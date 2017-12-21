Губернаторов ставят на охрану

За безопасность глав регионов будет отвечать Росгвардия

Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект, который наделяет Росгвардию полномочиями по охране губернаторов. Ее услуги обойдутся местным бюджетам дороже, чем частная охрана глав регионов, предупреждают эксперты

Фото: Иван Карпов / Лори

​Охранные поправки

В среду, 20 декабря, Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». В нем говорится, что на сотрудников Росгвардии будет возложена задача по обеспечению «безопасности высших должностных лиц» в регионах.

Согласно поправкам, за безопасностью глав регионов нацгвардия будет следить «исключительно на договорной основе». «Охрана будет осуществляться силами вневедомственной охраны Росгвардии, это уже практикуется в 15 регионах России», — сообщил РБК советник директора Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн. В каких регионах проводился эксперимент, Хинштейн не сказал.

Порядок, по которому будет организовываться охрана губернаторов и глав регионов, должен быть утвержден подзаконными актами, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Глава региона будет вправе обратиться к президенту с просьбой обеспечить ему безопасность, рассказывает о возможной схеме Хинштейн. Если губернатор обоснует необходимость в обеспечении его безопасности, то президент даст поручение Росгвардии, которая встанет на охрану руководителя региона, уточняет советник Виктора Золотова. Решение об организации охраны, поясняет он, может быть принято и на основании оперативной информации силовых ведомств — например, если есть угроза для жизни главы региона.

Частным образом

Губернаторы не входят в список тех, кто подлежит государственной охране, которую обеспечивают сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), но необходимость в обеспечении их безопасности существует, говорит руководитель ассоциации частных охранных предприятий «Эльбрус» Сергей Маркелов. Список чиновников, которых охраняет ФСО, определяется указом президента, отметил Маркелов, при этом учитывается статус и влияние чиновника. «Известно, что ФСО обеспечивает охрану главы правительства, его первых замов, патриарха и руководителей федеральных округов», — отмечает руководитель ассоциации.

Охраной губернаторов зачастую занимаются частные компании. «Например, безопасность губернатора Иркутской области обеспечивает ЧОП [частное охранное предприятие] «Баргузин», — говорит Сергей Маркелов. Известны случаи, когда охрану руководителей регионов обеспечивали нанятые частным образом сотрудники, которых устраивали в штат государственных учреждений на водительские или более высокие должности, говорит руководитель ассоциации. «В бытность губернатора Орловской области Егора Строева его личный телохранитель был оформлен заместителем главы областного правительства», — отметил Маркелов.

Источник РБК в Росгвардии сообщил, что заниматься охраной губернаторов будет сержантский и офицерский состав Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас специалисты центра имеют право обеспечивать безопасность там, где не могут работать сотрудники ЧОПов. В перечне объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, находится здание Банка России, ВТБ, здания Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета.

Нагрузка на бюджет

Оплачивать услуги гвардейцев планируется из региональных бюджетов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Средства на оплату услуг гвардейцев губернаторы будут получать «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций», сказано в заключении правительства на документ.

Законопроект приведет к вытеснению ЧОПов из области охраны государственных объектов и руководителей регионов, считает представитель союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андрей Павлов. «Это, несомненно, приведет к увеличению нагрузки на бюджет», — уверен Павлов. «Чиновники экономят бюджетные средства, привлекая к обеспечению охраны частные компании, которые выигрывают конкурс, где главным критерием является низкая стоимость услуг», — говорит Павлов. Средняя стоимость годового контракта на обеспечение охраны главы субъекта Федерации составляет около 40 млн руб., рассказал источник РБК в Росгвардии. «В случае с нацгвардией эта сумма увеличится на 30%», — прогнозирует собеседник РБК.

«Как правило, в тендерной документации говорится об оказании услуг по обеспечению охраны имущества и контрольно-пропускного режима на объектах администрации», — пояснил РБК руководитель крупной охранной структуры, пожелавший остаться неизвестным. В документах указывают два адреса: первый — адрес администрации, второй — адрес резиденции, где проживает губернатор, сообщил источник.

Теперь чиновникам придется оплачивать услуги Росгвардии по тарифам этого ведомства, считает собеседник РБК. По его информации, круглосуточный пост невооруженной охраны Росгвардии обходится приблизительно в 200 тыс. руб. в месяц, а у частного охранного предприятия эта цена составляет около 120 тыс. руб.

Тарифы на охрану, впрочем, предстоит определить правительству, сказано в пояснительной записке к законопроекту. «Вопрос с тарифами еще будет обсуждаться, так как в ведомстве присутствует широкая тарифная сетка, где стоимость услуг зависит от региона, условий службы и даже от климата», — сообщил РБК источник в Росгвардии. Средства, которые будет получать Росгвардия за охрану губернаторов, будут уходить в федеральный бюджет, говорится в законопроекте.