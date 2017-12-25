В новый год с новыми акцизами

Что подорожает в ближайшее время

В новом году вырастут акцизы и другие обязательные платежи по ряду товаров и услуг. РБК разбирался, как из-за этого увеличатся цены на бензин, автомобили, табачные изделия

Иллюстрация: Алина Сибирякова для РБК

Увеличение акцизов и другие действия властей сделают несколько категорий товаров и услуг дороже в следующем году.​ Некоторые повышения будут традиционными (акцизы на бензин, услуги ЖКХ, общественный транспорт), а некоторые — нет (вводится новая шкала акцизных ставок на мощные автомобили). РБК разбирался, как рост акцизов отразится на конечных ценах для потребителей.

Общественный транспорт

С 2 января 2018 года в Москве подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Так, проезд в метро по карте «Тройка» подорожает на 1 руб. (на 2,9%) и составит 36 руб. за поездку. Цена на билет «Единый» на 20 поездок вырастет на 27 руб. (3,8%), до 747 руб., на билет на 40 поездок цена поднимется на 54 руб. (3,8%), до 1494 руб., а на «Единый» на 60 поездок — на 65 руб. (3,8%), до 1765 руб. Поднимется и стоимость безлимитного билета на 30 дней: с 2000 до 2075 руб. (рост на 3,8%).

Цены на одну и две поездки по билету «Единый» останутся неизменными — 55 и 110 руб. соответственно. По 380 руб. будут стоить проездные билеты на месяц для студентов и школьников.

В 2018 году цены на транспорт повысятся меньше, чем годом ранее. С начала 2017 года повышение стоимости проезда в общественном транспорте составило в среднем 8–9%. Например, билет на две поездки подорожал со 100 до 110 руб., а на 60 поездок — с 1570 до 1700 руб.

Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Автомобили

С 1 января начнет действовать новая дифференциация акцизных ставок на автомобили мощностью от 150 л.с. Для легковых автомобилей мощностью от 150 до 200 л.с. акциз составит 437 руб. за 1 л.с., мощностью от 201 до 300 л.с. — 714 руб., от 301 до 400 л.с. — 1218 руб., от 401 до 500 л.с. — 1260 руб., более 500 л.с. — 1302 руб. Сейчас для машин мощностью выше 150 л.с. действует единый сбор 420 руб. за 1 л.с.

Зная, на какую величину повысится акциз на каждую лошадиную силу, можно посчитать, насколько вырастет акциз на автомобиль в целом в зависимости от его мощности. Для машин с двигателем мощностью от 150 до 200 л.с. акциз вырастет на 2,5-3,4 тыс. руб. На автомобили мощностью 201–300 л.с. — на 59–88 тыс. руб., мощностью 301–400 л.с. — на 240–319 тыс. руб., мощностью 401–500 л.с. — 337–420 тыс. руб., мощностью более 500 л.с. — на 442 тыс. руб.

«Рост акцизов приведет к подорожанию мощных автомобилей наиболее распространенных моделей в среднем на 100 тыс. руб.», — прогнозирует заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев.

Также на рост отпускных цен на новые автомобили может повлиять планируемое повышение утилизационного сбора на 15%. Оно было заложено Минфином в проект федерального бюджета на 2018–2020 годы и прописано в соответствующих поправках, разработанных Министерством промышленности и торговли, которые сейчас проходят процедуру согласования.

Если изменения примут, то сбор для автомобилей с объемом двигателя от 1 л увеличится на 6,6 тыс. руб., от 2 л — на 12,6 тыс. руб., от 3 л — на 17,2 тыс. руб., от 3,5 л — на 27,2 тыс. руб.

Это повышение коснется импортных автомобилей, отмечают эксперты. «С 2002 года сбор платили только импортеры, а российские заводы могли взять обязательства по утилизации. С 2014 года сбор начали платить все. Но почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами», — говорит Александр Зиновьев.

Эти два фактора увеличат цены на отечественном авторынке на 10–15% в зависимости от бренда и модели, прогнозируют в ГК «АвтоСпецЦентр». Операционный директор люкс-направления АГ «Авилон» Вагиф Бикулов считает, что рост цен по итогам года составит 2–13% в зависимости от бренда и модели.

Рынок, однако, воздержится от резкого ценового скачка в начале года, полагают специалисты. «Дилеры и дистрибьюторы постараются смягчить последствия повышения сборов и, скорее всего, распределят рост цен на несколько месяцев», — считает Александр Зиновьев.

Топливо

В будущем году акцизы на бензин увеличатся дважды. С января акциз составит 11 213 руб. за тонну, с июля — 11 892 руб. за тонну. Таким образом, акциз с каждого литра вырастет на 50 коп. в начале года и еще на 50 коп. летом.

Повышение акцизов скажется на розничной цене бензина. По оценкам отраслевых аналитиков, годовой прирост цен на АЗС будет на уровне 1,18 руб. на литр с учетом НДС. По данным Росстата, на 18 декабря 2017 года средние потребительские цены на бензин по стране составляют 37,90 руб. за литр (для марки АИ-92) и 40,99 (для АИ-95 и выше).

