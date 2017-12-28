Какой ты, человек

года–2017

РБК решил подвести итоги 2017 года и посмотрел, как прожил этот год условный средний россиянин: как он зарабатывал и как развлекался, какую политическую позицию занимал, был ли доволен своим положением, справлялся ли с долгами и лишним весом, с оптимизмом ли смотрел в будущее. Мы проанализировали доступную статистику, изучили данные социологических опросов и маркетинговых исследований.

Знакомьтесь, человек 2017 года — Елена Смирнова, 40 лет.