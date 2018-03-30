МЧС указало на очаг возгорания

Стали известны результаты пожарно-технической экспертизы в здании «Зимней вишни»

Результаты экспертизы обозначили ключевую версию возникновения пожара в ТРК «Зимняя вишня» — неполадки в электроснабжении. Эксперты предполагают, что проблемы с проводкой связаны с экономией расходов при строительстве

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта 2018 года (Фото: Александр Патрин / РИА Новости)

Очаг возгорания

Очаг первичного термического воздействия в сгоревшем торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. О​б этом свидетельствуют результаты пожарно-технической экспертизы, рассказали РБК источники в МЧС. Собеседник в ведомстве сообщил, что в межэтажном пространстве проходил силовой кабель и в нем, вероятно, произошло короткое замыкание. Также на экспертизу отправили около ста предметов с места пожара: поролоновые шарики из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки. Есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам, отметил собеседник РБК.

Оптимизация расходов

Согласно нормативной документации, параметры силового кабеля должны быть указаны в проекте электроснабжения здания, говорит инженер по эксплуатации зданий Алексей Шабанов, обслуживающий один из крупных офисных центров Москвы. Проект проходит все этапы согласования, включая пожарный надзор, отметил специалист. «В этом проекте должен быть указан тип кабеля. Для крупных объектов — это специальный негорючий и огнеупорный кабель», — прокомментировал Шабанов. Он предполагает, что в «Зимней вишне» в межэтажном пространстве находился простой кабель, что является грубым нарушением закона.

Часто силовой кабель — это позиция в проекте, на которой экономят, рассказал РБК эксперт в области систем безопасности Сергей Победоносцев. «В целях удешевления проекта часто используют контрафактные кабели, сделанные с нарушением стандартов и нормативов», — говорит Победоносцев. Кроме того, когда в межэтажных перекрытиях строящихся торговых центров прокладывают силовые кабели, по нормативам их должны размещать в дополнительную противопожарную оболочку. «При высокой температуре оболочка увеличивается внутрь, прижимается к месту возгорания и перекрывает [необходимый для горения] кислород», — рассказывает Победоносцев. Однако бывает, что этой оболочкой при строительстве пренебрегают.

Видео: РБК

Заказчики строительства (как правило, это собственники здания) заинтересованы в снижении расходов, говорит РБК архитектор Андрей Кузнецов, автор проектов по обустройству магазинов в крупных торговых центрах. В проекте электроснабжения обычно есть маленькая приписка — «возможна замена материалов на материалы аналогичных характеристик». Как правило, ее делают, чтобы не допустить задержки​​ в сроках строительства объекта, говорит архитектор: ​«На складах предприятий хранится определенное количество товара, часто складского запаса не хватает для строительства ТЦ, а срок производства кабеля доходит до 90 дней». «Этим пользуются недобросовестные заказчики, они покупают дешевый ​контрафактный кабель с другими параметрами и затем подсовывают документы на него в уже согласованный проект», — говорит Кузнецов.

Причинно-следственные связи

Чтобы установить виновного, необходимо найти причину короткого замыкания — было ли это следствием нарушения изоляции электропроводки или других повреждений линий электропередачи, ошибки персонала, рассказывает РБК руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. «Среди причин может быть и умышленное замыкание, но установить его через экспертизу МЧС почти невозможно — нужна дополнительная независимая экспертиза», — считает Хутов.

Нарушение требований пожарной безопасности может быть доказано на основании данных пожарно-технической экспертизы, считает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев. «К уголовной ответственности будет привлечено лицо, на которое была возложена обязанность исполнять правила пожарной безопасности, — говорит Соничев. — Это могут быть как руководитель предприятия, так и уполномоченные им лица, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ (в силу инструкций) обязаны были обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности». Если станет известно, что в том месте, где произошло возгорание, проводились электромонтажные работы, отвечать будет человек, который их проводил, считает Соничев.

Если суд установит причинную связь между допущенными нарушениями и наступившими последствиями, то в таком случае виновное лицо может быть лишено свободы сроком до семи лет (такое наказание предусмотрено статьей 219 УК «Нарушение требований пожарной безопасности»), отметил юрист.

В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК России — подозрение в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи СКР предъявили обвинения пятерым фигурантам дела, среди которых управляющая ТРК Надежда Судденок, технический директор компании — собственника торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, сотрудники компании — разработчика системы противопожарной безопасности в ТРК Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин — он, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему экстренного оповещения посетителей. Все они арестованы Заводским судом Кемерово на два месяца.