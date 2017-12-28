Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,30 57,60 EUR Нал. 69,38 68,49 USD Бирж. 57,50 -0,24 EUR Бирж. 68,65 -0,03 USD ЦБ. 57,63 +0,17 EUR ЦБ. 68,79 +0,55 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14771,08 +280,14 MOEX 2102,89 -0,16% RTS 1150,58 +0,14% Brent 66,49 +0,44% DJIA 24837,51 +0,26% Nasdaq 6950,16 +0,16% FTSE 7622,88 +0,03%
Главные события, проекты и тренды 2017 года
Лента новостей
В Краснодаре избили координатора «Эковахты по Северному Кавказу» 04:12, Общество В сирийской провинции Хама боевики вывели из строя ТЭЦ 03:34, Политика СБУ проверит отпущенных из плена украинцев на «связи с Россией» 03:11, Политика В Москве неизвестный украл из центра им. Мейерхольда около 1 млн руб. 02:49, Общество В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован организатор выставки 01:55, Общество Apple извинилась перед пользователями за замедление работы старых iPhone 01:31, Технологии и медиа Трамп «поймал с поличным» Китай в поддержке импорта нефти в КНДР 01:08, Политика На юго-западе Москвы загорелся ангар 00:43, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 00:39, РБК и Porsche В Мурманске на территории рыбного порта произошел разлив нефти 00:05, Общество Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца 00:02, Политика МЧС предупредило москвичей о гололедице и тумане 28 дек, 23:53, Общество В Москве перед переходами у метро начали устанавливать заграждения 28 дек, 23:18, Общество Генератор идей для подарков 28 дек, 22:50, РБК и ЦУМ На Ставрополье в ДТП с автобусом и такси пострадали шесть человек 28 дек, 22:43, Общество Владелец «Перекрестка» оплатит лечение пострадавшим при взрыве 28 дек, 22:17, Общество Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «собрание граждан» в центре Москвы 28 дек, 22:07, Политика Российские биатлонисты впервые за 5 лет выиграли «Рождественскую гонку» 28 дек, 22:03, Спорт СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД 28 дек, 21:48, Бизнес «Аэрофлот» включил в свой черный список 11 тыс. пассажиров 28 дек, 21:44, Бизнес Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 28 дек, 21:25, РБК и Porsche Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы 28 дек, 21:25, Бизнес Сборная России по лыжным гонкам избежала отстранения от соревнований 28 дек, 21:13, Спорт Президент Италии распустил парламент республики 28 дек, 21:08, Политика Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» назвал убийство случайным 28 дек, 21:02, Общество Суд арестовал открывшего стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директора 28 дек, 20:48, Общество Неизвестное увлечение Кристиана Диора 28 дек, 20:47, РБК и Dior Лавров пошутил о вмешательстве в выборы фразой «пришлось потрудиться» 28 дек, 20:41, Общество
Главные события, проекты и тренды 2017 года
Газета № 227 (2724) (2812) 28 дек, 15:39
0
Главные события, проекты и тренды 2017 года
Итоговый номер газеты РБК
Как уместить все, что случилось в этом году, в один номер? Итоговый, 227-й номер газеты РБК — о самом важном без всего лишнего
Итоги 2017 года.
Газета РБК
В 2017 году вышло 226 номеров газеты РБК. Весь год наши корреспонденты звонили, считали, анализировали, интервьюировали, делали прогнозы и рассказывали своим читателям о самом важном. Как уместить все, что случилось в этом году, в один номер? Итоговый, 227-й номер газеты РБК — о самом важном без всего лишнего.
Теги: итоги года
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.