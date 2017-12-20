«Елкам» вставляют палки в колеса

Правительство предлагает ограничить господдержку кинофраншиз

Условия государственной поддержки российских кинофраншиз могут быть пересмотрены. Сейчас Фонд кино и Минкультуры активно субсидируют производство очередных эпизодов коммерческих успешных фильмов

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Клуб меценатов

С предложением перераспределить средства, направляемые на выпуск франшиз (когда под общим названием выходят несколько фильмов), выступил во вторник, 19 декабря, на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Есть целый ряд вопросов — как и кого поддерживать за счет государства. В том числе [стоит ли поддерживать] фильмы, которые у нас каждый год производятся на базе различного рода кинофраншиз. Они каждый год выходят, каждый раз окупаются, они популярны и востребованы, — заявил Медведев. — Возникает только вопрос: зачем им нужны меры государственной поддержки, если на них и так придут? Может, как-то иначе эти деньги перераспределить? Я ничего не предопределяю, но предлагаю над этим задуматься».

Министр культуры Владимир Мединский заявил РБК, что ведомство поддерживает идею ограничения финансирования кинофраншиз. «Начиная с третьей [серии] франшизы осуществлять поддержку на безвозвратной основе как минимум аморально, — уверен Мединский. — Мы что, дотационный клуб, сообщество меценатов? Возмездная поддержка — да. В данном случае — уже надежному кинопроизводителю».

Идея ограничить поддержку отечественных кинофраншиз уже обсуждалась в Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонде кино) 15 декабря. Как рассказал РБК член попечительского совета фонда кинорежиссер Алексей Попогребский, речь идет о том, чтобы безвозвратное финансирование получали только первые два фильма франшизы.

Изо​билие франшиз

До этого момента государство субсидировало известные отечественные кинофраншизы довольно охотно. Например, в 2014 году из четырнадцати поддержанных Фондом кинокартин три были очередными эпизодами франшиз.

В частности, производственный бюджет «Елок 1914» составил 300 млн руб., из них треть предоставил Фонд кино. В прокате фильм, продюсером которого является студия «ТаББаК» Тимура Бекмамбетова, заработал 700 млн руб. То есть фильм как минимум окупился​ (половину сборов оставляют себе кинотеатры, 10–15% — дистрибьютор, оставшиеся 35–40% получает продюсер). Менее успешным был фильм «Мамы 3» (продюсер — «Энджой Мувиз»). На съемки было потрачено 75,4 млн руб., из них 30 млн руб. выделил Фонд кино, кассовые сборы составили 134 млн руб. Зато чрезвычайно успешной оказалась вторая часть комедии «Горько». Ее продюсеры — «ТаББаК» и кинокомпания «Лунапарк» — получили от Фонда кино 40 млн руб., что составило половину производственного бюджета. В прокате комедия собрала почти в семь раз больше — 550,1 млн руб.

В 2017 году из 16 проектов так называемых студий-лидеров, которым по решению попечительского совета Фонда кино была предоставлена господдержка, кинофраншиз уже восемь. Это, в частности, комедия «О чем говорят мужчины 3» (производитель — кинокомпания СТВ), «Притяжение 2» («Арт Пикчерс Студия»), «Супербобровы. Пора домой» («ВБД Групп»). А «ТаББаК» получил поддержку — как на возвратной, так и безвозвратной основе — на съемку сразу двух эпизодов «Елок» — шестой и седьмой части.

Из 36 проектов других кинокомпаний, также в этом году получивших поддержку Фонда кино, шесть франшиз: «Жених 2» (продюсер — СПП), «Снежная королева 4» и «Волки и овцы 2» («Визарт Фильм») и др.

«С точки зрения индустрии такая логика [ограничить поддержку кинофраншиз] — неправильная, — считает Сергей Сельянов, ​руководитель кинокомпании СТВ (франшизы «Три богатыря», «О чем говорят мужчины» и др.). — Необходимо развивать студии. У них должна быть компетенция вне зависимости от того, что они делают — франшизы или не франшизы. Именно студии должны решать, на что направлять деньги — возмездно или безвозмездно».

Всего в этом году на поддержку отечественной киноиндустрии государство потратило 7,2 млрд руб., из них 4,8 млрд руб. были выделено непосредственно на кинопроизводство. Почти 2,9 млрд руб. распределил Фонд кино, 1,9 млрд руб. — напрямую Министерство культуры.