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Без урн как без рук
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Без урн как без рук
Газета № 004 (2728) (1201) 11 янв, 14:31
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Без урн как без рук
ЦИК заново распределит электронные комплексы учета бюллетеней в регионах
Администрация президента осталась недовольна предложенным ЦИК планом распределения КОИБов в регионах. Электронные урны распределят заново, более равномерно, чтобы избежать расхождения результатов явки и голосования
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Размазать» урны

Кремль недоволен региональным распределением КОИБ-2017 (электронных урн для голосования нового поколения), за которое отвечает Центризбирком. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и подтвердили два близких к ЦИК собеседника.

Изначально решено было направить электронные урны в основном в города и столицы регионов в ущерб областным территориям, рассказал РБК один из источников, близких к Кремлю. Это, по его словам, и вызвало недовольство администрации президента, где посчитали, что надо было «тонко «размазать» КОИБы по всему региону».

«Стоит задача провести выборы честно и прозрачно, поэтому необходимо распределить КОИБы в каждом субъекте по максимуму, чтобы потом не обвиняли [власть] во вбросах», — сказал другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Нельзя сказать, что со стороны администрации президента было жесткое недовольство прежним принципом распределения электронных урн: «Скажем так, это обсуждалось [с представителями ЦИК]», — уточнил источник РБК.

Что такое КОИБы

КОИБы — комплексы, состоящие из пары сканеров и принтера, начали широко использовать на региональных выборах 2010 года. В то время​​​​ ЦИК разработала требования к комплексам, в которых была обозначена их желаемая стоимость — от 30 тыс. до 40 тыс. руб. за штуку. Перед единым днем голосования 10 сентября 2017 года ЦИК объявила конкурс на разработку электронной урны нового поколения КОИБ-2017. От комплексов предыдущих поколений она отличается помимо прочего наличием сенсорного экрана и встроенным термопринтером. В итоге два контракта на разработку новых урн на общую сумму более 920 млн руб. получил МГТУ им. Н.Э. Баумана. Он поставит 4,5 тыс. электронных урн.

«КОИБы действительно решили перераспределить из-за недовольства сверху, — сообщил РБК источник, близкий к ЦИК. — [Теперь] будет меньше техсредств в столицах, больше в других местах». Второй близкий к комиссии собеседник РБК подтвердил, что это решение было принято, чтобы равномерно распределить КОИБы в регионах.

Отсутствие электронных урн в небольших населенных пунктах вовсе не означает, что там обязательно будут нарушения голосования, отметил член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев. По его словам, в крупных городах результаты выборов всегда отличаются от периферии и «не в пользу власти». Поэтому, если КОИБы оставят только в центрах, то «не вполне компетентные комментаторы могут заподозрить, что такая разница получается за счет КОИБов», рассказал он РБК.

По первоначальному плану в Удмуртии, например, большинство КОИБов (не менее 80) приходилось на Ижевск, а всего на регион пришлось 140 электронных урн нового поколения, рассказал РБК близкий к Центризбиркому собеседник РБК: «Получается, что остальная территория республики может оказаться без технических средств и дать другие, чем в столице [региона], результаты». По новому плану в Ижевске оставят всего около 30 электронных урн, а остальные распределят по региону, «в том числе по деревушкам и небольшим городам», добавил он. Пресс-служба ЦИК Удмуртии заявила РБК, что такой информацией не располагает.

То же самое, по словам источника РБК, произойдет и в других субъектах. К примеру, в Калуге оставят всего около 20–30 из 88 КОИБов (сначала планировалось, что их в столице области будет не менее 60). В пресс-службе избиркома Калужской области РБК сказали, что информация по этому вопросу появится позже. В Пермском крае в столице субъекта оставят всего 15–20 из 116 электронных урн (изначально планировалось около 60). В пресс-службе избиркома Пермского края РБК заявили, что распределением КОИБов занимается ЦИК и что решение будет принято в феврале. «Все решения принимает [ЦИК], по распределению КОИБов тоже», — добавили представители пресс-службы.

Официальная версия

Во вторник, 9 января, ЦИК отменила принятое в октябре постановление «О распределении технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней-2017 избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации». По нему в 59 регионов должны поступить 4735 электронных урн нового поколения (еще 15 должны быть доставлены в Федеральный центр информатизации при ЦИК).

Комментируя такое решение, члены ЦИК заявили, что эта тема «давно уже обсуждалась». «Тут чисто технические вещи — транспортировка, перемещение, никаких других вещей нет», — добавила в ходе заседания председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В комментарии РБК после заседания она отрицала, что план распределения электронных урн будет изменен из-за решений администрации президента.

«Это чушь. Думают, что буквально каждый шаг ЦИК кто-то регулирует. Ничего подобного. Это связано, наоборот, с тем, что мы оптимизируем [систему распределения КОИБов]», — заявила Памфилова. По ее словам, ЦИК не влияет на распределение электронных урн внутри регионов. «Это их [региональных избиркомов] задача [распределять КОИБы], мы не можем отсюда, из Москвы, им диктовать. Пусть они сами решают, они лучше знают, где у них большая концентрация людей, где это будет максимально задействовано», — добавила глава ЦИК.​

В октябре Памфилова на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов заявляла, что к президентским выборам число КОИБов будет увеличено как минимум вдвое. По ее словам, долгое время ЦИК не занималась техническим переоснащением и поэтому сейчас комиссии приходится интенсивно возобновлять производство, в том числе КОИБов. «Сейчас мы их удвоим или даже утроим к президентской кампании», — отметила глава ЦИК.

Еще два контракта на поставку электронных урн — на 212,5 тыс. и 193,2 тыс. руб. — выиграл концерн «Автоматика». Его зампредседателя ЦИК Николай Булаев называл партнером компании КРОК, которая была многолетним поставщиком КОИБов для Центризбиркома до МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сейчас в России около 5,7 тыс. электронных урн, и их количество планируется увеличить до 13 тыс., отмечала в декабре 2017 года Памфилова.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
При участии: Екатерина Костина, Наталья Ревва.
Теги: ЦИК , КОИБ , выборы президента 2018 года
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