«Даже те заправки, которые сдерживают пока цены на самый дешевый бензин (АИ-92), вынуждены будут поднять его стоимость. В итоге минимальная стоимость топлива по рынку составит 40 руб. за литр», — говорит доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов.

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Табачные изделия

Цены на сигареты в следующем году будут расти из-за планового повышения акцизов. «В Налоговом кодексе предусмотрено ежегодное повышение акцизов на табачные изделия на три года вперед (с 2018 по 2020 год). Оно охватывает все виды подакцизной табачной продукции, а также электронные сигареты», — рассказывает Рустем Ахметшин, старший партнер юридической компании «Пепеляев Групп».

Ставка акциза на сигареты и папиросы в следующем году вырастет с 1562 до 1718 руб. за 1 тыс. штук, то есть планируется повышение акциза на 10%. С учетом того что в пачке 20 сигарет, акциз с каждой пачки увеличится на 3,12 руб. Рост акциза произойдет с 1 июля 2018 года.

С 1 января увеличатся акцизы на сигары с 171 до 188 руб. за штуку, на сигариллы — с 2428 до 2671 руб. за 1 тыс. штук, а на табак вырастут с 2520 до 2772 руб. за 1 кг. Вырастет размер акциза и на электронные системы доставки никотина, то есть электронные сигареты и вейпы (с 40 до 44 руб. за штуку) и табак, предназначенный для потребления путем нагревания (с 4800 до 5280 руб. за 1 кг).

Предусмотренное повышение акцизов пока ниже, чем было в прошлые годы, рассказывает главный редактор отраслевого издания «Русский табак» Максим Королев: «На следующий год запланировано повышение акцизов на 10–15%, в то время как в предыдущие годы рост составлял 20–25%». Тем не менее увеличение размера акцизов непосредственно повлияет на розничную цену сигарет и папирос. По мнению Рустема Ахметшина, пачка сигарет подорожает за счет акциза примерно на 3–5 руб., то есть на несколько процентов.

Налог на имущество

Осенью владельцы квартир получат платежки, в которых сумма налога снова будет выше, чем годом ранее. Если налог за 2015 год рассчитывался как 20% платежа исходя из кадастровой стоимости и 80% — из инвентаризационной, за 2016 год — как 40% платежа исходя из кадастровой стоимости и 60% — из инвентаризационной, то по итогам 2017 года пропорция составит уже 60 на 40%.

Замена инвентаризационной стоимости кадастровой для целей налогообложения происходит постепенно, в течение пяти лет, вплоть до 2020 года. Инвентаризационная стоимость рассчитывается Бюро технической инвентаризации (БТИ) на основании первичной стоимости с учетом степени износа жилплощади. Кадастровая же стоимость максимально приближена к рыночной и обычно значительно выше инвентаризационной стоимости жилья.

Насколько увеличится в итоге сумма налога к уплате, зависит от разницы инвентаризационной и кадастровой стоимости в случае каждой отдельной жилплощади. Кадастровая стоимость квартиры в отдельных случаях может отличаться от инвентаризационной в пять, десять и даже 15 раз в зависимости от рыночной привлекательности жилого помещения, говорит заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Если кадастровая стоимость выше инвентаризационной в пять раз, это приведет к росту налога за год на 31%, а если оценки различаются в десять раз, то налог вырастет на 39%. «Но не на все квартиры налог вырастет. Например, на квартиры в новостройках инвентаризационная стоимость большая, и если эти дома находятся не слишком близко к центру, налог на квартиры может почти не измениться», — объясняет Татьяна Школьная.

При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости законодательством предусмотрены вычеты, напоминает партнер «Пепеляев Групп» Алексей Коневский. «Так, владельцы комнат могут не платить налог со стоимости 10 кв. м, владельцы квартир — 20 кв. м, а владельцы домов — 50 кв. м», — поясняет юрист. Налогооблагаемая база будет уменьшена на соответствующую сумму автоматически, никаких заявлений владельцу жилплощади подавать не нужно.

ЖКХ

С 1 июля 2018 года во всех регионах страны увеличатся тарифы на коммунальные услуги. Индекс роста коммунальных платежей по субъектам РФ каждый год определяется правительством. Это значение определяет предел допустимого роста платежей для россиян по регионам и муниципалитетам.

Больше всего (на 6%) плата за ЖКХ вырастет в Республике Саха (Якутия) и Санкт-Петербурге. На 5,9% подорожает коммуналка в Кемеровской области, на 5,5% — в Кировской и Новгородской областях. В Москве, которая в прошлом году была лидером роста тарифов (на 7%), со второго полугодия 2018 года коммунальные услуги могут подорожать на 5,5%. Меньше всего этот показатель вырастет в Псковской области, республиках Дагестан и Кабардино-Балкария. В этих регионах цены вырастут на 3,3%.