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Инвесторы теряют аппетит к рублю
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Инвесторы теряют аппетит к рублю
Газета № 225 (2722) (2612) Деньги, 25 дек, 18:48
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Инвесторы теряют аппетит к рублю
Что будет с курсом доллара и евро в начале года
В январе курс рубля может снизиться к доллару и евро, полагают опрошенные РБК аналитики. Внешние факторы будут играть самую важную роль в динамике курса российской валюты
Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

В январе 2018 года на курс рубля к доллару и евро прежде всего будут влиять спрос на рублевые активы со стороны инвесторов, нефтяные цены, ситуация вокруг антироссийских санкций, а также покупки валюты со стороны российского Минфина. Именно эти факторы оценены как важнейшие (по пятибалльной системе, где 1 — слабое влияние, 5 — сильное) аналитиками, опрошенными РБК (см. инфографику).

Одним из главных факторов, которые будут определять судьбу российской валюты, является спрос на рублевые активы. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов констатирует, что сохранение высоких цен ОФЗ говорит о спросе на бумаги со стороны как отечественных, так и зарубежных инвесторов. По данным Банка России, объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, непрерывно растет с июля и на 1 ноября составил 2,184 трлн руб.

В то же время эксперты отмечают, что привлекательность таких инструментов может снижаться на фоне роста ставки ФРС США (повышающего привлекательность долларовых активов) и снижения аппетита к риску. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко напоминает, что в начале января будет опубликован развернутый протокол заседания ФРС, прошедшего в декабре. «Рынки могут получить сигналы относительно того, как будет действовать американский регулятор в 2018 году. Вероятнее всего, монетарная политика в США будет ужесточена трижды за год. Это подогреет интерес к доллару и вызовет отток нерезидентов из рублевых инструментов», — полагает он. «Мы считаем, что рубль и другие сырьевые валюты должны продолжить падение в рамках начавшейся глобальной волны на сворачивание аппетитов к риску», — считает аналитик ВТБ24 Алексей Михеев.

Другим важнейшим фактором для курса рубля традиционно выступает динамика нефтяных цен. «Чем дороже стоит нефть, тем выше ее влияние на курс рубля (больше поток нефтедолларов, больше продажи валютной выручки, больше давления на курс иностранной валюты). Нефть выше $60 за баррель — дорогая нефть в сравнении с ценами 2015–2016 годов, да и большей части 2017 года. Поэтому именно нефть занимает важнейшее место среди факторов влияния на курс рубля», — считает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин. Если нефть сохранится на этом уровне, курс доллара 58–59 руб. можно считать равновесным, полагает он. На момент публикации прогноза 25 декабря нефть сорта Brent стоила $64,7 за баррель.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов также говорит, что ситуация на нефтяном рынке будет оказывать поддержку курсу рубля. В то же время, по его мнению, влияние будет меньше, чем раньше, поскольку рынок уже отыграл новости, связанные с продлением соглашения ОПЕК+ о заморозке добычи нефти на прежнем уровне.

Еще одним значимым фактором, который может повлиять на рубль, эксперты называют геополитические риски, в частности опасность введения новых санкций со стороны США, с которыми американский Минфин должен определиться в январе-феврале. «Основные риски для рубля в начале 2018 года будут связаны с возможным расширением западных санкций на российский госдолг. Под влиянием новостного фона, связанного с данными событиями, рубль может оказаться под давлением с самого начала года», — полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «В январе на динамику рубля потенциально может оказать влияние новостной фон, если появятся какие-то детали относительно возможных новых антироссийских санкций. Наиболее негативным сценарием было бы введение ограничений на покупку суверенного долга», — согласен старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам компании «Атон» Яков Яковлев.

Начальник отдела экспертов «БКС Экспресс» Василий Карпунин отмечает, что пока неясно, будут ли введены новые санкции, а если будут введены, то в каком формате. «Здесь сложно что-то конкретное прогнозировать. Можно лишь отметить, что первая реакция участников в случае реализации негативного сценария (запрет на покупку новых ОФЗ иностранцами) будет очень эмоциональной», — говорит он.

Определенное давление на курс рубля может оказать и изменение схемы покупки валюты российским Минфином. «С 2018 года Минфин РФ будет следовать новому бюджетному правилу, ориентируясь только на уровень нефтяных котировок при покупке валюты. Курс рубля, который также имел значение при определении уровня интервенций в этом году, утратит свою актуальность в следующем. Таким образом, при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней объем валютных интервенций должен увеличиться. Это может начать оказывать давление на курс рубля уже в январе 2018 года», — считает аналитик УК «КапиталЪ» Оксана Мустяца. Покупки валюты Минфином не позволят рублю укрепляться, согласен Андрей Хохрин.

Другие факторы будут иметь существенно меньшее влияние на курс рубля, считают эксперты. Из макроэкономических новостей поддержку российской валюте могут оказать данные по счету текущих операций платежного баланса РФ, которые публикуются в середине января, полагает Оксана Мустяца. «Сезонно сильный текущий счет» в начале года будет оказывать поддержку рублю, считает она.

Курс евро к рублю будет определяться исходя из соотношения курса доллара и евро на мировом рынке, полагают аналитики. Курс евро к доллару находится в диапазоне $1,17–1,21 за евро еще с конца июня и в итоге, скорее всего, опустится ниже $1,17, полагает Алексей Михеев. Соответственно, доллар может вырасти к рублю сильнее, чем евро.

С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса РБК предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в среду, 31 января 2018 года, курс доллара будет находиться в диапазоне 58,5–59,8 руб., евро — 69,4–70,3 руб. На момент публикации прогноза 25 декабря доллар на Московской бирже торговался у отметки 58 руб., евро — 68,9 руб.

Автор: Иван Аношин.
Теги: курс доллара , курс евро , ОФЗ , нефтяной рынок , антироссийские санкции , валютные интервенции ...
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