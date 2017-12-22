За банкротства ответят все

Верховный суд расширил круг контролирующих лиц должника

Платить из собственных средств за банкротство контрагентов должны все заключавшие с ними сомнительные сделки, а не только те, кто извлек из этого существенную выгоду. К такому выводу пришел Верховный суд

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21 декабря пленум Верховного суда (ВС) принял постановление об ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ): бенефициаров, руководство и контрагентов — за доведение компании до банкротства. По сравнению с проектом итоговое постановление стало жестче. Из него следует, что риски платить из собственного кармана за банкротство компании есть у любых ее контрагентов, а не только у тех, кто накануне банкротства заключал с ней крупные сделки, тем самым способствуя выводу активов. В окончательной редакции постановления пленум ВС исключил «существенность» полученной выгоды как фактор виновности/невиновности покупателя.

«Изначально в проекте постановления пленума было ясно записано: покупатель актива не может быть отнесен к КДЛ, если его выгода от сделки с банкротом не является существенной. Теперь этой нормы нет», — говорит РБК адвокат CorpLaw.Pro​ Юлия Михальчук.

Председатель судебного состава экономической коллеги ВС Иван Разумов пояснил РБК: «Наша задача была не выработать значения существенности, а задать направление судам. Мы могли бы написать, что ответственность контрагента наступает при выводе 20, 30 или 40% активов банкрота, но это не сработает на практике. Можно продать маленький актив, который приносит большой доход».

Противоречивая практика

В настоящее время суды проверяют обоснованность цен активов в спорах о банкротстве различными способами. Во внимание принимаются все факты: отчет оценщика, цена последующей перепродажи, фактическое состояние объектов. Тем не менее практика складывается противоречивой. Например, в недавно рассмотренном ВС споре компания перед банкротством продала гостиницу по цене в три раза ниже рыночной. Конкурсные управляющие потребовали признать сделку недействительной. Первая и кассационная инстанции поддержали покупателя гостиницы, апелляция — конкурсных управляющих. Окончательную точку в споре поставил Верховный суд, признав сделку недействительной.

«Имущество приобреталось обществом по цене в несколько раз ниже рыночной, что должно было вызвать у любого разумного участника гражданского оборота обоснованные сомнения», указано в определении ВС.

Возможные последствия

«До вынесения постановления пленума было неясным, какие именно сделки считать добросовестными, а какие нет. Пленум ВС был призван в том числе устранить этот пробел. Вместо этого пленум возложил бремя доказывания добросовестности на контрагентов должника. Это расширительное толкование закона, меняющее основной принцип арбитражного процесса: бремя доказывания лежит на том лице, которое заявило иск, и в данном случае это не контрагент компании-банкрота», — говорит юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Кирилл Захаров.

Следствием этого решения станет расширение зоны ответственности контрагентов за банкротство компании, указывают юристы.

«Фактически ВС предлагает судам самостоятельно решать вопрос о привлечении контрагентов компаний-банкротов к субсидиарной ответственности исходя из условий сделки в каждом конкретном случае», — делает вывод Михальчук.

«Привлекать контрагентов к ответственности суд мог и раньше. Но их вину нужно было доказать. ВС перевернул ситуацию, указав, что контрагенты, совершившие значимые сделки, априори считаются виновными в выводе активов. И теперь именно они должны доказывать свою невиновность», — прогнозирует партнер TertycnyAgabalyan Марат Агабалян. В такой ситуации, по его мнению, новым владельцам приобретенных активов будет очень сложно доказать свою добросовестность.

Страховка от риска

По мнению Кирилла Захарова, чтобы избежать привлечения к субсидиарной ответственности, новый владелец актива должен суметь объяснить в суде, каким образом он с продавцом согласовал цену, и подтвердить обоснованность этой цены.

«Тут можно назвать два способа, — объясняет Захаров. — Первый — включить в договор специальный раздел «Заверения и гарантии». Такая возможность предусмотрена ст. 431.2 Гражданского кодекса. В этом разделе нужно подробно описать порядок определения условий сделки: как рассчитывалась цена, какие средние цены применялись на рынке, почему применен дисконт. Второй способ — отразить все эти расчеты, весь ход обсуждения цены в переписке. А в договоре указать, что при возникновении спора должен приниматься во внимание и предшествующий сделке ход переговоров».