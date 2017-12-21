«Открытие» утратило кредит доверия

АСВ потребовало вернуть выданные на оздоровление «Траста» 28 млрд руб.

Перевод банка «Траст» на санацию в ЦБ не прошел безболезненно. АСВ потребовало от бывшего санатора — «Открытие Холдинга» — вернуть деньги на санацию. Возможная причина — конфликт ЦБ и бывших бенефициаров «Открытия»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть выданный в 2015 году на санацию им банка «Траст» кредит объемом 28 млрд руб., говорится в заявлении «Открытие «Холдинга». Повод — «утрата АО «Открытие Холдинг» статуса инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства НБ «Траст», указано в заявлении.

Дело в том, что сейчас банк «Траст» на 99,9% принадлежит банку «ФК Открытие», крупнейшим акционером (33%) которого до недавних пор был «Открытие Холдинг». Однако 29 августа банк «ФК Открытие» был санирован при прямом участии ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), причем банк «Траст» наряду с другими компаниями группы банка «ФК Открытие» вошел в периметр санации.

В связи с санацией банка «ФК Открытие» Центробанком регулятор стал его владельцем. Как следствие, холдинг утратил контроль над «Трастом». Бенефициарами «Открытие Холдинга» являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа ИСТ, бизнесмен Александр Мамут, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян.

Как следует из заявления холдинга, его основная цель — поддержка репутации: «Для АО «Открытие Холдинг» крайне важно, чтобы все процедуры, связанные с санацией банка «Открытие» и НБ «Траст», проходили максимально открыто и прозрачно, с безоговорочным соблюдением всех установленных законом процедур, особенно когда дело касается государственных денег». Компания отмечает, что сделала все возможное, чтобы разрешить ситуацию, однако для окончательного решения вопроса ​требуется содействие ЦБ и АСВ.

В чем проблема

Хотя изначально средства на санацию «Траста» предоставлялись непосредственно холдингу, вернуть их оперативно он не может. Именно этим и обусловлено распространение заявления.

Как указано в заявлении, полученные от АСВ средства в тот же день были в виде займа предоставлены «Трасту», где размещены на депозите. Холдинг отправил в «Траст» письмо с просьбой перечислить заемные денежные средства на расчетный счет АСВ. «Однако из-за несогласованных действий агентства и Центробанка платеж так и не был проведен. Таким образом, эти деньги продолжают находиться на депозите в НБ «Траст», — говорится в заявлении. — Холдинг предпринимает все меры для исполнения своих обязательств».

В чем именно состояли несогласованные действия агентства и Центробанка, в разосланном документе не уточняется. В «Открытие Холдинге» уточнили РБК: «Не учитывается факт, что существует договор залога ценных бумаг, который заключен в обеспечение исполнения обязательств «Открытие Холдинга» и банка «Траст» перед АСВ». «Ценные бумаги как залоговое имущество принадлежат залогодателю (НБ «Траст»). АСВ имеет полное право на обращение взыскания на предмет залога и его реализацию», — добавили в «Открытие Холдинге», уточнив, что речь идет о гособлигациях, которые предоставлял в залог банк «Траст».

Неоднозначный вопрос

По мнению опрошенных РБК экспертов, ситуация может сигнализировать как о технической задержке с возвратом средств, так и об отсутствии необходимой ликвидности у «Траста» или и вовсе о конфликте бывших бенефициаров банка «ФК Открытие» и «Траста» с ЦБ.

«С одной стороны, деньги АСВ на санацию банков давал ЦБ, поэтому, по сути, ЦБ, который сейчас санирует «Траст», должен вернуть средства сам себе, что само по себе проблемы не составляет», — говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Но вполне возможно, что распоряжение этими средствами изначально могло быть только по указанию АСВ и ЦБ, в этом случае, чтобы средства были переданы АСВ, должна стоять, условно говоря, подпись не только агентства, но и ЦБ, в связи с чем и могла произойти несогласованность действий», — добавляет руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции «ФБК Право» Александр Сотов.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский не исключает, что дело может быть не в конфликте, а в банальном отсутствии этих средств у самого «Траста».​ «Эти средства были уже давно вложены в разные активы», — указывает источник РБК, знакомый с ситуацией в «Трасте». «Для того чтобы аккумулировать такой объем ликвидности, банку «Траст» необходимо время, а моментальное изъятие данных средств может ухудшить и без того неустойчивое финансовое положение банка, что невыгодно его новому собственнику — Центробанку», — рассуждает Путиловский.​

Для того чтобы банк «Траст» вернул деньги, Банку России, скорее всего, потребовалось бы его прокредитовать, считают эксперты. «Согласно отчетности банка «Траст» по РСБУ по состоянию на 1 ноября, депозит в размере 28 млрд руб. входил в состав его обязательств перед юрлицами на срок свыше трех лет, — говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. — Учитывая, что у «Траста» отрицательный капитал составлял на 1 ноября свыше 100 млрд руб., вернуть их без предоставления дополнительной помощи банк вряд ли сможет».

Часть опрошенных РБК экспертов не исключают, что ситуация может сигнализировать и о конфликте бывших бенефициаров банка «ФК Открытие» и «Траста» с ЦБ. По их мнению, ЦБ может опасаться, что эти деньги по дороге в АСВ пойдут через холдинг, где могут зависнуть. В начале декабря ЦБ указывал, что «завершил взаимодействие» с основным акционером «Открытие Холдинга» Вадимом Беляевым. Источник РБК, знакомый с ситуацией изнутри, отмечает: «Требование к «Открытие Холдингу» вернуть 28 млрд руб. — не что иное, как продолжение торга, в ходе которого ЦБ пытается получить от прежних собственников банка по максимуму прочих активов, чтобы закрыть дыры в тех, что теперь санируются регулятором. Прежние акционеры еще далеко не все активы передали ЦБ, и,​ таким образом, действуя через АСВ, регулятор продолжает попытки сократить часть своих затрат на санацию «ФК Открытие».

Что дальше

Если стороны не договорятся, спор придется решать в суде, указывают юристы.

По их словам, взыскивать 28 млрд руб. АСВ в любом случае будет с «Открытие Холдинга», который выступает непосредственным заемщиком. «Как правило, взыскание на залог непосредственно не обращается, если это прямо не предусмотрено договором, — считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. — В случае отсутствия выплат АСВ сначала обратится в суд с иском к «Открытие Холдингу» с требованием о возврате долга. Если суд примет сторону АСВ и решение, пройдя все инстанции, вступит в законную силу, а выплаты не будет, АСВ может обратиться в суд с иском о банкротстве «Открытие Холдинга».

В свою очередь, холдинг сразу после обращения АСВ с иском к нему сам, скорее всего, обратится с иском к банку «Траст» с требованием о переводе средств. С большой вероятностью суд примет в этом споре сторону истца, если депозит действительно открыт на него, однако возможность исполнения требования будет зависеть от физической возможности банка «Траст», который находится в процессе санации».

На момент публикации в АСВ не ответили на запросы РБК с просьбой прокомментировать происходящее. Банк «ФК Открытие» отказался от комментариев. Долг «Открытие холдинг» банку «Траст» составляет 228 млрд руб., уточнил зампред ЦБ Василий Поздышев, отказавшись от других комментариев.