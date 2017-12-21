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Курц задает новый курс
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Курц задает новый курс
Газета № 222 (2719) (2112) Политика, 20 дек, 20:53
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Курц задает новый курс
Канцлер Австрии представил пятилетнюю программу
Новое правоконсервативное правительство Австрии представило парламенту свою программу. Призыв решить проблему сепаратизма на Украине соседствует в ней с мерами, которые могут привести к обострению аналогичной проблемы в Италии
Себастьян Курц (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

В среду, 20 декабря, новое правительство Австрии впервые выступило с заявлением в парламенте, представив свою программу на следующие пять лет. Документ представлял новый канцлер, лидер консервативной Народной партии Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавляющий крайне правую Австрийскую партию свободы (АПС).

«На выборах вы решились на новый курс для страны, на перемены. Перемены имеют много значений: это и надежды, и шансы, но и неуверенность», — провозгласил Курц. Неуверенность, по его словам, усиливается изменением самого мира, глобализацией, ускорением темпа жизни. «В этих условиях мы хотим осуществить камбэк Австрии», — добавил премьер, использовав английское слово, чтобы обозначить возвращение.

Новое правительство Австрии было создано по итогам парламентских выборов, которые прошли​ 15 октября. Первое место с 31,5% заняла Народная партия Курца, вторыми пришли социал-демократы с 26,9%, третьими — АПС с 26%. Для партии Штрахе результат стал лучшим с 1999 года, тогда же она в последний раз входила в правящую коалицию.

Кто такие Курц и Штрахе

В возрасте 31 года Курц стал самым молодым главой правительства в Европе. До этого он четыре года возглавлял австрийский МИД, а до этого несколько лет работал замминистра внутренних дел по делам интеграции мигрантов. На период, когда Курц был главой МИДа, пришлись начало украинского конфликта и миграционный кризис в Европе.

Штрахе возглавляет АПС с 2005 года. По оценке британского издания The Economist, он является одним из самых опытных австрийских политиков, который умеет проводить предвыборные кампании и которому удалось смягчить радикальный имидж АПС.

Россия между строк

Программа правительства была обнародована онлайн 17 декабря, в день заключения коалиционного соглашения между Народной партией и АПС. Из 183 страниц документа 43 посвящены непосредственно внешней политике и национальной безопасности.

Австрия, говорилось в программе, всегда исторически была «поворотным кругом» между Востоком и Западом, поэтому сейчас должна способствовать диалогу и разрядке между Россией и Западом. «Цель — позитивное взаимодействие на нашем континенте. Поэтому Австрия будет активно стремиться снизить напряженность, возникшую, в частности, в результате украинского конфликта, и упразднить связанные с этим санкции», — отмечали составители документа.

Оба лидера новой коалиции благосклонно относятся к Москве. В бытность министром иностранных дел Курц предлагал заменить в подходе к России «систему санкций системой стимулов», настаивая на сохранении открытого и гибкого диалога с Москвой. Российские связи Штрахе еще более обширные. В декабре 2016 года он был принят в Госдуме, где от лица АПС подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Единой Россией» сроком на пять лет, что подразумевает межпартийный диалог, консультации и обмен информацией.

В июле эксперты известного аналитического центра — Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR​) — назвали АПС одной из наиболее радикальных и одновременно наиболее дружественных России партий Европы. Согласно 12 критериям (среди которых есть связи с Россией, позиция в отношении санкций, отношение к ЕС, НАТО и мигрантам) специалисты ECFR составили рейтинг «антизападности» для 252 парламентских партий стран Евросоюза. АПС заняла в рейтинге восьмое место.

В разгар коалиционных переговоров в начале ноября два видных члена АПС — депутат парламента Ханс-Йорг Йеневайн и вице-мэр Линца Детлеф Виммер — приняли участие в международной конференции «Друзья Крыма» в Ялте. Это вызвало критику Курца, который подчеркнул, что придерживается прежней общеевропейской позиции непризнания Крыма российским. До этого, в сентябре, сам Штрахе назвал Крым «частью России с точки зрения реальной политики».

Любое решение Евросоюза об экономических санкциях принимается коллегиально в Брюсселе — австрийцы это прекрасно знают, поэтому и позволяют себе подобные заявления, рассказал РБК заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер: «Наши отношения с Австрией и так достаточно хорошие и останутся таковыми, но вряд ли в ближайшее время что-то изменится на деле. По своему собственному закону они не могут действовать отдельно от ЕС по каким-то внешним экономическим мерам».

