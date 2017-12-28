Кино Навального

Как премьер Медведев попал в оборот с компотом

В 2017 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального выпустил 14 крупных расследований. Одно из них, касающееся премьер-министра Дмитрия Медведева, стало причиной двух антикоррупционных митингов

Самым заметным расследованием ФБК в 2017 году стал фильм «Он вам не Димон», опубликованный 2 марта. В нем говорилось о владениях премьера Дмитрия Медведева и о связанных с ним фондах, которые получили 70 млрд руб. в виде пожертвований.

Символом расследования стала фигурка желтой надувной уточки (в расследовании Навального о даче Медведева в Ивановской области фигурирует построенный посреди пруда «дом уточки»). Эта игрушка не раз появлялась в видеообращениях Навального.

Медведев назвал расследование сделанным «по принципу компота» и отказался судиться с его создателями. Зато судиться с Навальным и ФБК решил фигурант расследования бизнесмен Алишер Усманов. В мае Люблинский суд постановил, что ФБК должен удалить фрагменты расследования с бизнесменом и разместить опровержение.

Более того, Усманов решил сыграть на поле Навального. Он записал два видеообращения, а после их публикации появились стикеры с изображением бизнесмена и фразами из его обращений.

Фигурантами других расследований ФБК стали предприниматель Евгений Пригожин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телеведущий Владимир Соловьев, участники проекта Putin Team. Но такого резонанса, как с фильмом «Он вам не Димон», не было.