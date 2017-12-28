Главные события, проекты и тренды 2017 года
Газета № 227 (2724) (2812) 28 дек, 15:39
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Главные события, проекты и тренды 2017 года
Итоговый номер газеты РБК
Как уместить все, что случилось в этом году, в один номер? Итоговый, 227-й номер газеты РБК — о самом важном без всего лишнего
Итоги 2017 года.
Газета РБК
Газета РБК
В 2017 году вышло 226 номеров газеты РБК. Весь год наши корреспонденты звонили, считали, анализировали, интервьюировали, делали прогнозы и рассказывали своим читателям о самом важном. Как уместить все, что случилось в этом году, в один номер? Итоговый, 227-й номер газеты РБК — о самом важном без всего лишнего.