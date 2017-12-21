«Открытие» утратило кредит доверия

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть выданный в 2015 году на санацию им банка «Траст» кредит объемом 28 млрд руб., говорится в заявлении «Открытие «Холдинга». Повод — «утрата АО «Открытие Холдинг» статуса инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства НБ «Траст», указано в заявлении.
Дело в том, что сейчас банк «Траст» на 99,9% принадлежит банку «ФК Открытие», крупнейшим акционером (33%) которого до недавних пор был «Открытие Холдинг». Однако 29 августа банк «ФК Открытие» был санирован при прямом участии ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), причем банк «Траст» наряду с другими компаниями группы банка «ФК Открытие» вошел в периметр санации.
В связи с санацией банка «ФК Открытие» Центробанком регулятор стал его владельцем. Как следствие, холдинг утратил контроль над «Трастом». Бенефициарами «Открытие Холдинга» являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа ИСТ, бизнесмен Александр Мамут, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян.
Как следует из заявления холдинга, его основная цель — поддержка репутации: «Для АО «Открытие Холдинг» крайне важно, чтобы все процедуры, связанные с санацией банка «Открытие» и НБ «Траст», проходили максимально открыто и прозрачно, с безоговорочным соблюдением всех установленных законом процедур, особенно когда дело касается государственных денег». Компания отмечает, что сделала все возможное, чтобы разрешить ситуацию, однако для окончательного решения вопроса требуется содействие ЦБ и АСВ.
В чем проблема
Хотя изначально средства на санацию «Траста» предоставлялись непосредственно холдингу, вернуть их оперативно он не может. Именно этим и обусловлено распространение заявления.
Как указано в заявлении, полученные от АСВ средства в тот же день были в виде займа предоставлены «Трасту», где размещены на депозите. Холдинг отправил в «Траст» письмо с просьбой перечислить заемные денежные средства на расчетный счет АСВ. «Однако из-за несогласованных действий агентства и Центробанка платеж так и не был проведен. Таким образом, эти деньги продолжают находиться на депозите в НБ «Траст», — говорится в заявлении. — Холдинг предпринимает все меры для исполнения своих обязательств».
В чем именно состояли несогласованные действия агентства и Центробанка, в разосланном документе не уточняется. В «Открытие Холдинге» уточнили РБК: «Не учитывается факт, что существует договор залога ценных бумаг, который заключен в обеспечение исполнения обязательств «Открытие Холдинга» и банка «Траст» перед АСВ». «Ценные бумаги как залоговое имущество принадлежат залогодателю (НБ «Траст»). АСВ имеет полное право на обращение взыскания на предмет залога и его реализацию», — добавили в «Открытие Холдинге», уточнив, что речь идет о гособлигациях, которые предоставлял в залог банк «Траст».
Неоднозначный вопрос
По мнению опрошенных РБК экспертов, ситуация может сигнализировать как о технической задержке с возвратом средств, так и об отсутствии необходимой ликвидности у «Траста» или и вовсе о конфликте бывших бенефициаров банка «ФК Открытие» и «Траста» с ЦБ.
«С одной стороны, деньги АСВ на санацию банков давал ЦБ, поэтому, по сути, ЦБ, который сейчас санирует «Траст», должен вернуть средства сам себе, что само по себе проблемы не составляет», — говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Но вполне возможно, что распоряжение этими средствами изначально могло быть только по указанию АСВ и ЦБ, в этом случае, чтобы средства были переданы АСВ, должна стоять, условно говоря, подпись не только агентства, но и ЦБ, в связи с чем и могла произойти несогласованность действий», — добавляет руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции «ФБК Право» Александр Сотов.
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский не исключает, что дело может быть не в конфликте, а в банальном отсутствии этих средств у самого «Траста». «Эти средства были уже давно вложены в разные активы», — указывает источник РБК, знакомый с ситуацией в «Трасте». «Для того чтобы аккумулировать такой объем ликвидности, банку «Траст» необходимо время, а моментальное изъятие данных средств может ухудшить и без того неустойчивое финансовое положение банка, что невыгодно его новому собственнику — Центробанку», — рассуждает Путиловский.
Для того чтобы банк «Траст» вернул деньги, Банку России, скорее всего, потребовалось бы его прокредитовать, считают эксперты. «Согласно отчетности банка «Траст» по РСБУ по состоянию на 1 ноября, депозит в размере 28 млрд руб. входил в состав его обязательств перед юрлицами на срок свыше трех лет, — говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. — Учитывая, что у «Траста» отрицательный капитал составлял на 1 ноября свыше 100 млрд руб., вернуть их без предоставления дополнительной помощи банк вряд ли сможет».
Часть опрошенных РБК экспертов не исключают, что ситуация может сигнализировать и о конфликте бывших бенефициаров банка «ФК Открытие» и «Траста» с ЦБ. По их мнению, ЦБ может опасаться, что эти деньги по дороге в АСВ пойдут через холдинг, где могут зависнуть. В начале декабря ЦБ указывал, что «завершил взаимодействие» с основным акционером «Открытие Холдинга» Вадимом Беляевым. Источник РБК, знакомый с ситуацией изнутри, отмечает: «Требование к «Открытие Холдингу» вернуть 28 млрд руб. — не что иное, как продолжение торга, в ходе которого ЦБ пытается получить от прежних собственников банка по максимуму прочих активов, чтобы закрыть дыры в тех, что теперь санируются регулятором. Прежние акционеры еще далеко не все активы передали ЦБ, и, таким образом, действуя через АСВ, регулятор продолжает попытки сократить часть своих затрат на санацию «ФК Открытие».
Что дальше
Если стороны не договорятся, спор придется решать в суде, указывают юристы.
По их словам, взыскивать 28 млрд руб. АСВ в любом случае будет с «Открытие Холдинга», который выступает непосредственным заемщиком. «Как правило, взыскание на залог непосредственно не обращается, если это прямо не предусмотрено договором, — считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. — В случае отсутствия выплат АСВ сначала обратится в суд с иском к «Открытие Холдингу» с требованием о возврате долга. Если суд примет сторону АСВ и решение, пройдя все инстанции, вступит в законную силу, а выплаты не будет, АСВ может обратиться в суд с иском о банкротстве «Открытие Холдинга».
В свою очередь, холдинг сразу после обращения АСВ с иском к нему сам, скорее всего, обратится с иском к банку «Траст» с требованием о переводе средств. С большой вероятностью суд примет в этом споре сторону истца, если депозит действительно открыт на него, однако возможность исполнения требования будет зависеть от физической возможности банка «Траст», который находится в процессе санации».
На момент публикации в АСВ не ответили на запросы РБК с просьбой прокомментировать происходящее. Банк «ФК Открытие» отказался от комментариев. Долг «Открытие холдинг» банку «Траст» составляет 228 млрд руб., уточнил зампред ЦБ Василий Поздышев, отказавшись от других комментариев.