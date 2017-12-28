Человек года — 2017
Газета № 227 (2724) (2812) 27 дек, 15:32
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Человек года — 2017
Спецпроект РБК
РБК решил подвести итоги 2017 года и посмотрел, как прожил этот год условный средний россиянин. Мы проанализировали статистику, изучили данные социологических опросов и маркетинговых исследований. Знакомьтесь, человек 2017 года.
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Какой ты, человек
года–2017
года–2017
РБК решил подвести итоги 2017 года и посмотрел, как прожил этот год условный средний россиянин: как он зарабатывал и как развлекался, какую политическую позицию занимал, был ли доволен своим положением, справлялся ли с долгами и лишним весом, с оптимизмом ли смотрел в будущее. Мы проанализировали доступную статистику, изучили данные социологических опросов и маркетинговых исследований.
Знакомьтесь, человек 2017 года — Елена Смирнова, 40 лет.
Имя
Еще в 2012 году компания «Яндекс» изучила 35 млн аккаунтов в 15 социальных сетях и блог-хостингах, зарегистрированных жителями России. Самым распространенным среди женщин оказалось имя Елена (за ним следуют Ольга и Наталья), среди мужчин — Александр, Сергей и Дмитрий. Возможно, в ближайшие годы ситуация изменится. Как сообщило в сентябре 2017 года столичное управление ЗАГС, за последние 26 лет новорожденные москвички, например, чаще других получали имя Анастасия. По тем же подсчетам самое популярное мужское имя в столице с 1991 года — Александр.
ИмяЕлена
ТОП-3
имен
имен
Женские1. Елена
2. Ольга
3. Наталья
Мужские1. Александр
2. Сергей
3. Дмитрий
Фамилия
Математик и лингвист из Чехии Якуб Мариан в 2016 году составил карту Европы с обозначением самых популярных фамилий в каждой из стран континента. В основу карты легли данные статистического анализа публикаций в интернете на сайтах, зарегистрированных в каждой из европейских стран, а также информация из телефонных справочников городских и частных телефонных сетей. В России часто встречаемая фамилия — Смирнов/Смирнова. Это подтверждает и опубликованное в журнале «Медицинская генетика» исследование научной группы под руководством Елены Балановской.
Источники: https://www.bfm.ru/news/330544
ФамилияСмирнова
ТОП-6
фамилий
фамилий
Женские1. Смирнова
2. Иванова
3. Кузнецова
Мужские1. Соколов
2. Попов
3. Лебедев
Пол
По данным Росстата, 54% наших сограждан — девочки, девушки, женщины и бабушки. Такое соотношение сохраняется как минимум с 1926 года, когда была проведена первая Всесоюзная перепись населения СССР.
Пол
Женщина
54%
46%
Женщины
Мужчины
Национальность
Во время Всероссийской переписи 2010 года к русским себя причислили 80,9%, или 111,0 млн из 137,2 млн человек, указавших в анкетах свою национальную принадлежность (или 79,83% от общего населения страны). Если с тех пор что и изменилось, то незначительно: у второй по численности национальной группы — татар — в 2010 году было лишь 3,8% от всего населения России.
Национальность
Русская
80,9%
19,1%
Русские
Религия
Елена называет себя православной, как и 71% наших сограждан, но православные обряды, скорее всего, не соблюдает и в церковь по воскресеньям не ходит. Растущая роль церкви в обычной жизни Смирнову не беспокоит: 39% россиян считают степень влияния священнослужителей на общественную жизнь «достаточной», и только 7% — чрезмерной.
Вероисповедание
Православная
71%
29%
Православные
Возраст
Впрочем, это средний возраст в целом по населению России. А конкретно Елена Смирнова, средняя российская женщина, прожила на свете уже 42,06 года. Средний российский мужчина немного моложе — ему 36,92 года.
Возраст
39,7 года
37 лет
Мужчины
42 года
Женщины
Рост
Средний рост женщины в России составляет 165 см, мужчины – 176-177.
Источники: https://iz.ru/news/600878
Рост
165 см
176 см
165 см
Семейное положение
В браке состоит 61% российских мужчин и 51% женщин старше 16 лет. Процент женатых мужчин больше просто потому, что самих мужчин в стране меньше. Но вот любопытная деталь: в абсолютных числах количество мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированных и незарегистрированных (так называемых гражданских) браках, в России практически совпало (28,8 млн и 4,4 млн), хотя и существует распространенное мнение, что состоящие в гражданском браке женщины чаще называют себя замужними, чем мужчины в аналогичной ситуации признают себя женатыми.
