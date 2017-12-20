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ИП остались с взносом
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ИП остались с взносом
Газета № 221 (2718) (2012) Экономика, 19 дек, 01:36
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ИП остались с взносом
В Госдуме одобрили списание долгов малых предпринимателей
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки о списании задолженности индивидуальных предпринимателей по страховым взносам. На прошлой неделе с этой инициативой выступил президент Владимир Путин
Фото: Олег Яковлев / РБК

Недоимка по страховым взносам и задолженность по соответствующим пеням и штрафам индивидуальных предпринимателей за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, будет признана безнадежной и списана налоговиками. Такую поправку разработал Минфин и в понедельник, 18 декабря, одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам, передает корреспондент РБК.​

Поправки уточняют и дополняют 243-ФЗ и 250-ФЗ, определившие передачу Федеральной налоговой службе (ФНС) с 1 января 2017 года полномочий по администрированию страховых взносов во внебюджетные фонды. О намерении простить долги 2,9 млн индивидуальных предпринимателей на сумму 15 млрд руб. объявил Владимир Путин на своей пресс-конференции 14 декабря. Президент не уточнял деталей.

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Как рассказал на заседании бюджетного комитета замминистра финансов Илья Трунин, у очень многих ИП возникла задолженность по страховым взносам из-за того, что они не вели фактическую деятельность после постановки на учет и не платили страховых взносов (вменяются независимо от того, ведет ИП деятельность или нет). Эту задолженность, образовавшуюся на 1 января 2017 года, Минфин предлагает признать безнадежной и списать. При этом замминистра не смог предоставить депутатам информацию о ее размере. Списывать будут именно задолженность тех ИП, которым страховые взносы начислялись при отсутствии фактической деятельности, подтвердил РБК член бюджетного комитета Дмитрий Юрков.

Спишут и закрывшимся, и не закрывшимся ИП

Из поправок следует, что списываться будут долги ИП, адвокатов, нотариусов, а также иных лиц, занимающихся законной частной практикой, включая тех, кто на 1 января 2017 года уже утратил статус ИП или прекратил частную практику. Действующий 243-ФЗ предусматривает возможность списания долгов по страховым взносам, но в случае с ИП для этого нужно признание его банкротом или акт суда о невозможности взыскания недоимки (такого основания, как прекращение статуса ИП, нет).

Перечень документов, которые понадобятся для списания задолженности, и порядок списания определит ФНС. Конкретные решения о списании будут принимать налоговые органы по месту жительства физлиц-предпринимателей.

Часть долгов спишет ФНС, часть — ПФР

Когда администрирование страховых взносов передавалось от фондов (прежде всего от ПФР) ФНС, часть задолженности, которая была признана безнадежной по основаниям, возникшим до 1 января 2017 года, осталась в ведении Пенсионного фонда. Одним из таких оснований согласно Налоговому кодексу является судебный акт о невозможности взыскания недоимки в связи с истечением установленного срока взыскания. Новое положение, предложенное Минфином, дает Пенсионному фонду возможность признать безнадежной и списать задолженность и при отсутствии такого судебного акта.

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По той задолженности, что была передана в ФНС, возможность списания, соответственно, передается налоговой службе. «Людям в любой момент может прийти повестка, сейчас их 1,034 млн человек», — сказал глава бюджетного комитета Андрей Макаров. При этом поправки пойдут на пользу и тем предпринимателям-должникам, в отношении кого уже начато судопроизводство. «Сейчас они [судебные дела] будут прекращаться на основании тех поправок, которые мы сейчас с вами принимаем», — рассказал Макаров.

«Огромные» начисления и штрафы

По словам главы бюджетного комитета, на многих, кто даже не начал вести бизнес, висят большие штрафы. Индивидуальным предпринимателям, которые не сдавали налоговую отчетность в ФНС (соответственно, ПФР не мог определить их доход), Пенсионный фонд начислял взносы к уплате в максимальном размере — 8 МРОТ. «И получается, что, хотя он и не начал деятельность, за предпринимателем висит уже 8 МРОТ. Поэтому правительство предлагает дать возможность списания ФНС», — указал Макаров.

Такие послабления со стороны Минфина могут быть связаны «с несовершенной системой передачи данных от ПФР в пользу налоговых органов» (с начала 2017 года), считает старший налоговый менеджер IPT Group Илья Бурцев. С начала года многие физические лица, зарегистрированные в качестве ИП, начали получать «письма счастья» от налоговых органов с требованием доплатить огромные суммы якобы не уплаченных в срок страховых платежей за предыдущие периоды, куда уже включены и штрафы, говорит юрист.

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По словам Бурцева, на практике после проведения сверки с ПФР снимаются практически все требования и штрафы с ИП. «Скорее всего, введение такой амнистии может позволить фискальным органам сократить количество судебных исков от тех ИП, с которых уже сняли штрафы, но которые хотели бы восстановить справедливость и свои дополнительные затраты в связи с организовавшимся недоразумением», — рассуждает он.

Авторы: Екатерина Копалкина, Иван Ткачёв.
Теги: Госдума , индивидуальные предприниматели , страховые взносы
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