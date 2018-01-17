Восточные слабости

Почему курс биткоина обвалился на 41% с декабрьских максимумов

Котировки криптовалюты за сутки снизились примерно на 16%. Эксперты связывают это с ужесточением регулирования рынка и разочарованием розничных инвесторов, которые надеялись на продолжение декабрьского ралли

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Курс биткоина во вторник, 16 января, упал до минимального уровня с начала декабря 2017 года, пробив отметку $12 тыс. По данным Coinmarketcap.com, в 18:00 мск он составлял $11,942 тыс., упав за сутки на 16,5%, а в ходе торгов опускался до $11,44 тыс. С максимумов декабря 2017 года, когда цена достигала $20,09 тыс., курс обвалился на 41%.

Мощное падение также демонстрируют другие криптовалюты: например, Ethereum (вторая по рыночной капитализации криптовалюта в мире) за день подешевел на 16%, Ripple — более чем на 24%, Bitcoin Cash — на 20%. Общая капитализация криптовалютного рынка за сутки снизилась на 19%, с $709 млрд до $577 млрд.

Эксперты отмечают, что падению рынка способствуют негативные новости, связанные с регулированием, и разочарование мелких инвесторов, надеявшихся на продолжение роста биткоина.​

Ужесточение регулирования

На рынок сейчас влияют несколько факторов, в первую очередь ужесточение регулирования, отмечает редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль. В частности, это полный запрет на обращение криптовалют в Китае.«Если месяц-полтора назад китайские власти оставляли лазейку для возможности операций P2P (напрямую между покупателем и продавцом. — РБК), то сейчас они любые платформы запрещают и «выдавливают» майнеров», — говорит Смаль.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Китай планирует ужесточить политику в отношении криптовалют, распространив запрет на онлайн-платформы и мобильные приложения, предлагающие услуги обмена криптовалют. Правительство планирует заблокировать доступ китайских пользователей к местным и офшорным торговым платформам. Китайские власти также будут нацелены на выявление отдельных физических лиц и компаний, которые предоставляют услуги по организации криптовалютных рынков, расчетам и клирингу для централизованной торговли.

Другой негативной новостью для крипторынка стала возможность запрета биржевой торговли в Южной Корее. Как сообщил во вторник Bloomberg, министр финансов страны Ким Дон Ён заявил, что в Южной Корее возможно закрытие криптовалютных бирж, отметив, что необходимо серьезное обсуждение данного вопроса между министерствами. «Министр финансов дал понять, что они определенно рассматривают возможность запрета криптоторговли», — отмечает старший аналитик онлайн-трейдинговой платформы ETX Capital в Лондоне Нейл Уилсон, добавляя, что Южная Корея — это третий по величине криптовалютный рынок в мире.

«Драйвером настроения на рынке являются в первую очередь Китай и Южная Корея. В первом случае власти пытаются выстроить максимально жесткую централизованную схему с собственной подчиненной инфраструктурой, что, естественно, должно потянуть за собой запретительные меры на китайском криптопространстве. Во втором случае криптовалюты идут по пути сильной регуляции для максимального снижения криминальных рисков», — говорит сооснователь криптобанка Wirex Павел Матвеев.

Кроме того, негатива добавляет запрет криптовалют в Индонезии, третьей по количеству населения стране в Азии, отмечает Матвеев. На днях Центральный банк Индонезии фактически объявил криптовалюты вне закона.

Рухнувшие надежды

Другой причиной негативной динамики является разочарование инвесторов, которые покупали биткоины в расчете на продолжение декабрьского ралли (с середины ноября до середины декабря курс биткоина вырос примерно втрое). «Люди, которые покупали биткоин в декабре и начале января, ожидали роста. Многие не отдавали себе отчет, что для продолжения роста нужно будет ждать полгода, может быть, год. Те люди, которые покупали в декабре, держали биткоин, пока была надежда на рост, но потом их терпение лопнуло. Люди посмотрели на потери, и теперь движение котировок вниз вызывает панику, инвесторы продают криптовалюту», — говорит управляющий директор eToro в России и СНГ Георгий Вербицкий.

«Мелкие инвесторы, которым не хватает знаний и навыков, не понимают, что речь идет о долгосрочных перспективах вложений», — согласен Смаль. По его словам, приток инвесторов на рынок уменьшился. По данным сервиса Google Trends, количество поисковых запросов в неделю по слову «Bitcoin» сейчас в 2,2 раза ниже, чем на пике интереса к криптовалюте, который пришелся на середину декабря 2017 года, отмечает Смаль.

Ближайшие перспективы

По мнению Валерия Смаля, падение биткоина остановится в районе $11 тыс. — крупные инвесторы на этом уровне могут начать скупку криптовалюты у мелких, которые сейчас подвержены панике. «Крупные игроки могут начать покупать, и биткоин потихоньку начет возвращаться к верхам», — говорит он. Впрочем, многое будет зависеть от новостного фона, полагает он.

«В ближайшее время либо будет боковое движение (диапазон $12–16 тыс.), либо дальнейшее снижение. Массовая публика зашла в биткоин в декабре, и они могут продолжить продавать и толкать цены вниз», — полагает Вербицкий. Если будет пробит уровень в $11 тыс., то биткоин продолжит постепенное сползание вниз. «Снижение не будет резким, оно будет плавным и будет связано с постоянно растущим разочарованием», — полагает Вербицкий.

Сооснователь венчурного фонда Starta Ventures Алексей Гирин более оптимистичен. «Мы считаем, что на рынке происходит коррекционное движение, пускай и довольно глубокое. Ожидаем скорого восстановления цен до уровня недельной давности — $14–15 тыс. за биткоин», — говорит он.

Операционный директор финтех-платформы BankEx Дмитрий Долгов также предлагает не драматизировать ситуацию. «Любой рынок всегда ходит волнами, криптовалютный рынок не исключение», — говорит он, утверждая, что спрос на криптоактивы по-прежнему высок. Рынок и ранее был подвержен сильным колебаниям: например, 17 декабря 2017 года биткоин на пике стоил $20,09 тыс., а уже 22 декабря падал до $11,83 тыс.