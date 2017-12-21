«Ростех» отключил YotaPhone

Госкорпорация продаст свою долю в производителе смартфонов

«Ростех» выходит из состава акционеров Yota Devices, разработчика YotaPhone — смартфона, от появление которого должен был «напрячься Apple». Долю российской госкорпорации за 3 млрд руб. приобретут частные китайские инвесторы

Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

«Ростех» решил реализовать опцион на продажу своей доли в 25,1% акций в компании Yota Devices, разработчике мобильных устройств, в том числе YotaPhone, рассказал РБК источник, знакомый с планами госкорпорации. По его словам, «Ростех» получит за свой пакет денежные средства и акции на сумму почти 3 млрд руб. Имена покупателей, как и то, какие именно акции получит «Ростех» в обмен на свою долю, собеседник РБК не уточнил.

Представитель «Ростеха» подтвердил РБК, что корпорация договорилась о продаже своих акций Yota Devices и сумме сделки, но от дальнейших комментариев отказался.

Опцион на продажу пакета появился у «Ростеха» в 2016 году. Тогда фонд Telconet бизнесменов Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, владевших контролем в Yota Devices, продал 30% акций компании китайской China Baoli Technologies Holdings Ltd, сохранив за собой 34,9%. Как рассказал источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, у опциона было «ограниченное окно действия в год, и оно скоро закончится». Еще 10% акций находятся у менеджмента Yota Devices через компанию MTH.

По информации директора компании Marsfield (управляет активами Telconet) Екатерины Лапшиной, опционное соглашение заключалось с частными инвесторами из Китая, но их имена она не уточнила. «Покупателями пакета также выступили частные инвесторы, насколько я понимаю», — сказала она.

По версии источника РБК, близкого к другому акционеру компании Yota Devices, покупателем может выступить зарегистрированная на Британских Виргинских островах офшорная компания Trinity World Managment — ее владельцем является миноритарный акционер China Baoli Уинстон Си.

Получить комментарии China Baoli на момент публикации не удалось.

Как появился YotaPhone Телефон с двумя экранами YotaPhone был придуман в 2011 году Владиславом Мартыновым и его другом Денисом Свердловым, на тот момент гендиректором WiMAX — оператора «Скартел» (бренд Yota), в 2012–2013 годах занимавшим пост замминистра связи и массовых коммуникаций. В разработку и производство инновационного смартфона инвестировал фонд Telconet. Команду, занявшуюся разработкой смартфона, составили несколько человек, отвечавших в «Скартеле» за модемы и роутеры. В том же 2011 году «Ростех», один из владельцев «Скартела», получил опцион на покупку доли в Yota Devices. Опцион был реализован в 2013 году, в преддверии выхода первой модели YotaPhone. Первый YotaPhone в 2013 году российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву презентовал лично глава «Ростеха» Сергей Чемезов. ​«Короче, Apple напрягся», — прокомментировал появление смартфона Медведев. Продажи первой модели YotaPhone начались в декабре 2013 года, второй — год спустя. Оба аппарата были доступны в основном покупателям из России и Европы. Представитель Marsfield ранее рассказывал, что к концу 2015 года Yota Devices реализовала 96 тыс. YotaPhone первой и второй моделей. Затраты на выпуск и продвижение только первой модели YotaPhone составили $50 млн, писала газета «Ведомости» со ссылкой на Мартынова в октябре 2014 года.

«Ростех» успешно сделал компанию с нуля и вышел в кеш, — прокомментировала решение корпорации Екатерина Лапшина. — Поскольку у них был опцион, реализовать его — самый простой способ выйти в ликвидность. После того как фокус Yota Devices сместился на китайский рынок, стало понятно, что для «Ростеха» участие в компании стало в большей степени портфельной инвестицией».

Как рассказал один из источников РБК, «Ростех» посчитал правильным выход из проекта «на этапе успешного старта продаж в Китае». Речь идет о продаже YotaPhone 3. Как утверждает собеседник РБК, ​количество предзаказов в Китае к моменту начала продаж превысило 100 тыс. штук.

Первая официальная презентация смартфона YotaPhone третьего поколения состоялась в посольстве России в Пекине в августе этого года. Передний экран смартфона, использующий технологию Samsung Super AMOLED, имеет диагональ 5,5 дюйма. Задний использует технологию электронной бумаги e-ink (неотсвечивающий и небликующий экран), его диагональ составляет 5,2 дюйма. Объем оперативной памяти равен 4 Гб, она увеличилась вдвое по сравнению с прошлой моделью. Также аппарат оснащен двумя камерами (передняя на 13 Мп, задняя — на 12 Мп) и сенсором отпечатка пальца. В июне в рамках российско-китайской выставки в Харбине сообщалось, что модель с 64 Гб памяти будет стоить $350, а с 128 Гб — $450.

Став акционером Yota Devices, China Baoli взяла на себя ответственность за дальнейшее финансирование и продвижение проекта. Компания имеет эксклюзивное право на продажу смартфонов с двумя экранами в Китае. До сих пор остается неизвестным, будет ли YotaPhone 3 продаваться в России. В июне на Петербургском международном экономическом форуме Екатерина Лапшина рассказывала РБК, что смартфон будет доступен для заказа онлайн в сентябре в России одновременно со стартом в Китае, однако продажи так и не были официально запущены.

Сейчас, по словам Лапшиной, российский рынок продолжает оставаться для компании стратегическим, Yota Devices дорабатывает российскую версию YotaPhone 3 и намерена выпустить ее на рынок. Когда это произойдет, Лапшина не стала прогнозировать.