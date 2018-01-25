Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,36 55,71 EUR Нал. 69,87 69,17 USD Бирж. 55,85 -0,33 EUR Бирж. 69,32 -0,30 USD ЦБ. 56,39 -0,02 EUR ЦБ. 69,45 +0,38 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 11343,73 -94,83 MOEX 2316,03 +0,39% RTS 1306,34 +1,08% Brent 70,87 +0,17% DJIA 26252,12 +0,16% Nasdaq 7415,06 -0,61% FTSE 7643,43 -1,14%
Запущенные доходы
Лента новостей
В Москве вновь загорелся рынок «Садовод» 11:01, Общество В Ульяновске на территории лицея произошла стрельба 11:00, Общество Легкий старт: как сделать первые шаги в бизнесе 10:49, РБК и Сбербанк На тушение пожара на хладокомбинате в Воронеже направили пожарный поезд 10:48, Общество Правнук Сталина назвал «нелюдями» авторов фильма «Смерть Сталина» 10:46, Общество Набор вслепую: почему кадровики не хотят видеть соискателей 10:45, Свое дело Главный тренер «Реала» назвал личным провалом вылет из Кубка Испании 10:41, Спорт Умерла певица Людмила Сенчина 10:30, Общество Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости» 10:21, Бизнес На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром 10:12, Общество Власти оценили шансы «благоприятного исхода» поисков судна «Восток» 10:02, Общество Transparency назвала самые непрозрачные российские компании 10:00, Экономика СК возбудил дело после пропажи судна «Восток» в Японском море 09:46, Общество Альфа-банк купил сервис для оплаты с мобильных устройств Pay-Me 09:37, Технологии и медиа Odebrecht выплатит Гватемале $18 млн по делу о коррупции 09:37, Бизнес Беглый экс-глава Банка Москвы нанял лоббистов для помощи с визой в США 09:30, Общество МЧС предупредило об обледенении судов в районе пропажи судна «Восток» 09:29, Общество DW узнала о нарушении Порошенко закона об отмывании денег в Германии 09:13, Бизнес Центробанк отозвал лицензию у банка «Стар Альянс» 09:03, Финансы СМИ узнали о планах Путина переназначить Зорькина председателем КС 08:53, Общество The Verge сообщил о планах США прекратить финансирование МКС к 2025 году 08:44, Технологии и медиа СМИ узнали о планах ввести уголовное наказание за фиктивный техосмотр 08:25, Общество Время купца: как Москва лишает регионы базового ресурса развития 08:01, Мнение Власти заподозрили до 25% сыров в России в украинском происхождении 08:01, Бизнес Спасатели назвали сроки прибытия в район исчезновения судна «Восток» 07:58, Общество Костин рассказал о журналистах с «промытыми мозгами» на Западе 07:30, Финансы На Камчатке за час произошли три землетрясения 07:22, Общество Глава Университета Мичигана уволилась из-за дела экс-врача сборной США 06:26, Общество
Запущенные доходы
Газета № 013 (2737) (2501) Экономика, 24 янв, 17:23
0
Запущенные доходы
«Роскосмос» перечислил в бюджет лишь пятую часть от запланированного в 2017 году
«Роскосмос» исполнил бюджет в 2017 году хуже всех среди администраторов доходов: казна недосчиталась от госкорпорации 42,8 млрд руб. — 82% от плана. Ранее в Кремле раскритиковали «Роскосмос» за неумение зарабатывать
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Госкорпорация «Роскосмос» отдала в федеральный бюджет в прошлом году 9,5 млрд руб. вместо 52,27 млрд руб., которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений, следует из данных Минфина, проанализированных РБК. Процент исполнения по доходам от «Роскосмоса» оказался самым низким среди всех администраторов доходов федерального бюджета — 18,2%.

Далее по этому показателю идут Росавиация (24,4%) и Росимущество (55,6%). Федеральное казначейство формально показало отрицательную величину доходов (-443,8 млрд руб.), но это «технический» результат, который отражает перераспределение ввозных таможенных пошлин, пояснили РБК в Минфине (за вычетом этой «технической суммы» поступления по линии Казначейства плюсовые).

