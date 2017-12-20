Вложиться в полный рост

Стоит ли покупать акции развивающихся стран

Фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM с начала года вырос на 30%. По прогнозам экспертов, рост продолжится и в следующем году. Как простому инвестору заработать на акциях развивающихся стран?

Фото: Olivia Harris / Reuters

Фондовые рынки развивающихся стран демонстрируют активный рост благодаря стечению нескольких благоприятных факторов, пишет Wall Street Journal.

Индекс акций MSCI Emerging Markets, являющийся ключевым индикатором фондовых рынков развивающихся стран, в этом году вырос на 32%, показывая лучшие результаты с 2009 года (так, в 2016 году он вырос на 8%, в 2015 году — упал на 17%, в 2013 и 2014 годах снижение составило по 5%). Для сравнения: американский фондовый индекс S&P 500 вырос с начала 2017 года на 20%.

Индекс MSCI Emerging Markets В расчете индекса MSCI Emerging Markets учитывается динамика фондовых рынков Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Польши, Катара, России, ЮАР, Турции, ОАЭ, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Пакистана, Филиппин, Тайваня, Таиланда. «Вес» бумаг компаний стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в индексе составляет 48%.

Ралли развивающихся рынков сейчас обеспечено синхронным ростом глобальной экономики, благоприятной ситуацией на товарных рынках, а также увеличением устойчивости самих развивающихся стран, которые наращивают валютные резервы и ослабляют контроль над валютными курсами, позволяя им более легко реагировать на экономические потрясения, отмечает WSJ.

«Тема действительно сейчас актуальна, большинство крупных инвестбанков рекомендуют своим клиентам покупать бумаги на рынках развивающихся стран», — говорит биржевой советник «Велес Брокер» Виктор Шастин.

Эти рекомендации актуальны и на следующий год, полагают эксперты. «В этом году индекс MSCI EM вырос больше, чем американский индекс S&P 500, и, вероятно, в следующие годы тренд продолжится», — считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов. «Можно продолжать инвестировать в развивающиеся рынки. По индексу MSCI EM мы процентов на 15% можем вырасти в 2018 году», — считает Шастин. Всемирно известный инвестор, руководитель Franklin Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус в декабре говорил в интервью Bloomberg, что развивающиеся рынки, в предыдущие три года отстававшие от динамики американского фондового рынка, в ближайшее время покажут устойчивый рост «как минимум на 20%». Международный валютный фонд ожидает, что развивающиеся экономики вырастут на 4,9% в 2018 году по сравнению с 4,6% в этом году и более чем в два раза превысят темпы роста в странах с развитой экономикой, пишет Wall Street Journal.

Российский рынок акций, который тоже относится к развивающимся, в 2017 году существенно отстал от других рынков: индекс РТС, который рассчитывается в долларах, снизился с начала года почти на 1%. Но российские граждане могут сыграть на росте рынков других развивающихся стран. РБК разбирался, как воспользоваться для этого наиболее удобными и доступными инструментами — паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) российских управляющих компаний (УК) и индексными биржевыми фондами (ETF — Exchange Traded Funds).

ПИФы

«Лучше всего вкладываться в развивающиеся рынки через соответствующие ПИФы — они обеспечивают диверсификацию и профессиональное управление инвестициями в рынки развивающихся стран», — говорит Сергей Суверов. «Подобные инвестиции не требуют особых знаний и специальных навыков, поясняет аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Из топ-15 российских управляющих компаний по стоимости чистых активов открытых ПИФов (по данным Национальной лиги управляющих) фонды, ориентированные на страны развивающихся рынков, есть у шести УК.

Половина этих фондов — так называемые пассивные, состав их инвестиций не самостоятельно определяется управляющим, а задан заранее в соответствии с составом определенных фондовых индексов. Некоторые управляющие компании вкладывают средства не напрямую в акции, входящие в расчет индексов, а в бумаги других фондов (ETF), следующих за динамикой индексов.

Что такое ETF ETF (Exchange Traded Funds) — иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже. Многие ETF являются индексными — они формируют свои активы в точном соответствии с составом определенного фондового индекса (покупают акции, чьи котировки используются при расчете индекса, с теми же «весами», которые используются при этом расчете), и таким образом цена акции ETF повторяет движение индекса. С помощью них можно купить «весь рынок целиком», то есть через брокерский счет вложиться во все ценные бумаги, входящие в соответствующий индекс.

Так, фонд «Сбербанк — Развивающиеся рынки» под управлением УК «Сбербанк Управление активами» вкладывает средства в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса развивающихся рынков FTSE EM. С начала текущего года рост стоимости паев составил 16%. ПИФ «Уралсиб Акционерные рынки развивающихся стран» под управлением УК «Уралсиб» вкладывает средства в ETF Vanguard MSCI EM Markets. Стоимость пая этого ПИФа выросла на 17%. Фонд «Открытие — Развивающиеся рынки» под управлением УК «Открытие» инвестирует в ETF iShares MSCI Emerging Markets Index. Эти паи с начала года выросли на 23%.