Семейное положениеЗамужем
Мужчины
61%
39%
Женщины
51%
49%
В браке
Холостые
Домашнее животное
Сильная и независимая Елена Смирнова, скорее всего, держит дома кошку. Согласно февральскому опросу Dalia Research, 59% россиян — кошатники, а Россия — самая котолюбивая страна в мире (по крайней мере из 52, попавших в выборку)
Домашнее животное
Кошка
59%
41%
Кошатники
Собачники
и все остальные
и все остальные
Дети
В среднем одна женщина в России в течение жизни рожает 1,76 ребенка — округлим до двух. В начале 2000-х первого ребенка женщина рожала в 25,5 года. Предположим, что разница между первым и вторым в возрасте составила три года. Следовательно, сейчас детям в семье Елены Смирновой 15 и 12 лет.
Дети
Два ребенка
12 лет
15 лет
Доход
Единственный источник дохода Смирновой — зарплата (64,7%), которая составляет 38 275 руб. до вычета налогов. По сравнению с 2016 годом зарплата выросла на 7,1%. Какой-либо подработки, дающей дополнительный доход, Елена не имеет.
Доход₽38 275
+7,1%по сравнению
с 2016 годом
Структура расходов
72%
11%
11%
Товары и услуги
первой необходимости
первой необходимости
Обязательные
платежи
платежи
Откладывают либо
платят по кредитам
платят по кредитам
4% Покупка
валюты
валюты
2%
Разное
Разное
Структура расходов
72%
11%
11%
Товары и услуги
первой необходимости
первой необходимости
Обязательные
платежи
платежи
Откладывают либо
платят по кредитам
платят по кредитам
4% Покупка
валюты
валюты
2%
Разное
Разное
Сфера деятельности
Самая распространенная профессия в России — водитель (это 7% людей, имеющих постоянную работу), судя по исследованию Высшей школы экономики. Но наша Елена скорее занята в сфере торговли (19,9% от всех работающих женщин) или образования (15,4%).
Сфера деятельности
Торговля
19,9%
Топ-4 популярных профессий
Водители
7,07%
Продавцы
6,79%
Медицинский персонал
3,52%
Преподаватели
2,77%
Вклад в банке
Большинство россиян не хранит деньги в финансовых учреждениях (70%) и особого доверия к банкам не испытывает. Надежность хранения накоплений в банке (42%) и дома в наличных (38%) оценивает примерно одинаково.
Источники: http://fom.ru/Ekonomika/13732
Вклад в банке
Нет
70%
22%
Нет вклада
В Сбербанке
8% Другое
Кредиты
57% россиян говорят, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов. Скорее всего, это кредит на покупку автомобиля или бытовых товаров. В среднем в России на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора. Средняя долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) российских заемщиков составляет 24,67%. Средняя задолженность на душу населения — 150 тыс. руб.
Кредиты
Есть
57%
43%
Есть кредит
Нет кредита
Где живет
Россия — страна городов. 74% населения в 2017 году, по данным Росстата, проживало в городах
Место жительстваЖивет
в городе
74%
26%
Живут в городе
Округ
Скорее всего, родной город нашей героини расположен либо в Центральном федеральном округе (тут собралось 27% населения страны), либо в Приволжском федеральном округе (20% населения).
Округ
Центральный
27%
20%
53%
Приволжский
Центральный
Остальные
Жилье
Живет она в двухкомнатной квартире (как и 38,8% населения), жилая площадь которой составляет 48,6 кв. м.
Жилье
2-комнатная квартира
В каких квартирах проживает население РФ
38,8%
61,2%
2-комнатная квартира
жилой площадью 48,6 м2
жилой площадью 48,6 м2
Автомобиль
* С вероятностью 74,4%. По данным Росстата, в 2016 году на 1000 человек в России приходилось 294 автомобиля, в одном домохозяйстве, по данным переписи населения 2010 года, проживают 2,6 человека. Скорее всего, Елена Смирнова ездит на машине Kia Rio или «Лада Гранта» (это самые продаваемые модели в России за январь—октябрь 2017 года).
Автомобиль
Lada 2107
Самый крупный парк
автомобилей в России
автомобилей в России
LADA 2107
1,75 млн
LADA 2106
1,62 млн
LADA 4x4
1,16 млн
Как проводит свободное время
Главное развлечение в жизни. 70% россиян смотрит телевизор каждый день, а дома имеют в среднем 1,86 телевизора. Большинство считает, считает, что за последние пару лет качество телевизионного контента изменилось к лучшему (37%) или остается на вполне приемлемом уровне (24%). Наша Елена предпочитает развлекательные передачи и сериалы. Новости узнает из передач «Первого канала» (53%) или «России 1» (50%), чаще всего — из передачи Дмитрия Киселева «Вести недели» (58%).
ДосугСмотрит
телевизор
ТОП-3 регулярных проектов
«Первый канал»1. Путин
2. «Лучше всех!»
