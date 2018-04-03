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Дагестан получает свой флот
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Дагестан получает свой флот
Газета № 058 (2782) (0304) Политика, 02 апр, 14:07
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Дагестан получает свой флот
Минобороны объявило о выводе Каспийской флотилии из Астрахани
Каспийская флотилия перебазируется из Астрахани в Каспийск, объявил министр обороны Сергей Шойгу. Эксперты связывают это решение с неудобным расположением нынешней базы, в том числе с климатическим фактором
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

«Можно и не выйти»

Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в дагестанский Каспийск. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства. «Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — заявил министр обороны.

О начале строительства военного порта в Каспийске Минобороны сообщало осенью прошлого года. Первый этап строительства мест базирования кораблей Каспийской флотилии будет завершен в 2019 году, заявлял в сентябре 2017 года первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Советник начальника Генштаба адмирал Игорь Касатонов, возглавлявший Черноморский флот в 1991–1992 годах, комментируя РБК это решение, отметил, что перевод флотилии — «не быстрый процесс». Это решение связано с проблемой расположения нынешней базы флотилии, добавил он. «Астрахань находится в 100 км от Каспийского моря, ну что это за военно-морская база, если по реке надо идти шесть часов. Кроме того, зимой река замерзает, а летом она мелеет — можно и не выйти вообще», — пояснил РБК адмирал.

Что такое Каспийская флотилия

Каспийская флотилия — морская компонента Южного военного округа, указано на сайте Минобороны. Она обеспечивает национально-государственные интересы России: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений. В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск.

В состав Каспийской флотилии входят ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала», «МАК-160», а также артиллерийские, ракетные, десантные, гидрографические катера и буксиры.

«Мощный кулак» и хорошая погода

С конца 80-х годов XIX века главной базой Каспийской флотилии был Баку. После распада Советского Союза флотилия была разделена между каспийскими государствами СНГ. Российскую Каспийскую флотилию пришлось перебазировать из Баку в Махачкалу и Астрахань, которая стала ее главной базой.

По словам Шойгу, перевод флотилии в Каспийск «является серьезной составляющей безопасности в регионе». Бывший командующий Черноморским флотом адмирал в отставке Виктор Кравченко заявил, что перевод флотилии позволит создать на Каспийском море «мощный кулак». «Все силы будут сосредоточены в одном месте, и флотилия не будет зависеть от погодных условий», — сказал адмирал.

С тем, что решение принято из климатических соображений, согласен и военный эксперт полковник Михаил Ходаренок. «После развала СССР флотилию перевели в совершенно неподготовленное место — Астрахань. При этом не учли, что дельта Волги и северная часть Каспийского моря замерзают. Корабли Каспийской флотилии небольшие, не усиленного класса. И в принципе в сильный мороз они могут и не выйти из базы», — пояснил РБК военный эксперт. По его словам, вероятно, что какой-то пункт базирования в Астрахани все же останется.

Астрахань неудобна для базирования флота, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Дельта Волги не только замерзает. Там приходится поддерживать фарватеры, так как глубины небольшие и очень сложная гидрологическая обстановка. Кроме того, Астрахань собирается развивать торговый порт Прикаспийского региона, что может теоретически сказаться на оперативной готовности военных», — пояснил Мураховский.

Он напомнил, что в Дагестане был пункт базирования флота. По расположению Дагестан — более подходящее место, считает военный эксперт. «Условия оперативного использования существенно улучшаются. В частности, выход для патрулирования территориальных вод становится проще», — отметил Мураховский. По его словам, средства на строительство объекта заложены в госпрограмму вооружений.

Нефть и Сирия

Если не считать несостоявшийся перевод главных сил Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, то с 1990-х годов это первый случай смены основного пункта базирования флотилии. Необходимость в перебазировании Черноморского флота отпала в связи с присоединением Крыма к России в 2014 году.

Каспийская флотилия важна для России как с геополитической, так и с военно-стратегической точки зрения, отметил в разговоре с РБК адмирал Игорь Касатонов. «В этом нет сомнений. И несмотря на то что Каспийское море — закрытое, оно позволяет решать и стратегические задачи в таких конфликтах, как, например, в Сирии», — сказал он. За время сирийской кампании российские военные несколько раз производили пуски ракет «Калибр» из акватории Каспийского моря по объектам запрещенной в России группировки «Исламское государство».

При этом с внутриполитическими событиями, например, с недавней сменой главы Дагестана, передислокация Каспийской флотилии никак не связана, уверен независимый военный эксперт полковник запаса Андрей Паю​сов. По его словам, перебазирование обсуждалось еще при экс-министре обороны Анатолии Сердюкове и соответствуют принятым планам строительства ВМФ до 2020 года.

«Основную роль здесь играют климат, судоходность, экономика и логистика. Кроме того, территориально корабли будут ближе к районам оперативного развертывания», — сказал эксперт. Он напомнил, что среди основных задач флотилии — обеспечение безопасности судоходства, рыболовства и нефтедобычи.

Авторы: Инна Сидоркова, Константин Ткаченко.
Теги: Миноброны , Каспийская флотилия , Сергей Шойгу , Флот
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