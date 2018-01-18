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Шаг в сторону от Мадрида
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Шаг в сторону от Мадрида
Газета № 008 (2732) (1801) 17 янв, 16:03
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Шаг в сторону от Мадрида
Новый парламент Каталонии приступил к выборам руководства автономии
Парламент Каталонии избрал спикером депутата от сепаратистской левой республиканской партии. Следующий пункт в повестке — выборы главы правительства, на эту должность претендует экс-глава региона Карлес Пучдемон
Роже Торрен (в центре) (Фото: Albert Gea / Reuters)

Сепаратист во главе парламента

На первом пленарном заседании после досрочных выборов депутаты парламента Каталонии выбрали нового спикера, сообщает 17 января газета El Mundo. Им стал Роже Торрен, представитель сепаратистской партии «Левые республиканцы» (ERC). Он сменит Карме Форкадель, которая также представляла партию ERC.

Утверждение кандидатуры Торрена прошло в два тура. В первом он набрал 65 голосов, или 48% членов ассамблеи. Его основной соперник из либеральной партии «Граждане» Хосе Мария Эспехо-Сааведра, выступающий за единство с Испанией, набрал 57 голосов. Во втором туре Торрена утвердили уже простым большинством те же 65 парламентариев.

За Торрена в полном составе проголосовали три фракции сторонников независимости — ERC, правоцентристы из Каталонской демократической европейской партии (PDeCAT) и ультралевые из «Кандидатуры народного единства» (CUP). Эспехо-Сааведру поддержали партии, выступающие за единство с Испанией: «Граждане», Испанская социалистическая народная партия и консерваторы из Народной партии. Восемь депутатов от левой Podemos («Мы можем») воздержались.

То, что кризис в отношениях Каталонии и Мадрида будет продолжаться, стало ясно по итогам досрочных выборов 21 декабря, утверждение сторонника независимости руководителем парламента было очевидно и подтверждает ранее данные оценки, сказал РБК научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов. Однако, замечает эксперт, левая партия в последнее время показала себя более умеренной, чем представители PDeCAT, представители левых говорили, что хотя они и не готовы отказаться от идеи независимости, но способом ее получения называли переговоры с властями Испании.​​

В мертвой точке: какими будут последствия досрочных выборов в Каталонии
Политика

Формально блок из трех сепаратистских партий имеет в региональном парламенте абсолютное большинство, получив на выборах 21 декабря 70 мандатов из 135. Однако три избранных депутата содержатся в испанской тюрьме за подготовку нелегального референдума о независимости, прошедшего 1 октября. Еще пятеро бежали в Бельгию, опасаясь ареста, среди них — бывший президент женералитата (правительство Каталонии) и лидер PDeCAT Карлес Пучдемон.

Трое арестованных политиков, включая лидера ERC Ориола Жункераса, воспользовались законным правом направить на пленарное заседание своих представителей. Побег же пятерых политиков за рубеж, согласно регламенту парламента, уважительной причиной не считается, так что они не голосовали​.

Кому возглавить регион

После избрания спикера следующим пунктом повестки станет утверждение главы правительства. Голосование о кандидатуре нового президента женералитата должно состояться в течение десяти рабочих дней после первого дня работы нового созыва парламента, то есть к 31 января. Кандидатура нового главы региона выдвигается спикером из числа депутатов после консультаций с представителями партий.

Аналогично процедуре избрания спикера в первом раунде голосования новый президент женералитата должен быть избран абсолютным большинством в 50% плюс один голос. В случае неудачи голосование во втором раунде проводится по принципу простого большинства. Если предложенная кандидатура провалится и на этот раз, спикер должен будет представлять новых кандидатов по той же схеме.

На это по закону есть два месяца — если за этот срок (к концу марта 2018 года) новый президент женералитата так и не будет назначен, парламент объявляется распущенным, перевыборы должны состояться в срок от 40 до 60 дней, то есть​ в течение мая 2018 года.

Пучдемон уже неоднократно выражал намерение вновь баллотироваться на пост главы региона. О поддержке его кандидатуры говорили представители трех партий: Каталонская демократическая европейская партия, «Кандидатура народного единства» и партия «Левые республиканцы». Однако внутри руководства ERC уже зреет раскол в отношении того, насколько выдвижение Пучдемона легально и оправданно, пишет El Mundo.

Переизбрание Пучдемона президентом женералитата осложняется тем, что он не может вернуться на территорию Испании, не подвергая себя риску ареста: в начале декабря Мадрид отозвал международный ордер на арест Пучдемона, но испанский остается в силе. Перед началом первого раунда голосования кандидат в президенты женералитата должен явиться в каталонский парламент, чтобы представить свою программу и принять участие в дебатах. Дистанционного присутствия по видеосвязи регламент не предполагает.

Реакция Мадрида

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в понедельник, 15 января, предупредил, что, если парламент утвердит Пучдемона главой правительства, Мадрид продолжит прямое правление в регионе. Временное лишение региона широкой автономии, введенное по ст. 155 Конституции в конце октября, сохранится до инаугурации нового правительства Каталонии. Последним этапом утверждения состава женералитата должно стать одобрение короля Испании Филиппа VI.

Учитывая заявления партии Пучдемона о намерении выдвинуть его и заключения юристов о том, что это невозможно, прогнозировать исход дела крайне сложно, указывает Филатов. Возможным вариантом разрешения внутреннего кризиса может быть утверждение главой представителя партии Пучдемона, но не его самого, допускает эксперт. Если все же ситуация дойдет до очередного вмешательства из Мадрида, то могут последовать новые внеочередные выборы каталонского парламента, а они не выгодны сторонникам независимости, так как их электоральные позиции ослабевают, говорит Филатов.

Авторы: Георгий Макаренко, Полина Химшиашвили.
Теги: Испания , Каталония , Мадрид , Парламент , Карлес Пучдемон
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