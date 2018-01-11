Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,69 56,92 EUR Нал. 68,83 67,74 USD Бирж. 57,03 +0,04 EUR Бирж. 68,25 +0,26 USD ЦБ. 56,87 -0,17 EUR ЦБ. 67,88 -0,33 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 13218,08 -1671,69 MOEX 2232,27 +0,31% RTS 1234,64 +0,45% Brent 69,10 +0,00% DJIA 25369,13 -0,07% Nasdaq 7153,57 -0,14% FTSE 7748,51 +0,23%
В ладу с потребителем
Лента новостей
Нью-Йорк подал в суд на BP и Exxon Mobil из-за изменения климата 06:56, Общество Первую высокоскоростную железную дорогу предложили проложить на Урале 06:00, Экономика В ресторане в центре Москвы произошел пожар 05:38, Общество В Германии полицейские остановили автоколонну с американскими гаубицами 04:46, Общество Глава СПЧ попросил СК проверить задержание главы грозненского «Мемориала» 04:40, Общество Уоррен Баффет рассказал о своих возможных преемниках 04:02, Бизнес В Колумбии повстанцы-марксисты возобновили боевые действия 03:49, Политика Потребности майнеров сравнили с потреблением электричества в Аргентине 02:49, Технологии и медиа Главы Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии по телефону 02:39, Политика США впервые за 60 лет стали чистым экспортером природного газа 02:00, Экономика Власти Ирана заявили об обезвреживании причастных к протестам группировок 01:49, Политика В Думе предложили разрешить родственникам посещать больных в реанимации 00:48, Общество В Польше версию о взрыве на Ту-154 Качиньского признали основной 00:29, Политика На разработку авиадвигателя ПД-35 потратят 64 млрд руб. 00:24, Технологии и медиа Государство направит на «детскую» ипотеку 600 млрд руб. 00:17, Финансы Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 00:16, РБК и МегаФон Правительство предложило меры по улучшению трудовой мобильности 00:03, Экономика ЦБ не удалось поддержать граждан в борьбе с недобросовестными схемами НПФ 00:03, Финансы Силуанов ответил на сообщения о закончившихся в Резервном фонде деньгах 10 янв, 23:17, Экономика Дерипаска подал иск к Манафорту из-за «мошенничества на $26 млн» 10 янв, 23:01, Политика Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре» 10 янв, 22:55, Интервью На продюсера Харви Вайнштейна напали в ресторане Elements 10 янв, 22:37, Общество Судан во время телеобращения президента остался без света 10 янв, 22:33, Политика Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером 10 янв, 22:26, Политика СМИ узнали о конфликте футболистов «Реала» с главным тренером 10 янв, 22:12, Спорт Суд отклонил иск «дочки» Siemens по крымским турбинам 10 янв, 22:01, Бизнес Минобрнауки предложило выделять Росмолодежи еще по 167 млн руб. в год 10 янв, 21:28, Общество Трамп призвал ужесточить закон о клевете после выхода книги о Белом доме 10 янв, 21:18, Политика
В ладу с потребителем
Газета № 003 (2727) (1101) Бизнес, 10 янв, 12:54
0
В ладу с потребителем
Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла максимума за шесть лет
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее. По собственным данным компании, ее доля на рынке впервые за шесть лет достигла 20,5%
Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

По итогам 2017 года продажи АвтоВАЗа составили 311,6 тыс. машин, из которых 45% продано по программам господдержки, сообщил исполнительный президент по продажам и маркетингу автоконцерна Ян Птачек на итоговой пресс-конференции в среду.

По предварительным оценкам АвтоВАЗа, российский авторынок за 2017 год вырос на 12%, до 1,6 млн машин. Прогноз Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на 2017 год предусматривал рост на 10,8%, до 1,58 млн (отчет по итогам года АЕБ представит 12 января).

Доля компании на рынке, по собственным данным, составила 20,5% (в 2016-м — 19,6%). По словам Птачека, это наибольшая доля Lada за последние шесть лет; каждый пятый проданный автомобиль в России был сделан на АвтоВАЗе.

