Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,03 58,61 EUR Нал. 70,00 69,39 USD Бирж. 58,71 -0,05 EUR Бирж. 69,74 +0,17 USD ЦБ. 58,72 +0,11 EUR ЦБ. 69,50 +0,33 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 16439,43 -17,56 MOEX 2102,97 -0,72% RTS 1129,33 -0,46% Brent 64,59 +0,14% DJIA 24726,65 -0,11% Nasdaq 6960,96 -0,04% FTSE 7525,22 -0,25%
«Открытие» утратило кредит доверия
Лента новостей
В Великобритании определят законом минимальную скорость интернета 03:20, Общество Белый дом одобрил первые поставки летального оружия Украине 02:36, Политика СМИ узнали о планах США нанести удар по стартовым площадкам КНДР 02:28, Политика Трамп пригрозил деньгами несогласным с решением по Иерусалиму странам 01:32, Политика Россиянин тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге 01:26, Общество Bloomberg узнал о планах Apple сделать AppStore мультиплатформенным 00:54, Технологии и медиа «Приватбанк» сообщил о всемирном аресте активов Коломойского судом 00:32, Финансы Экс-тренеру сборной России по биатлону отказали в аккредитации на ОИ-2018 00:15, Спорт В Минске объяснили отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму 00:14, Политика «Ростех» продаст свою долю в разработчике смартфона YotaPhone 00:01, Технологии и медиа Росгвардия рассказала об изменениях в системе охраны губернаторов 00:00, Общество «Коммерсант» узнал о намерении ЦБ ужесточить ипотеку 20 дек, 23:44, Финансы В ДНР ответили на усиление Порошенко украинской группировки в Донбассе 20 дек, 23:37, Политика Объясняем, почему Bentley это круто 20 дек, 23:33, РБК и Bentley ЕС потребовал от ВТО наказать Россию за ограничение импорта свинины 20 дек, 23:20, Политика В США на аукцион выставят Mercedes Гитлера 20 дек, 23:09, Общество Новогодний пролет: почему Росавиация сократила чартеры в праздничные дни 20 дек, 22:59, Бизнес СБУ нашла российского агента в аппарате правительства Украины 20 дек, 22:50, Политика Не в кассу: почему произошел сбой кассовой техники по всей России 20 дек, 22:29, Бизнес Напавшего на футболиста «Манчестер Сити» хулигана приговорили к тюрьме 20 дек, 22:28, Спорт Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 20 дек, 22:20, РБК и Porsche В Новосибирске на три года осудили бизнесмена за хищение бюджетных денег 20 дек, 22:16, Общество Кадыров заявил об отсутствии «приказа ступить на землю США» 20 дек, 22:08, Политика В Иране бывший вице-президент приговорен к 63 годам тюрьмы 20 дек, 21:49, Общество СМИ узнали о контракте российского гонщика с командой «Формулы-1» 20 дек, 21:31, Спорт В Молдавии в отставку отправили шестерых министров 20 дек, 21:24, Политика ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу коллекторов 20 дек, 21:10, Общество Стала известна дата визита главы МИД Великобритании в Москву 20 дек, 21:03, Политика
«Открытие» утратило кредит доверия
Газета № 222 (2719) (2112) Финансы, 20 дек, 15:59
0
«Открытие» утратило кредит доверия
АСВ потребовало вернуть выданные на оздоровление «Траста» 28 млрд руб.
Перевод банка «Траст» на санацию в ЦБ не прошел безболезненно. АСВ потребовало от бывшего санатора — «Открытие Холдинга» — вернуть деньги на санацию. Возможная причина — конфликт ЦБ и бывших бенефициаров «Открытия»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть выданный в 2015 году на санацию им банка «Траст» кредит объемом 28 млрд руб., говорится в заявлении «Открытие «Холдинга». Повод — «утрата АО «Открытие Холдинг» статуса инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства НБ «Траст», указано в заявлении.

Дело в том, что сейчас банк «Траст» на 99,9% принадлежит банку «ФК Открытие», крупнейшим акционером (33%) которого до недавних пор был «Открытие Холдинг». Однако 29 августа банк «ФК Открытие» был санирован при прямом участии ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), причем банк «Траст» наряду с другими компаниями группы банка «ФК Открытие» вошел в периметр санации.

В связи с санацией банка «ФК Открытие» Центробанком регулятор стал его владельцем. Как следствие, холдинг утратил контроль над «Трастом». Бенефициарами «Открытие Холдинга» являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа ИСТ, бизнесмен Александр Мамут, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян.

Как следует из заявления холдинга, его основная цель — поддержка репутации: «Для АО «Открытие Холдинг» крайне важно, чтобы все процедуры, связанные с санацией банка «Открытие» и НБ «Траст», проходили максимально открыто и прозрачно, с безоговорочным соблюдением всех установленных законом процедур, особенно когда дело касается государственных денег». Компания отмечает, что сделала все возможное, чтобы разрешить ситуацию, однако для окончательного решения вопроса ​требуется содействие ЦБ и АСВ.

В чем проблема

Хотя изначально средства на санацию «Траста» предоставлялись непосредственно холдингу, вернуть их оперативно он не может. Именно этим и обусловлено распространение заявления.

Как указано в заявлении, полученные от АСВ средства в тот же день были в виде займа предоставлены «Трасту», где размещены на депозите. Холдинг отправил в «Траст» письмо с просьбой перечислить заемные денежные средства на расчетный счет АСВ. «Однако из-за несогласованных действий агентства и Центробанка платеж так и не был проведен. Таким образом, эти деньги продолжают находиться на депозите в НБ «Траст», — говорится в заявлении. — Холдинг предпринимает все меры для исполнения своих обязательств».

