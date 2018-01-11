В ладу с потребителем

Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла максимума за шесть лет

Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. По собственным данным компании, ее доля на рынке впервые за шесть лет достигла 20,5%

Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

По итогам 2017 года продажи АвтоВАЗа составили 311,6 тыс. машин, из которых 45% продано по программам господдержки, сообщил исполнительный президент по продажам и маркетингу автоконцерна Ян Птачек на итоговой пресс-конференции в среду.

По предварительным оценкам АвтоВАЗа, российский авторынок за 2017 год вырос на 12%, до 1,6 млн машин. Прогноз Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на 2017 год предусматривал рост на 10,8%, до 1,58 млн (отчет по итогам года АЕБ представит 12 января).

Доля компании на рынке, по собственным данным, составила 20,5% (в 2016-м — 19,6%). По словам Птачека, это наибольшая доля Lada за последние шесть лет; каждый пятый проданный автомобиль в России был сделан на АвтоВАЗе.

В январе 2017 года, подводя итоги 2016 года, глава концерна Николя Мор сообщил, что Lada планирует сохранить долю на российском рынке на уровне 20%, а продажи составят более 300 тыс. машин.

Наиболее популярными моделями Lada, вошедшими в топ-10 по итогам 2017 года, стали Granta — 93,7 тыс. машин (плюс 7%), Vesta — 77,3 тыс. (плюс 40%) и Xray — 33,3 тыс. (плюс 67%).

Корпоративные продажи Lada выросли на 32%, до 42,8 тыс. штук. В 2017 году автомобили Lada впервые появились у московского каршеринга «Карусель», также осуществлялись поставки Lada Largus для «Почты России».

По состоянию на конец 2017 года дилерская сеть АвтоВАЗа насчитывала 300 центров, за год было открыто 17 новых автосалонов. По словам Птачека, в 2018 году концерн продолжит развивать дилерскую сеть, но речь идет не об увеличении количества центров, а о качестве обслуживания.

По прогнозу АвтоВАЗа, авторынок в России продолжит расти, но медленнее, чем в 2017 году: компания ожидает роста до 10% в 2018 году. «На рынок будет оказывать влияние накопленный отложенный спрос и программы господдержки», — пояснил Птачек. По его словам, компания планирует «сохранить или увеличить свою долю на рынке» и в 2018-м.

В декабре стало известно, что Минпромторг сократил господдержку спроса на автомобили на 2018 год до 35 млрд руб., сделав акцент на адресные программы. Это почти в два раза меньше дотаций 2017 года, когда на господдержку было направлено 62,3 млрд руб. На просьбу прокомментировать сокращение программ господдержки Птачек ответил, что пока они продолжают работать и по ним ожидается хороший спрос. Продление программ зависит от решения правительства, добавил он.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов отмечает, что даже при сокращении господдержки АвтоВАЗу удастся удержать 20% российского рынка, но нарастить свою долю будет сложно. По его словам, все будет зависеть от общей ситуации на рынке: в начале января другие автопроизводители подняли цены, поэтому АвтоВАЗ будет более-менее конкурентным со своими ценами и новыми моделями.

В 2016 году АвтоВАЗ продал в России 266,3 тыс. автомобилей, что на 1% ниже показателя 2015 года. Тогда весь рынок сократился на 11%, до 1,4 млн машин. По итогам 2016 года чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО снизился на 39,3% и составил 44,8 млрд руб. Финансовые показатели за 2017 год компания опубликует в феврале, сказал РБК ее представитель.