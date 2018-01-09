Федеральные премиальные

Правительство снимает ограничения на стимулирование чиновников

В 2018 году федеральные органы сократят предельную численность своих работников и смогут тратить сэкономленные зарплаты на премии. В предыдущие три года действовали антикризисные ограничения на такие стимулирующие выплаты

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Правительство предлагает в 2018 году сократить предельную численность федеральных чиновников, а сэкономленный таким образом фонд оплаты труда (ФОТ) направить на материальное стимулирование госслужащих. Это должно повысить эффективность работы органов исполнительной власти, следует из документа, размещенного на портале нормативно-правовых актов.

Штат федеральных органов и так сокращается: по данным Минфина (есть у РБК), в 2016 году сокращение на федеральном уровне составило 11,3% (данных за 2017 год еще нет). Но перераспределять свободные средства ФОТ между работающими чиновниками последние три года могли не все ведомства, а только те, в которых вакантные места не превышают 10% от утвержденной предельной численности. Это была одна из антикризисных «тактических» мер, фигурировавшая в федеральном бюджете в 2015, 2016 и 2017 годах. Теперь, когда бюджет стабилизирован, от этой нормы решено отказаться (хотя еще в августе Минфин планировал продлить ее и на 2018 год).

Оклады госслужащих не индексировались последние четыре года, и премирование сотрудников в тех органах, где коэффициент замещения превышал 90%, было одной из лазеек по увеличению выплат чиновникам. Другую возможность предоставляло правительство, ежегодно выделявшее более 100 млрд руб. на стимулирующие выплаты чиновникам (сверх базового оклада) по майским указам 2012 года; на ближайшие три года на эти цели тоже предусмотрено по 95–97 млрд руб.

С 2018 года правительство возвращается к индексации зарплат госслужащих, депутатов, сенаторов и судей — и это тоже возврат к докризисному порядку вещей после нескольких лет бюджетной экономии.

Минфин во исполнение поручений правительства (соисполнителями также названы Минтруд, Минэкономразвития и министр «открытого правительства» Михаил Абызов) разработал два документа по оптимизации численности госорганов и материальному стимулированию госслужащих — проект указа президента и проект постановления правительства. В соответствии с ними федеральные органы исполнительной власти направят в правительственную комиссию по проведению административной реформы (ее возглавляет вице-премьер Сергей Приходько) предложения по «оптимизации системы управления и структуры с целью сокращения предельной численности» работников. По результатам рассмотрения правкомиссией предельная численность и фонд оплаты труда в этих ведомствах будут скорректированы: бюджетные ассигнования на оплату труда сократятся, но пропорционально вырастут ассигнования на материальное стимулирование. Окончательное решение по оптимизации численности и премиальному фонду в тех ведомствах, которыми руководит правительство, будет принимать соответственно правительство, а в тех органах, которые подчинены президенту (это силовые ведомства, такие как МВД, Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардия, а также Минюст, МИД), — соответственно президент.

Президент Владимир Путин уже начал оптимизировать подчиненные ему органы: 31 декабря 2017 года он подписал указ о сокращении предельной численности в МВД на 10 тыс. человек, до 894,9 тыс.

Что входит в понятие материального стимулирования Согласно закону «О государственной гражданской службе РФ», денежное содержание гражданского служащего состоит из суммы должностных окладов, включающих должностные оклады и оклады за классный чин, и ежемесячных и иных дополнительных выплат. Дополнительными выплатами могут быть меры как материального поощрения, так и материального стимулирования. К последним относятся премии по результатам профессиональной служебной деятельности; премии по результатам деятельности отдельного структурного подразделения федерального органа; премии по результатам деятельности органа; продвижение по службе с учетом достигнутых результатов деятельности; предоставление льгот и социальных гарантий с учетом результатов деятельности. Единого нормативного акта о материальном стимулировании российских госслужащих нет, все детали, включая частоту премий, регулируются каждым ведомством самостоятельно, пояснили РБК два чиновника в федеральных министерствах и представитель пресс-службы Минтруда. К примеру, в Минпромторге премии бывают месячными и годовыми, в Счетной палате — ежеквартальными, в Минэкономразвития и Минтруда — квартальными и годовыми.

Проект об оптимизации численности госорганов и материальном стимулировании был разработан в рамках поручения президента об усовершенствовании контрольно-надзорной системы, сказал РБК член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. «Первоначальная идея была в том, чтобы дать возможность контрольно-надзорным органам направить средства, которые они высвободят за счет сокращения внутри себя, на повышение оплаты труда оставшихся сотрудников и информатизацию», — говорит он.

По словам Брагина, в территориальных органах многих ведомств зарплаты инспекторов, которые проверяют предприятия и выписывают штрафы на десятки миллионов, составляют 15–17 тыс. руб. Вторая проблема, по его словам, заключается в том, что «в региональных органах контроля, условно ветеринарном органе Ульяновской области, зарплата инспектора на 20–30% больше, чем в территориальном органе федерального Россельхознадзора». Из-за этого, отмечает Брагин, происходит переток кадров, а качество кадров в территориальных органах «федеральных контролеров» выше.

РБК направил запросы в Минфин, Минтруда и Минэкономразвития, но не получил ответов в выходной день, 8 января.

Согласно данным Минфина, по состоянию на 2016 год в большинстве федеральных ведомств число вакансий было больше 10% от предельной численности (в целом по всем федеральным госорганам был замещен 91% установленной предельной численности). Наиболее низкий процент замещения должностей был в центральных аппаратах Ростехнадзора (66%), Верховного суда (66%), Спецстроя (70%), Росприродназдора (74%), ФАС (76%), ФАНО (76%), МЧС (77%). Среди причин недозамещения Минфин называет длительность и сложность процедуры конкурсов на замещение вакансий, частые командировки работников территориальных органов, а также высокие требования к профессиональным знаниям и навыкам при низкой оплате труда.

Ограничения на премирование служащих за счет экономии на ФОТ по вакантным должностям, действовавшие в 2015–2017 годах, Минфин объяснял необходимостью ускорить замещение вакантных должностей, чтобы снизить уровень загрузки чиновников, а также устранить диспропорцию в уровне оплаты труда федеральных чиновников, так как их уровень оплаты труда в значительной мере зависит от укомплектован​ности должностей в соответствующем федеральном органе исполнительной власти, следовало из пояснительной записки к соответствующему постановлению правительства в 2016 году.

По данным Росстата, за 2016 год средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составляла 116 тыс. руб. Самые низкие зарплаты были в федеральных агентствах по недропользованию и по делам национальностей, а также в Следственном комитете (ниже 60 тыс. руб.). Наибольший уровень средних зарплат — у сотрудников Счетной палаты, администрации президента и аппарата правительства (от 180,7 тыс. до 228,5 тыс. руб.). Данные за прошлый год пока не обнародованы, но с 1 января 2018 года оклады всех чиновников впервые за несколько лет были проиндексированы на 4%.