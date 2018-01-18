Принуждение к отпуску

Почему правительству США грозит остановка работы

У конгресса США остались считаные дни, чтобы избежать прекращения работы правительства и отправки федеральных служащих в вынужденные отпуска. Предыдущее закрытие правительства обошлось в $24 млрд и стоило конгрессу популярности

Фото: Jason Reed / Reuters

После 19 января работа правительства США будет приостановлена, если обе палаты конгресса и президент Дональд Трамп к пятнице не договорятся о порядке и параметрах финансирования федеральных ведомств.

Риск «закрытия правительства» (англ. governement shutdown) возник из-за того, что в прошлом году конгресс и президент не договорились о расходах федерального бюджета на новый финансовый год, который начался 1 октября. Противоречия вызвали параметры оборонного бюджета, финансирования строительства стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов, налоговой реформы и расходов на различные программы, нацеленные на помощь мигрантам, необходимости в очередной раз повысить потолок госдолга. Финансирование правительства во время дискуссий шло через президентские резолюции. 22 декабря прошлого года Трамп подписал очередную резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 19 января.

Последний раз федеральное правительство США приостанавливало работу при президенте США Бараке Обаме в 2013 году (с 1 по 17 октября), когда контролируемый демократами сенат и палата представителей с преобладанием республиканцев не смогли договориться по вопросу реформы здравоохранения и защиты пациентов в США Obamacare. Всего американское правительство приостанавливало свою работу 18 раз.

Бюджет тормозят мигранты

2018 год палата представителей и сенат начали с обсуждения промежуточного соглашения, которое позволит продолжить финансирование правительства до середины февраля. Однако представители Республиканской и Демократической партий так и не достигли согласия, пишет The Washington Post. По подсчетам Reuters, в сенате республиканцам не хватает девяти голосов для проведения законопроекта (у них 51 кресло из 100). Большинство демократов, как пишет агентство, не готовы поддержать промежуточный закон по обеспечению финансирования правительства без получения гарантий дальнейшего финансирования программ защиты мигрантов.

Республиканцы в палате представителей (там у них 239 мест из 435) во вторник, 16 января, предложили новую версию промежуточного соглашения. Они согласны продлить на шесть лет программу Children's Health Insurance Program, которая распространяет медицинское страхование на детей из семей, которые не могут оформить полис по программе Medicaid, на которой настаивают демократы.

При этом соглашение обходит стороной вопрос о финансировании другой важной инициативы предыдущего президента США, демократа Барака Обамы, который в 2012 году подписал закон о помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals). Эта программа защищает от депортации около 800 тыс. детей незаконных мигрантов, а также помогает им легально находить работу на территории США, получать водительские права. В сентябре 2017 года Дональд Трамп анонсировал ее закрытие. И хотя в начале января Верховный суд США заблокировал распоряжение американского президента, программа может прекратить существование, если не будет продлено ее финансирование, которое заканчивается в марте этого года.

Демократы решительно против ее отмены. Их позиция по DACA радикализировалась после будто бы произнесенных на посвященном этой программе закрытом совещании в Белом доме слов Трампа о том, что США приезжим из «вонючих дыр» предпочитают мигрантов из Норвегии, отмечает The Washington Post.

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Сопутствующий ущерб

«Первыми пострадавшими [от приостановки работы правительства] станут 800 тыс. государственных служащих, которым не заплатят», — говорит профессор Марина Уитман из Школы Форда Университета Мичигана (ее цитирует неправительственная организация Consumers Report). В 2013 году в неоплачиваемый отпуск были отправлены 850 тыс. федеральных служащих, или почти 40% от общего количества занятых в федеральной системе. По данным Standard & Poor, тогда экономика США потеряла $24 млрд. Предыдущие простои в работе правительства показывают, что инвесторам они сулят неприятности, говорится в обзоре американской телекомпании CNBC. Аналитики телекомпании выяснили, что рейтинг S&P500 в среднем падал на 0,3% каждую неделю.

Кто не​ будет работать при закрытии правительства В неоплачиваемый отпуск отправляются часть федеральных служащих. Компенсаций за вынужденный отпуск они не получили. Армия и правоохранительные органы финансируются отдельными законами, поэтому на них закрытие правительства не распространяется. Во время закрытого правительства не работают государственные музеи и национальные парки. Проблемы могут возникнуть у желающих поменять или получить паспорт, так как соответствующие подразделения Госдепартамента также приостанавливают работу. На процесс выдачи виз иностранцам закрытие правительства обычно не влияет. Почта и Федеральная резервная система обычно продолжают работать без изменений.

И для демократов, и для республиканцев приостановка работы правительства не является целью, пишет газета New York Times. Так, демократы «опасаются, что кризис правительственного финансирования, вызванный ультиматумом по миграционной проблеме, может поставить под угрозу их кампании». Имеется в виду, что в ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут переизбраны палата представителей и треть сената.

Кроме того, многие из демократов не собираются настаивать на финансировании DACA, пишет газета, так как собираются баллотироваться от штатов с преимущественно белым населением, которое не устраивает ситуация с незаконными мигрантами в стране. Например, перед непростым политическим выбором стоят конгрессмены-демократы от Миссури, Индианы, Западной Вирджинии и Северной Дакоты.

Республиканцы также понесут имиджевый урон, пишет NYT. Так как их партия контролирует обе палаты, основная вина за приостановку работы правительства ляжет именно на нее. «Верить в то, что вы можете успешно обвинить демократов в приостановке работы правительства из-за спора о DACA, наивно», — цитирует издание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма.

В результате закрытия правительства в 2013 году, как показал опрос Gallup, уровень одобрения деятельности конгресса среди американцев достиг исторического минимума за 39 лет: если в сентябре 2013 года его работу одобрял каждый пятый американец, то в октябре только 11%, а в ноябре и вовсе 9%.

С точкой зрения NYT согласен профессор НИУ ВШЭ американист Александр Домрин. «Республиканцев и демократов часто представляют как две силы, но это не так, внутри себя они расколоты на фракции. То, что даже республиканцам не удается договориться, — это вина аппарата их партии, который должен был их контролировать», — продолжает эксперт.

«Скорее всего, конгрессменам удастся договориться и не допустить приостановки работы правительства, но если этого не случится, для США это не будет катастрофой, а будет встряской, которая поможет в будущем противоборствующим партиям легче находить компромиссы», — сказал РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Учиться этому должен и президент Трамп, который 20 января отметит год работы в Белом доме — он выбрал «авторитарный» курс правления, игнорируя конгресс, но вопрос о потолке госдолга, как и многие другие, невозможно решить без согласия с законодателями, поэтому ему все равно придется договариваться и искать компромисс, заключает эксперт.​