В январе 2017 года, подводя итоги 2016 года, глава концерна Николя Мор сообщил, что Lada планирует сохранить долю на российском рынке на уровне 20%, а продажи составят более 300 тыс. машин.

Наиболее популярными моделями Lada, вошедшими в топ-10 по итогам 2017 года, стали Granta — 93,7 тыс. машин (плюс 7%), Vesta — 77,3 тыс. (плюс 40%) и Xray — 33,3 тыс. (плюс 67%).

Корпоративные продажи Lada выросли на 32%, до 42,8 тыс. штук. В 2017 году автомобили Lada впервые появились у московского каршеринга «Карусель», также осуществлялись поставки Lada Largus для «Почты России».

По состоянию на конец 2017 года дилерская сеть АвтоВАЗа насчитывала 300 центров, за год было открыто 17 новых автосалонов. По словам Птачека, в 2018 году концерн продолжит развивать дилерскую сеть, но речь идет не об увеличении количества центров, а о качестве обслуживания.

По прогнозу АвтоВАЗа, авторынок в России продолжит расти, но медленнее, чем в 2017 году: компания ожидает роста до 10% в 2018 году. «На рынок будет оказывать влияние накопленный отложенный спрос и программы господдержки», — пояснил Птачек. По его словам, компания планирует «сохранить или увеличить свою долю на рынке» и в 2018-м.

В декабре стало известно, что Минпромторг сократил господдержку спроса на автомобили на 2018 год до 35 млрд руб., сделав акцент на адресные программы. Это почти в два раза меньше дотаций 2017 года, когда на господдержку было направлено 62,3 млрд руб. На просьбу прокомментировать сокращение программ господдержки Птачек ответил, что пока они продолжают работать и по ним ожидается хороший спрос. Продление программ зависит от решения правительства, добавил он.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов отмечает, что даже при сокращении господдержки АвтоВАЗу удастся удержать 20% российского рынка, но нарастить свою долю будет сложно. По его словам, все будет зависеть от общей ситуации на рынке: в начале января другие автопроизводители подняли цены, поэтому АвтоВАЗ будет более-менее конкурентным со своими ценами и новыми моделями.

В 2016 году АвтоВАЗ продал в России 266,3 тыс. автомобилей, что на 1% ниже показателя 2015 года. Тогда весь рынок сократился на 11%, до 1,4 млн машин. По итогам 2016 года чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО снизился на 39,3% и составил 44,8 млрд руб. Финансовые показатели за 2017 год компания опубликует в феврале, сказал РБК ее представитель.

Казахстан и новые рынки

По итогам 2017 года на экспорт было отправлено 24 тыс. автомобилей Lada, что на 31% больше, чем в 2016 году, когда было продано всего 18 тыс. машин (минус 44,9%). Самой продаваемой экспортной моделью стала Lada 4x4.

В марте Николя Мор сообщил журналистам, что в 2017 году автоконцерн планирует увеличить экспорт почти на 75%, до 30 тыс. автомобилей. На главном для себя экспортном рынке, в Казахстане, АвтоВАЗ планировал занять не менее 25%. Однако по итогам года доля компании выросла здесь лишь на 1,4 п.п., до 19%.

Страны СНГ остались основными экспортными рынками для АвтоВАЗа. В ​2017 году компания также начала поставки в Китай, на Кубу, в Литву и Иорданию. «Мы хотим развивать экспорт. Наши стратегические рынки — это страны СНГ, и мы хотим наращивать там свои позиции в 2018 году», — отметил Птачек, затруднившись раскрыть планы по объему экспорта на 2018 год.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Lada , продажи , АвтоВАЗ
Материалы по теме
АвтоВАЗ впервые за пять лет вышел на операционную прибыль Бизнес
Глава АвтоВАЗа назначен старшим вице-президентом Renault Бизнес
Акционер АвтоВАЗа предсказал двукратный рост продаж Lada к 2022 году Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.