В чем именно состояли несогласованные действия агентства и Центробанка, в разосланном документе не уточняется. В «Открытие Холдинге» уточнили РБК: «Не учитывается факт, что существует договор залога ценных бумаг, который заключен в обеспечение исполнения обязательств «Открытие Холдинга» и банка «Траст» перед АСВ». «Ценные бумаги как залоговое имущество принадлежат залогодателю (НБ «Траст»). АСВ имеет полное право на обращение взыскания на предмет залога и его реализацию», — добавили в «Открытие Холдинге», уточнив, что речь идет о гособлигациях, которые предоставлял в залог банк «Траст».

Неоднозначный вопрос

По мнению опрошенных РБК экспертов, ситуация может сигнализировать как о технической задержке с возвратом средств, так и об отсутствии необходимой ликвидности у «Траста» или и вовсе о конфликте бывших бенефициаров банка «ФК Открытие» и «Траста» с ЦБ.

«С одной стороны, деньги АСВ на санацию банков давал ЦБ, поэтому, по сути, ЦБ, который сейчас санирует «Траст», должен вернуть средства сам себе, что само по себе проблемы не составляет», — говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Но вполне возможно, что распоряжение этими средствами изначально могло быть только по указанию АСВ и ЦБ, в этом случае, чтобы средства были переданы АСВ, должна стоять, условно говоря, подпись не только агентства, но и ЦБ, в связи с чем и могла произойти несогласованность действий», — добавляет руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции «ФБК Право» Александр Сотов.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский не исключает, что дело может быть не в конфликте, а в банальном отсутствии этих средств у самого «Траста».​ «Эти средства были уже давно вложены в разные активы», — указывает источник РБК, знакомый с ситуацией в «Трасте». «Для того чтобы аккумулировать такой объем ликвидности, банку «Траст» необходимо время, а моментальное изъятие данных средств может ухудшить и без того неустойчивое финансовое положение банка, что невыгодно его новому собственнику — Центробанку», — рассуждает Путиловский.​

Для того чтобы банк «Траст» вернул деньги, Банку России, скорее всего, потребовалось бы его прокредитовать, считают эксперты. «Согласно отчетности банка «Траст» по РСБУ по состоянию на 1 ноября, депозит в размере 28 млрд руб. входил в состав его обязательств перед юрлицами на срок свыше трех лет, — говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. — Учитывая, что у «Траста» отрицательный капитал составлял на 1 ноября свыше 100 млрд руб., вернуть их без предоставления дополнительной помощи банк вряд ли сможет».

Часть опрошенных РБК экспертов не исключают, что ситуация может сигнализировать и о конфликте бывших бенефициаров банка «ФК Открытие» и «Траста» с ЦБ. По их мнению, ЦБ может опасаться, что эти деньги по дороге в АСВ пойдут через холдинг, где могут зависнуть. В начале декабря ЦБ указывал, что «завершил взаимодействие» с основным акционером «Открытие Холдинга» Вадимом Беляевым. Источник РБК, знакомый с ситуацией изнутри, отмечает: «Требование к «Открытие Холдингу» вернуть 28 млрд руб. — не что иное, как продолжение торга, в ходе которого ЦБ пытается получить от прежних собственников банка по максимуму прочих активов, чтобы закрыть дыры в тех, что теперь санируются регулятором. Прежние акционеры еще далеко не все активы передали ЦБ, и,​ таким образом, действуя через АСВ, регулятор продолжает попытки сократить часть своих затрат на санацию «ФК Открытие».

Что дальше

Если стороны не договорятся, спор придется решать в суде, указывают юристы.

По их словам, взыскивать 28 млрд руб. АСВ в любом случае будет с «Открытие Холдинга», который выступает непосредственным заемщиком. «Как правило, взыскание на залог непосредственно не обращается, если это прямо не предусмотрено договором, — считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. — В случае отсутствия выплат АСВ сначала обратится в суд с иском к «Открытие Холдингу» с требованием о возврате долга. Если суд примет сторону АСВ и решение, пройдя все инстанции, вступит в законную силу, а выплаты не будет, АСВ может обратиться в суд с иском о банкротстве «Открытие Холдинга».

В свою очередь, холдинг сразу после обращения АСВ с иском к нему сам, скорее всего, обратится с иском к банку «Траст» с требованием о переводе средств. С большой вероятностью суд примет в этом споре сторону истца, если депозит действительно открыт на него, однако возможность исполнения требования будет зависеть от физической возможности банка «Траст», который находится в процессе санации».

На момент публикации в АСВ не ответили на запросы РБК с просьбой прокомментировать происходящее. Банк «ФК Открытие» отказался от комментариев. Долг «Открытие холдинг» банку «Траст» составляет 228 млрд руб., уточнил зампред ЦБ Василий Поздышев, отказавшись от других комментариев.

Авторы: Екатерина Литова, Марина Божко, Елена Пашутинская, Анна Михеева.
Теги: Центробанк , «Траст» , "Открытие Холдинг"
Материалы по теме
Экс-владельцы банка «ФК Открытие» озвучили вопросы к его оздоровлению Финансы
ЦБ прекратил взаимодействие с основным акционером холдинга «Открытие» Финансы
Как ЦБ определился с размером докапитализации группы «ФК Открытие» Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.