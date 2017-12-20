Schlumberger сдалась властям

Нефтесервисная компания согласилась на условия России ради покупки Eurasia Drilling

Schlumberger согласилась приобрести пакет Eurasia Drilling на условиях Москвы. Теперь американская компания сможет купить долю в одной из крупнейших нефтесервисных компаний России. По мнению эксперта, сделка будет закрыта не скоро

Фото: Pat Sullivan / АР

Шанс на сделку

Руководство американской компании Schlumberger согласилось на передачу российской стороне контрольного пакета Eurasia Drilling (EDC) в случае усиления санкций США в отношении России, рассказал журналистам во вторник, 19 декабря, замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. Передача этого пакета в управление или его продажа при таком развитии событий — главное условие российских властей, для того чтобы сделка по покупке американской компанией контрольного пакета в одной из крупнейших нефтесервисных компаний России состоялась.

«Они согласны, что в сложившихся условиях Россия без этих условий на сделку не согласится. Мы их в этом убедили. Они согласились на эти условия на высоком уровне», — сказал Цыганов. «Осталась история с тем, чтобы их правильно и приемлемо для нашей стороны проработать», — отметил представитель ФАС.

Schlumberger принимает все необходимые меры «для обеспечения соблюдения применимых законов, связанных с деятельностью в России», сказал РБК вице-президент Schlumberger по взаимодействию с органами государственной власти Александр Борисов. Деталей он не сообщил, сославшись на то, что еще «ведутся переговоры».

Eurasia Drilling устраивают эти условия, подтвердила РБК ее представитель Екатерина Янкина.

По мнению старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, в случае вынужденной продажи EDC российскому юридическому лицо Schlumberger должна иметь возможность покрыть свои расходы на первоначальную сделку, то есть продать не дешевле, чем купила сама.

Буровики федерального значения Eurasia Drilling — одна из крупнейших буровых компаний России: в 2016 году ее доля на этом рынке составляла 16%. Крупные заказчики компании — ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Роснефть». Schlumberger договорилась с акционерами Eurasia Drilling (основной владелец — Александр Джапаридзе) о приобретении контрольного пакета компании еще в июле 2017 года. Однако уже в августе глава Минприроды Сергей Донской заявил, что Eurasia Drilling работает на участках федерального значения (с запасами от 70 млн т нефти и от 50 млрд куб. м газа), а сама сфера геологоразведки стратегически важна, поэтому стоит ввести ограничения для американской компании. Для того чтобы определить важность Eurasia Drilling, Минприроды специально направляло телеграммы в крупные нефтяные компании. А руководитель ФАС Игорь Артемьев предупредил, что эта сделка имеет «большие проблемы»: Schlumberger должна получить гарантию от Вашингтона, для того чтобы обезопасить операционную деятельность Eurasia Drilling от американских санкций, действующих и будущих. «Дайте мне гарантии — либо лампу Аладдина, либо разрешение правительства США, которое будет гарантировать, что на них (Eurasia Drilling. — РБК) не будет распространяться санкционный вариант», — требовал Артемьев. Для реализации сделки ФАС и Минприроды предлагали также полностью перевести Eurasia Drilling в российскую юрисдикцию (сейчас компания зарегистрирована на Каймановых островах).​

Не первая попытка

Schlumberger не впервые пытается купить долю в Eurasia Drilling. В 2015 году компания готова была за​платить $1,7 млрд за 45,65% в Eurasia Drilling с опционом на выкуп остальной доли через три года. Тогда сделка не состоялась из-за того, что российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям затянула с ее одобрением.

Все условия, которые ФАС тогда выставила покупателю, не раскрывались. Но источники, близкие к переговорам, рассказывали РБК, что среди них уже тогда было обязательство в случае усиления санкций продать приобретаемый пакет в EDC российскому юридическому лицу и назначить гендиректора-россиянина. В марте 2015 года Артемьев подтверждал, что такое условие есть в составе предварительных условий сделки. Тогда предполагалось, что у Schlumberger будет 12 месяцев на перепродажу компании в случае введения новых санкций.

Летом 2017 года стало известно, что 16,1% EDC намерен приобрести консорциум в составе арабского фонда Mubadala, китайских инвестфондов и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Учитывая историю с санкциями, думаю, что скорее всего «восточная» сделка (с инвестфондами. — РБК) будет быстрее, чем «западная» (с Schlumberger. — РБК)», — сказал во вторник, 19 декабря, Цыганов. Но сроков завершения этой сделки он также не назвал.

Представитель РФПИ не стал комментировать, устраивают ли его с партнерами условия, которые ФАС выставила Schlumberger, и последовательность сделок.

Ситуация с иностранными инвестициями в российский нефтегазовый сектор не меняется в лучшую сторону из-за тенденции усиления американских санкций против российских проектов в этой сфере, отмечает Нестеров из Sberbank CIB. Поэтому он не ждет быстрого завершения сделки по продаже контрольного пакета EDC Schlumberger, поскольку нефтесервисная компания является стратегической для России. «Условия нового пакета западных санкций будут ясны не ранее первого квартала будущего года. К тому же, в следующем году Совет безопасности РФ должен согласовать доктрину энергобезопасности страны, в которой могут быть прописаны и условия продажи долей в стратегических активах ТЭКа, среди которых могут оказаться и более жесткие условия, чем необходимость продажи российскому инвестору компании в случае усиления санкций», — уверен Нестеров. Пока доктрину не примут, окончательного согласования сделки вряд ли можно ожидать, заключает он.