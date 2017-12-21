Губернаторов ставят на охрану

Охранные поправки
В среду, 20 декабря, Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». В нем говорится, что на сотрудников Росгвардии будет возложена задача по обеспечению «безопасности высших должностных лиц» в регионах.
Согласно поправкам, за безопасностью глав регионов нацгвардия будет следить «исключительно на договорной основе». «Охрана будет осуществляться силами вневедомственной охраны Росгвардии, это уже практикуется в 15 регионах России», — сообщил РБК советник директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн. В каких регионах проводился эксперимент, Хинштейн не сказал.
Порядок, по которому будет организовываться охрана губернаторов и глав регионов, должен быть утвержден подзаконными актами, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Глава региона будет вправе обратиться к президенту с просьбой обеспечить ему безопасность, рассказывает о возможной схеме Хинштейн. Если губернатор обоснует необходимость в обеспечении его безопасности, то президент даст поручение Росгвардии, которая встанет на охрану руководителя региона, уточняет советник Виктора Золотова. Решение об организации охраны, поясняет он, может быть принято и на основании оперативной информации силовых ведомств — например, если есть угроза для жизни главы региона.
Частным образом
Губернаторы не входят в список тех, кто подлежит государственной охране, которую обеспечивают сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), но необходимость в обеспечении их безопасности существует, говорит руководитель ассоциации частных охранных предприятий «Эльбрус» Сергей Маркелов. Список чиновников, которых охраняет ФСО, определяется указом президента, отметил Маркелов, при этом учитывается статус и влияние чиновника. «Известно, что ФСО обеспечивает охрану главы правительства, его первых замов, патриарха и руководителей федеральных округов», — отмечает руководитель ассоциации.
Охраной губернаторов зачастую занимаются частные компании. «Например, безопасность губернатора Иркутской области обеспечивает ЧОП [частное охранное предприятие] «Баргузин», — говорит Сергей Маркелов. Известны случаи, когда охрану руководителей регионов обеспечивали нанятые частным образом сотрудники, которых устраивали в штат государственных учреждений на водительские или более высокие должности, говорит руководитель ассоциации. «В бытность губернатора Орловской области Егора Строева его личный телохранитель был оформлен заместителем главы областного правительства», — отметил Маркелов.
Источник РБК в Росгвардии сообщил, что заниматься охраной губернаторов будет сержантский и офицерский состав Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас специалисты центра имеют право обеспечивать безопасность там, где не могут работать сотрудники ЧОПов. В перечне объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, находится здание Банка России, ВТБ, здания Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета.
Нагрузка на бюджет
Оплачивать услуги гвардейцев планируется из региональных бюджетов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Средства на оплату услуг гвардейцев губернаторы будут получать «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций», сказано в заключении правительства на документ.
Законопроект приведет к вытеснению ЧОПов из области охраны государственных объектов и руководителей регионов, считает представитель союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андрей Павлов. «Это, несомненно, приведет к увеличению нагрузки на бюджет», — уверен Павлов. «Чиновники экономят бюджетные средства, привлекая к обеспечению охраны частные компании, которые выигрывают конкурс, где главным критерием является низкая стоимость услуг», — говорит Павлов. Средняя стоимость годового контракта на обеспечение охраны главы субъекта Федерации составляет около 40 млн руб., рассказал источник РБК в Росгвардии. «В случае с нацгвардией эта сумма увеличится на 30%», — прогнозирует собеседник РБК.
«Как правило, в тендерной документации говорится об оказании услуг по обеспечению охраны имущества и контрольно-пропускного режима на объектах администрации», — пояснил РБК руководитель крупной охранной структуры, пожелавший остаться неизвестным. В документах указывают два адреса: первый — адрес администрации, второй — адрес резиденции, где проживает губернатор, сообщил источник.
Теперь чиновникам придется оплачивать услуги Росгвардии по тарифам этого ведомства, считает собеседник РБК. По его информации, круглосуточный пост невооруженной охраны Росгвардии обходится приблизительно в 200 тыс. руб. в месяц, а у частного охранного предприятия эта цена составляет около 120 тыс. руб.