Карин Кнайсль, ​Хайнц-Кристиан Штрахе и Себастьян Курц (слева направо) (Фото: Robert Jaeger / Zuma / Global Look Press)

Взяли на карандаш

Из 14 постов в новом правительстве восемь займут представители Народной партии, шесть — АПС. По договоренности партий националисты заберут себе должность министра иностранных дел. Правда, этот пост займет не сам Штрахе, как прогнозировали The Economist, Reuters и другие СМИ, а Карин Кнайсль, которая формально является беспартийной, но привлечена по квоте АПС.

В 1990-е годы Кнайсль работала в МИДе, впоследствии стала независимым экспертом по Ближнему Востоку, журналистом и преподавателем. Израильское издание Haaretz называет взгляды Кнайсль неординарными: она критикует одновременно Израиль и сионистское движение, исламистскую идеологию, американское вторжение в Ирак и политику приема беженцев с Востока.

Израиль всегда настороженно относился к ультраправой АПС, поскольку в создании партии в 1950-е годы активно участвовали бывшие офицеры Третьего рейха. Когда в 2000 году АПС вошла в правительство, Израиль в знак протеста временно отозвал своего посла в Австрии. В политику же Штрахе по обновлению партии входит и демонстрация дружественного отношения к Израилю. Когда 6 декабря Вашингтон принял решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство, лидер АПС пообещал приложить максимум усилий, чтобы Австрия поступила так же.

Однако 18 декабря, в день принятия присяги новым правительством Австрии, израильский премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил разорвать отношения с австрийскими ведомствами, подконтрольными АПС, включая МИД. Позднее израильское посольство в Вене подчеркнуло: Израиль пока сохраняет контакты «с сотрудниками министерств, возглавляемых представителями АПС», но проведет оценку будущего сотрудничества с правительством Австрии.

Сердце Европы

Уже через день после формирования правительства Австрии, 19 декабря, новый премьер Курц направился в Брюссель на встречу с руководством Евросоюза. Как отмечает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, таким жестом он хотел «подтвердить проевропейский курс своего правоконсервативного правительства». Принявший его президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что коалиционная программа Народной партии и АПС «почти на 100%» соотносится со взглядами Еврокомиссии, исключив также бойкот отдельных членов правительства.

Правительственная программа представляет Австрию как «неотделимую часть Евросоюза и зоны евро», выступая за активную роль Вены в европейской политике. Вместе с тем в документе провозглашается приоритет национальных интересов страны и говорится о недопустимости «тенденций к централизации внутри ЕС». Главным же вызовом названа нелегальная миграция, которую требуется в конечном итоге полностью прекратить.

Малозаметным, но опасным пунктом программы Швейцер называет проблему Южного Тироля. Многие века он принадлежал австрийским монархам, а в 1921 году был отторгнут в пользу Италии по Сен-Жерменскому договору. По данным переписи 2011 года, почти у 70% жителей региона немецкий язык до сих пор является родным. Предложение новых властей в Вене разработать систему двойного австро-итальянского гражданства для жителей Южного Тироля может вызвать, по мнению Швейцера, взрыв сепаратизма и ирредентизма в центре Европы.

Выборы в Австрии показали, по выражению экспертов агентства Reuters, что миграционный кризис 2015 года «оставил глубокие шрамы на европейских избирателях», особенно в странах, принявших удар на себя. Осенью 2015 года Австрия оказалась на пути волны беженцев с Ближнего Востока, именно там произошел один из наиболее нашумевших случаев — гибель 71 нелегала, пытавшегося пробраться на Запад в фургоне грузовика.

Австрийский пример, продолжает Reuters, демонстрирует также общеевропейскую тенденцию к размыванию границы между традиционными консерваторами и националистами — первые сдвигаются всё больше вправо, вторые же смягчают радикальную риторику. То, что две крупнейшие правые партии Австрии получили вместе почти 60% голосов избирателей, свидетельствует о продолжении​ подъема правых идей, который наблюдается в европейском обществе в последние годы, добавляет издание.

Рост популярности националистов и популистов приостановился весной 2017 года после неудач ультраправых на выборах в Голландии и Франции. Но уже в сентябре ультраконсервативная «Альтернатива для Германии» впервые попала в парламент ФРГ и сразу стала третьей по величине фракцией, а через месяц АПС в Австрии вступила в переговоры о создании правительства. «Уникальность австрийского случая в том, что успехи ультраправых партий в последние годы не конвертировались во властные полномочия. Однако АПС сама является исключением, поскольку раньше уже входила в правительство и является вполне сформировавшейся частью истеблишмента», — отмечает Владимир Швейцер.​

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Австрия , Израиль , парламентские выборы , Себастьян Курц , Хайнц-Кристиан Штрахе
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