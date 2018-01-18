Кризис оптимизма

О каких глобальных опасностях предупреждает доклад Всемирного экономическогофорума

Перелом на рынках, популизм политиков и завышенные ожидания от технологий — список самых серьезных глобальных рисков на 2018 год представил Давосский форум

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Знакомые и незнакомые

«Оптимистичная картина» в мировой экономике, которая наблюдается спустя десять лет после глобального кризиса, на самом деле «маскирует многочисленные проблемы». Как пишут эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ, Давосский форум) в своем новом отчете о глобальных рисках на 2018 год, несмотря на ускорение мировой экономики и рекордные показатели на фондовых рынках, рост производительности «остается необъяснимо слабым», а инвестиции тормозят — поэтому сейчас восстановление после рецессии идет медленнее, чем раньше. Застой в реальных доходах во многих странах ударил по социальному и политическому устройству, политики и бизнес недостаточно готовы к возможным потрясениям, констатируют аналитики Давосского форума.

Экономические риски можно разделить на две категории. Первая — это «знакомые» угрозы, которые, впрочем, «мутировали» с течением времени. Цены на активы неустойчивы, напоминает ВЭФ, уже восемь лет в мире преобладает «бычий» тренд (то есть игроки ставят на рост стоимости активов), рынки бьют рекорды, и это создает опасения, что уроки кризиса не выучены, а рынки может ожидать «глубокая коррекция».

Рыночные показатели в США (аналитики ориентируются на индикатор, учитывающий цены акций, размер прибыли и дивидендов компаний в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию) были только два раза в истории выше, чем сейчас: в 1929 году (непосредственно перед Великой депрессией) и в 2000-м. С отрицательной доходностью в мире торгуются облигации на $9 трлн — то есть инвесторы, по сути, платят эмитентам за право держать высокорискованные финансовые инструменты. Этой аномалии способствуют масштабные послекризисные программы центробанков по скупке активов (в основном гособлигаций), которые, как и количественное смягчение, стали инструментом выхода из рецессии за счет гарантированного спроса на финансовые инструменты. Из-за этого возникают проблемы с оценкой рисков, так как регуляторы обеспечивают гарантированный спрос и на высокорискованные бумаги, тем самым снижая премии за риск. Например, как пишет ВЭФ, в прошлом году доходность по корпоративным облигациям с высоким уровнем риска равнялась доходности госдолга США (считается безрисковым вложением). Если резкая коррекция произойдет, то она в первую очередь ударит по странам, где сформировались пузыри, а также по тем государствам, где наиболее распространено владение финансовыми инструментами, указывают эксперты.

Среди других традиционных рисков — высокие уровни задолженности, в частности нефинансового сектора (в 2016 году — $135 трлн, в 2007-м — только $80 трлн)​, а также неустойчивое состояние финансовой системы. Но есть и новые уязвимости (второй тип экономических рисков). К ним можно отнести ограниченные возможности центральных банков. Раньше регуляторы реагировали на рецессию снижением процентных ставок, но сейчас они уже и так достаточно низкие и возможностей значительно меньше.

Еще один непривычный риск связан с завышенными ожиданиями в области развития технологий. Хотя четвертая промышленная революция (термин основателя форума Клауса Шваба) принесет много экономических выгод, это будут изменения не такого большого масштаба, как появление электричества и разработка двигателя внутреннего сгорания. При этом она может привести к социальным и экономическим потрясениям.

С мыслями о будущем Давосский форум начнется в Швейцарии 23 января, его темой станет «создание общего будущего в разрозненном мире». По мнению организаторов форума, глобализация сейчас переживает острый кризис: спустя десятилетия после окончания холодной войны по единому миру прошли «геостратегические трещины», которые будут иметь широкие политические, экономические и социальные последствия. Своей целью организаторы ВЭФ называют попытку если не обратить вспять развал глобального мира, то хотя бы обратить внимание мировых лидеров на необходимость выработать единый подход к построению стабильного и процветающего будущего.

«За счет плавающего курса [рубля] и закрытия части экономики из-за санкций влияние внешних факторов будет не столь травматично для России», — говорит ведущий эксперт Центра развития Высшей школы экономики Сергей Пухов. Нынешняя политика ЦБ позволяет фиксировать внешние шоки, поэтому даже возможное ужесточение санкций значительно не повлияет на экономику, считает он. Основной риск — это структурные проблемы самой экономики, указывает Пухов: о реформах говорится много, но это «штампы», и пока непонятно, какими они будут.

Интернационализм в дипломатии

В мировой дипломатии эксперты ВЭФ констатируют формирование не просто многополярного, но многоконцептуального мира. Различные идеи и представления о миропорядке сталкиваются друг с другом, что выражается в торговых войнах, вооруженных конфликтах и даже внутриполитических изменениях.

Авторы доклада выделяют четыре основные тенденции, которые способны усугубить положение дел в мировой политике в кратко- и среднесрочной перспективах. Во-первых, это рост националистических настроений и этатизма, возрастающая зацикленность властей на поддержке государственных интересов. Помимо опасности ущемления интересов частных лиц внутри страны два внешнеполитических риска здесь — опасность недопониманий и просчетов в межгосударственных конфликтах, что может привести к необратимым последствиям, а также бесконтрольное вмешательство одних стран в дела других.

Что возможно и что значительно Наиболее вероятными рисками в 2018 году ВЭФ по своей классификации считает чрезвычайные погодные условия, стихийные бедствия и кибератаки. Еще в прошлом году в топ-3 находились вынужденная масштабная миграция, но теперь ее нет даже в топ-5. Главным глобальным риском с точки зрения масштабности последствий авторы доклада, как и в прошлом году, считают применение оружия массового поражения и чрезвычайные погодные условия.

«Политика сильной руки оказывает наиболее разрушительное влияние на отношения между крупнейшими державами, которые в последнее время изменяются лишь к худшему», — уверяют авторы доклада. Отсюда они выделяют вторую тенденцию: падение доверия основных мировых игроков друг к другу и растущее неуважение ими базовых дипломатических принципов.

Зажатые между великими державами, небольшие государства чувствуют себя менее защищенными, особенно в условиях эрозии общемировых «правил игры». Это, по словам экспертов ВЭФ, ведет к росту неопределенности не только для них самих, но и для всего мира, что составляет третью тенденцию. Небольшие страны способны «излучать» нестабильность вокруг себя: в случае с Грецией речь идет о кризисе еврозоны, в случае с КНДР — об угрозе ядерной войны, в случае с Ливией и Южным Суданом — о потоке беженцев и незаконном обороте оружия.

Наконец, последняя тенденция в геополитике связана с агрессивным продвижением не названными в докладе странами альтернативной экономической повестки. Ранее тенденцию к глобализации поддерживали ведущие страны Запада, которые теперь замыкаются на себе, обращаясь к протекционизму. На Востоке же возникает множество проектов масштабных торгово-экономических коридоров. «Сторонники этих планов уверяют, что новые связи и форматы сотрудничества по всей Евразии будут содействовать мирному развитию отношений между странами. Но амбициозность и напористость, с которой продвигаются некоторые из этих проектов, могут спровоцировать дальнейшие трения между державами из лагеря сторонников и противников этих планов», — заключают авторы доклада.