, что основатели «Черкизово» намерены продать свой бизнес.

Рынок мяса птицы уже второй год переживает избыток предложения, констатирует аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. Это выразилось в снижении цен на продукцию: в декабре 2017 года она подешевела на 12–13% к декабрю предыдущего года, что весьма существенно при положительной инфляции по итогам прошлого года. Затраты на производство тоже сократились благодаря снижению цен на зерно из-за большого урожая, но для многих компаний рентабельность снизилась, добавляет Снитко. «Обычно в таких условиях консолидация рынка увеличивается, компании стараются использовать свои конкурентные преимущества от масштабов бизнеса, эффективные компании могут в том числе сливаться с менее эффективными или покупать проблемные проекты», — говорит эксперт.