3. Новости
«Россия 1»1. «Екатерина. Взлет»
2. «Склифосовский»
3. «Капитанша»
НТВ1. «Ментовские войны-11»
2. «Невский. Проверка на прочность»
3. «Пять минут тишины»
Как провела отпуск
Теракты, снижение доходов и обесценение рубля сделали свое дело: в 2017 году россияне, отправляясь в отпуск, выбирали либо путешествие по родной стране (26%), либо оставались дома (41%). 31% сограждан и вовсе обошлись в этом году без отпуска. Большинство россиян выбрали отдых на даче (35%), 19% путешествовали как внутри страны, так и вне. Самыми популярными зарубежными странами оказались вновь открытая Турция (10% от выбравших зарубежный отдых), Белоруссия (9%), Испания (5%) и Китай (5%).
Как провела отпуск
На даче
или дома
или дома
35%
На даче, садовом участке
33%
Провели отпуск дома
17%
В другом городе России
11%
Краснодарский край (курорты)
7%
За пределами бывшего СССР
6%
В Крыму
Интернет
Проникновение интернета в России на начало 2017 года составляло 70,4% (GfK). 46,6% граждан старше 16 лет пользуются интернетом и на мобильных устройствах. Мужчины в среднем проводят в интернете 156 минут в день, женщины — 144. Женская часть аудитории Рунета чаще всего посещает «ВКонтакте», «Яндекс» и YouTube, без учета соцсетей и поисковиков, сайты «Комсомольской правды», Kinopoisk.ru и Gismeteo.ru
Источники: http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/Internet_Usage_Russia_2016.pdf http://mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?arrFilter_pf%5BYEAR%5D=2017&captcha_code=0da91c264bce4cba6ecda1c019854790&captcha_word=EJKDA&set_filter=Y
Интернет
Использует
Среднее время в интернете в минутах
144
Женщины
156
Мужчины
Любимая соцсеть
О своих жизненных перипетиях Елена Смирнова, скорее всего, предпочитает писать во «ВКонтакте»: в этой соцсети ежемесячно оставляют записи 25,7 млн россиян. На втором месте — Instagram (7,1 млн), на третьем — Facebook (1,9 млн).
Любимая соцсеть
«ВКонтакте»
Количество «говорящих» авторов (млн. чел) за май 2017 года
ВКонтакте
25,7
7,1
1,9
Устройство для выхода в интернет
В плане выбора устройств и операционных систем для работы и серфинга средний россиянин всеяден. Если у него десктоп, то на Windows (89,5%); если планшет, то на iOS (58,5%); если смартфон, то на Android (68,3%). Браузер предпочитает Chrome (53,4%), поисковик — «Яндекс» (51,3%). Несмотря на многообразие мобильных устройств и смартфонов, выбирает Apple (28,7%) или Samsung (25,6%), планшеты — тоже Apple (58,5%) или Samsung (20,8%).
Гаджеты
Android
68,3%
Устройства и операционные системы для работы и серфинга
Десктоп. Windows
89,5%
Браузер. Chrome
53,4%
Поисковик. «Яндекс»
51,3%
Планшет. Apple
58,5%
Мессенджеры
Для сообщений личного характера Елена использует WhatsApp (10,6 млн человек в месяц) или Viber (8,6).
Мессенджеры
Количество пользователей в месяц, млн
10,6
8,6
Viber
Довольна ли своим положением
Финансовое положение Смирнову в целом устраивает. Несмотря на непрекращающийся кризис в стране, на жизнь денег хватает (об этом заявляют 76% россиян, по данным «Ромир»). Но улучшения своего финансового положения она в ближайшее время не ждет (67% населения России), как и окончания самого кризиса (54%).
Источники: http://romir.ru/studies/983_1512594000/
Ощущения от жизниДовольна
своим
положением
Считает ли, что у России есть враги
Елена чувствует внешнюю угрозу своему благополучию (таких, как она, в стране 68%), а главными врагами страны считает США (69%) и Украину (50%), а друзьями — Белоруссию (46%) и Китай (39%).
Считает
У России есть враги
Враги
69%
США
50%
Украина
Друзья
46%
Белоруссия
39%
Китай
Ходит ли на выборы
Нынешняя власть Елене не очень нравится, но нравится президент: 81% жителей страны одобряет деятельность Владимира Путина, но недоволен правительством (56%) и лично премьер-министром (55%). На выборы Елена ходит нерегулярно. Например, голосовать за президента ходила в 2012 году (явка составила 65,3%) и пойдет в 2018-м (58%, по данным Левада-центра), проголосует за действующего главу государства (67% от всех решивших принять участие в предстоящих выборах президента, или 53% от всех опрошенных). А думские выборы Смирнова, скорее всего, пропустила: в сентябре 2016 года явка на них составила 47,8%.
Выборы
Иногда ходит на выборы
Нравится президент
81%
Недовольна правительством
56%
Недовольна премьер-министром
55%