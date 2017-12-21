Новогодний пролет

Почему Росавиация сократила чартеры в праздничные дни

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сократить чартерные рейсы на новогодние праздники, чтобы пассажиры не застряли за границей, как это было с «ВИМ-Авиа». Туроператоры уверяют, что на проданных билетах это не отразится

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Что случилось с чартерами?

Российские авиакомпании подали заявки на 586 чартерных рейсов в 17 стран, включая Таиланд, Израиль, Францию, Чехию и Доминиканскую Республику, в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве была создана рабочая группа с участием представителей Ростуризма, которая проанализировала, соответствуют ли заявленные чартерные программы авиакомпаний наличию у них самолетов и графикам их использования. В итоге Росавиация пока согласовала только половину полетов — 292 рейса.

Рабочая группа выявила нехватку самолетов у шести авиакомпаний — Azur Air, Royal Flight, «Якутия», «Саратовские авиалинии», «Икар» и «Северный ветер». «Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволят авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров», — говорится в сообщении ведомства. Росавиация рекомендовала «Якутии», «Саратовским авиалиниям» и «Северному ветру» сократить свои заявки на 30%, а «Икару» — на 20%. А Azur Air и Royal Flight уже скорректировали чартерную программу на 15 и 5% соответственно, сообщило ведомство. Представитель Росавиации не сказал, насколько снизится число рейсов этих авиакомпаний, если они полностью выполнят рекомендации ​ведомства.

Оставшиеся 294 заявки — это рейсы, которые планировалось выполнить в период новогодних праздников 2018 года, пояснил РБК советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, который входит в рабочую группу при Росавиации. Сейчас для того чтобы получить на них разрешение, авиакомпании переделывают свою полетную программу с учетом регламента Росавиации. «В рамках оптимизации чартерных программ авиакомпании могут сократить или объединить какое-то количество рейсов либо поставить самолеты с большей вместимостью», — сказал он.

Пример «ВИМ-Авиа» Осенью авиакомпания «ВИМ-Авиа», занимавшая десятое место по пассажироперевозкам в России, из-за финансовых проблем не смогла обслуживать свои рейсы и прекратила полеты. За рубежом остались почти 40 тыс. человек, которые купили путевки в том числе у туроператоров, сообщал Ростуризм. Услугами «ВИМ-Авиа» пользовались девять туроператоров — восемь международных, один российский. После вмешательства президента Владимира Путина, который потребовал решить вопрос в экстренном порядке, чартерных пассажиров пришлось вывозить туроператорам за свой счет, а пассажиров регулярных рейсов — за счет бюджета и денег государственного «Аэрофлота».

Чем это грозит пассажирам?

Представитель Росавиации пояснил РБК, что пассажиры не почувствуют этих ограничений — речь идет о заявках авиакомпаний, которые потом будут использоваться туроператорами. С ним соглашаются представители туриндустрии.

Ограничение чартерных программ делается в том числе для того, чтобы не допустить задержек новогодних рейсов, говорит Горин. По его словам, крупнейшие туроператоры, которые взаимодействуют с попавшими под ограничения компаниями, — «Пегас Туристик», Anex Tour и Coral Travel — строили свои программы с учетом возможных ограничений. «Однозначно можно сказать, что все полетные программы и обязательства перед туристами будут выполняться в полном объеме», — заявил он.

На туристов Anex Tour, которые уже запланировали отдых в новогодний период, ограничение не повлияет, обязательства будут выполнены в рамках забронированных дат, подтвердил РБК представитель туроператора.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина также не ожидает отмены чартерных рейсов: «Никакой отмены чартерных рейсов не будет. Авиакомпании уже подали дополнительные сведения в Росавиацию по поводу своих возможностей. Максимум что могут сделать — это скорректировать несколько расписаний, чтобы усовершенствовать логистику и все везде успели и все время был какой-то резервный борт в наличии». «Все программы перед туристами будут выполнены полностью», — обещает Тюрина.

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Как это скажется на авиакомпаниях и туроператорах?

По словам представителя Росавиации, теперь туроператоры будут точно знать, какие авиакомпании и куда смогут вылететь без риска задержек.

Генеральный менеджер «Пегас Туристик» Анна Подгорная сообщила РБК, что ограничение Росавиации распространяется на двух его перевозчиков — Nord Wind (ООО «Северный ветер») и Pegas Fly (ООО «Авиакомпания «Икар»). Но оно не отразится на деятельности туроператора. «Все программы у нас сверстаны с учетом возможных сокращений», — пояснила она.

Представители авиакомпаний Azur Air и Royal Flight, которые уже скорректировали свои чартерные программы, заявили РБК, что это действие не отразилось на их бизнесе. Представитель Azur Air сказала, что 15% рейсов не отменили, а перенесли на другое время. По ее словам, авиакомпания после 4 декабря провела корректировку расписания, изменив время вылета, чтобы иметь возможность ежедневно обеспечивать необходимое количество резервных судов, которое требуется по новому регламенту. «На потребителя это никак не повлияет», — уверяет она. По ее словам, авиакомпания располагает всеми необходимыми разрешениями Росавиации на выполнение чартерной программы до 14 января включительно. «Новогодняя программа утверждена», — сказала она.

Представитель Royal Flight сообщил, что авиакомпания получила информацию от Росавиации. «Программу мы не уменьшаем, а просто подвинули рейсы, чтобы избежать рисков для пассажиров. Все они будут заранее уведомлены об изменениях», — сказал он.

Представитель авиакомпании «Северный ветер» обещал предоставить комментарий позже. С авиакомпаниями «Якутия» и «Саратовские авиалинии» оперативно связаться не удалось.