Главные события, проекты и тренды 2017 года

Итоги 2017 года.

Газета РБК

В 2017 году вышло 226 номеров газеты РБК. Весь год наши корреспонденты звонили, считали, анализировали, интервьюировали, делали прогнозы и рассказывали своим читателям о самом важном. Как уместить все, что случилось в этом году, в один номер? Итоговый, 227-й номер газеты РБК — о самом важном без всего лишнего.