Тарифы на охрану, впрочем, предстоит определить правительству, сказано в пояснительной записке к законопроекту. «Вопрос с тарифами еще будет обсуждаться, так как в ведомстве присутствует широкая тарифная сетка, где стоимость услуг зависит от региона, условий службы и даже от климата», — сообщил РБК источник в Росгвардии. Средства, которые будет получать Росгвардия за охрану губернаторов, будут уходить в федеральный бюджет, говорится в законопроекте.
Покушения на глав российских регионов
8 августа 2000 года Новосибирское УФСБ сообщило о предотвращении покушения на главу Кемеровской области Амана Тулеева. В организации преступления обвинили биатлониста Александра Тихонова, его брата Виктора и экс-главу концерна МИКОМ Михаила Живило. В итоге Виктора Тихонова в 2002 году приговорили к четырем годам лишения свободы, три из которых он отбыл в СИЗО. Дело в отношении Александра Тихонова, который в 2001 году покинул Россию, было выделено в отдельное производство. В 2007 году он вернулся в Россию и предстал перед судом, который в итоге признал его виновным и освободил по амнистии, объявленной Госдумой в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне.
18 октября 2002 года в Москве был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков. Чиновника застрелили на Новом Арбате в Москве. Расследование продолжалось более девяти лет и завершилось в итоге различными судебными сроками для шести исполнителей. Непосредственных заказчиков убийства так и не нашли.
14 мая 2003 года в чеченском селе Иласхан-Юрт во время религиозного праздника террористка-смертница попыталась прорваться к главе администрации Чечни Ахмату Кадырову. Террористку остановила охрана, но она успела привести в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 18 человек. Сам Кадыров тогда не пострадал.
9 мая 2004 года Ахмат Кадыров, который на тот момент был президентом Чечни, погиб в результате террористического акта в Грозном во время празднования Дня Победы на стадионе «Динамо». Жертвами теракта стали шесть человек, десятки были ранены. Ответственность за взрыв взял лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. Сообщалось, что в течение нескольких последующих лет силовым структурам удалось ликвидировать всех предполагаемых исполнителей и заказчиков убийства, последними из которых стали Шамиль Басаев и Сулейман Имурзаев (Хайрулла). В 2009 году Рамзан Кадыров заявил о причастности к гибели отца бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева.
16 апреля 2004 года в Назрани произошло покушение на президента Ингушетии Мурата Зязикова. Смертник взорвал ВАЗ-2107, подъехав вплотную к президентскому кортежу. Сам чиновник тогда почти не пострадал, но ранения получили его охранники. Ответственность за покушение взял на себя Шамиль Басаев. Это было не первым покушением на жизнь политика: годом ранее у дома Зязикова в Назрани был обезврежен мощный фугас.
В мае 2007 года стало известно, что в Санкт-Петербурге задержана группа лиц, подозреваемых в подготовке покушения на губернатора города Валентину Матвиенко. Обвинения были предъявлены троим задержанным. Через год суд присяжных признал их невиновными.
22 июня 2009 года в Назрани было совершено покушение на жизнь президента Ингушетии Юнус-бека Евкурова. В момент проезда кортежа главы региона сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле, в котором находился террорист-смертник. Более полутора месяцев Евкуров провел в больнице. Уже в октябре того же года глава ФСБ Александр Бортников доложил, что организаторы покушения уничтожены.
В октябре 2016 года была совершена попытка покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. В резиденции в селе Беной была обнаружена взрывчатка. Помощник Кадырова Даниил Мартынов подтвердил факт покушения в марте 2017 года. Уже в июле трое фигурантов дела о покушении были приговорены к шести годам колонии строгого режима. Заказчиком называли чеченского политика и бизнесмена Ису Ямадаева — брата убитого в Дубае Сулима Ямадаева, которого Рамзан Кадыров обвинял в причастности к убийству своего отца в 2004 году.
В ноябре 2016 года неизвестные покушались на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова. Дом чиновника подожгли, но обошлось без пострадавших. Следствие связывало инцидент с профессиональной деятельностью Бочарова. Сам губернатор вскоре подтвердил факт покушения.