Абсолютное большинство главных администраторов доходов — 68 из 85 — перевыполнили прогноз по доходам в 2017 году, показывают данные Минфина. Лидерами по проценту выполнения являются Ростуризм (286 тыс. процентов), Минэкономразвития (10,8 тыс. процентов), Минстрой (более 7 тыс. процентов), хотя общие поступления от них невелики (Ростуризм — 0,6 млрд руб., Минэкономразвития — 1,1 млрд руб., Минстрой — 1,4 млрд руб.).

Долги по международным запускам

Низкий процент по доходам от «Роскосмоса» связан с тем, что бюджет недополучил от него 46,88 млрд руб. «прочих неналоговых доходов», следует из данных Минфина. Как писал РБК, Минфин в июне 2017 года заложил такую сумму в составе «прочих неналоговых доходов», ожидая от «Роскосмоса» погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства. Однако уже в августе поступление этой суммы в бюджет оказалось под вопросом. Непонятно, придут эти деньги в бюджет или нет, отмечала Счетная палата в октябре.

Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос, возможен ли возврат этой суммы в бюджет в 2018 году. В «Роскосмосе» не стали комментировать свои расчеты с федеральным бюджетом.

Средства в размере 46,88 млрд руб. были установлены и отражены в бюджетном учете и бухгалтерской отчетности Федерального космического агентства как дебиторская задолженность перед бюджетом по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты «Проверка ликвидационных мероприятий по упразднению Федерального космического агентства», сообщал РБК. Агентство было упразднено 1 января 2016 года, его правопреемником стала госкорпорация «Роскосмос», но до сих пор работает ликвидационная комиссия Федерального космического агентства. Как распределяются средства, полученные «Роскосмосом» от международных запусков космических аппаратов и космонавтов, публично неизвестно, говорили РБК эксперты.

Из 9,5 млрд руб., которые «Роскосмос» отдал в бюджет в 2017 году, 8,4 млрд руб. пришлось на «доходы от компенсации затрат государства» — в эту статью тоже может входить возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

Сколько корпорация получает от международной деятельности?

Центр управления полетами. Королев (Фото: Joel Kowsky / AP)

Всю свою выручку «Роскосмос» получает от международной космической деятельности: в 2016 году она составила 25,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,75 млрд руб., следует из его последнего годового отчета. За 2017 год чистая прибыль предприятий «Роскосмоса» возросла кратно и составила около 13 млрд руб., оценивала госкорпорация 29 декабря.

«Роскосмос» — один из мировых лидеров на рынке коммерческих запусков: например, он поставляет ракеты-носители для французского оператора Arianespace. Другим основным источником его дохода является договор с американским NASA (в последние годы NASA платит «Роскосмосу» за доставку американских астронавтов на МКС).

С 2008 года «Роскосмос» получил от американцев контракты на $3,55 млрд, в том числе $568 млн за последние два с половиной года, следует из данных правительственного сайта госзакупок США.

Критика помощника президента

В декабре помощник президента Андрей Белоусов подверг «Роскосмос» критике, заявив, что организация с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли. «Огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?» — задался вопросом чиновник. По его словам, «Роскосмос» «в хорошем смысле осваивает деньги», решая определенные технологические задачи. «Но это все железо, эта вся форма деятельности не деньги, извините», — сказал Белоусов.

По российскому законодательству госкорпорации являются некоммерческими организациями, то есть извлечение прибыли не является основной целью их деятельности.

В последние годы государство сокращает финансирование «Роскосмоса»: в 2016 году «Роскосмос» как главный распорядитель бюджетных средств потратил из бюджета 201 млрд руб., в 2017 году — 138,1 млрд руб. На 2018 год запланирована сумма в размере 128,7 млрд руб., которая опустится до 120 млрд руб. в 2020-м, следует из сводной бюджетной росписи Минфина.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: бюджет , Минфин , Федеральная космическая программа , «Роскосмос»
Материалы по теме
«Роскосмос» назвал дату начала работы модуля «ЭкзоМарс» Технологии и медиа
«Роскосмос» отчитался о годовом росте чистой прибыли в четыре раза Финансы
Рогозин обвинил руководство «Роскосмоса» в «системных» ошибках Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.