Фото: Naseem Zeitoon / Reuters

Другой вид ПИФов — фонды, управляемые активно, когда управляющий сам формирует портфель. «ВТБ Капитал Управление инвестициями» управляет фондом «ВТБ — БРИК» (Бразилия, Россия, Индия, Китай), в активы которого входит набор ETF, акций и депозитарных расписок. С начала года цена пая выросла на 28%. Еще один пример — фонд «Райффайзен — Развивающиеся рынки» под управлением УК «Райффайзен Капитал», но его паи выросли всего на 6%.

УК «Газпромбанк Управление активами» предлагает паи фонда «Газпромбанк — Индия» (других фондов отдельных развивающихся стран у крупнейших российских управляющих компаний нет), с начала года стоимость пая показала рост на 17%.

Порог входа при приобретении паев у разных управляющих компаний отличается и составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что у вложений в ПИФы есть не только плюсы (в первую очередь простота), но и минусы.

«Среди минусов — не всегда понятный состав фонда, более высокие, чем у ETF, комиссии за управление», — отмечает начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. «В первую очередь необходимо ознакомиться с тем, что именно находится в составе ПИФа. Наряду с акциями компаний развивающихся рынков в ПИФе могут быть активы, никак с этим направлением не связанные. Необходимо оценить долю и возможную степень влияния подобных сторонних активов», — предупреждает он.

«Что касается комиссий за управление, то в ПИФе меньше пары процентов в год реальных издержек вы вряд ли понесете. А в ETF — вряд ли больше 0,5%. Согласитесь, это не одно и то же», — говорит начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин. Кроме того, управляющие компании, как правило, взимают комиссию как при приобретении паев («надбавка»), так и при погашении («скидка»), она может составлять от 0,5 до 2%.

Инвестору также нужно понимать, что результат будет зависеть от мастерства и квалификации управляющих, если речь идет о фондах с активным управлением, говорит Дроздов.

Фото: Olivia Harris / Reuters

ETF

Другой относительно простой вариант вложений в фондовые рынки развивающихся стран — приобретение акций ETF на международном рынке напрямую.

Существуют ETF, ориентированные как на развивающиеся страны в целом, так и на рынки отдельных развивающихся стран. «Самыми ликвидными ETF развивающихся рынков являются следующие ETF: iShares MSCI Emerging Markets — ETF развивающихся рынков, iShares China Large-Cap — ETF Китая, iShares MSCI India — ETF Индии», — говорит Клюшнев. Эти бумаги обладают достаточно высокой ликвидностью: минимальный средний объем торгов у ETF Индии в последние месяцы — более $100 млн в день, говорит он. Известный ETF, отражающий динамику рынка Бразилии, — iShares MSCI Brazil Capped, добавляет Шастин.

Стоимость акций iShares MSCI Emerging Markets ETF с начала 2017 года выросла на 33%, iShares China Large-Cap ETF — примерно на 32%, iShares MSCI India ETF — на 33%, iShares MSCI Brazil Capped ETF вырос на 18%.

Технически получить доступ к приобретению ETF можно у брокера, оказывающего услуги по выходу на зарубежные рынки, говорит Дроздов. «Условия у разных брокеров разные, но выход на зарубежные площадки становится с каждым годом все более демократичным, и сейчас ряд компаний предоставляют эти услуги на условиях, близких к условиям торговли на российском рынке», — отмечает он. «Любой универсальный брокер позволит вам купить такие ETF если не на бирже, то на внебиржевом рынке», — добавляет Хохрин.

Плюсом такого вложения являются низкие издержки: брокерская комиссия плюс комиссия ETF за управление суммарно составляет порядка 0,3–0,5% в год, говорит Клюшнев. Обычно минимальный размер покупки составляет одна акция, цена которой, как правило, находится в диапазоне $20–50. Но могут быть ограничения на минимальный размер брокерского счета, обычно это несколько тысяч долларов, говорит эксперт.

Минусом по сравнению с вложением в ПИФы является необходимость самостоятельно разбираться в процессе покупки-продажи ценных бумаг, следить за рынком и учитывать риски. «Ситуация на рынках крайне неустойчивая, а особенно на рынках развивающихся стран», — говорит Шастин. При вложении в ПИФы российская УК может выступать консультантом и в случае необходимости посоветовать перейти в другой фонд, если у инвестора нет сформировавшегося мнения о рынке, а при самостоятельных операциях с бумагами ETF такой поддержки нет, отмечает специалист.

Риски развития

Эксперты отмечают, что рынки развивающихся стран не только обещают высокую доходность, но и подвержены рискам. В частности, одним из рисков является более высокий, чем ожидает рынок, темп ужесточения монетарной политики в США (пока что ФРС закладывает на следующий год три повышения ключевой ставки), из-за чего возможен переток капитала из развивающихся стран в долларовые активы, отмечает Сергей Суверов. «Удорожание денег в США, которое постепенно происходит, может спровоцировать коррекцию рынков», — предупреждает Хохрин.

Развивающимся рынкам присущи и специфические проблемы в конкретных странах, например, авторитаризм в Турции и популизм в ЮАР, возможные новые санкции в отношении России, возможный долговой кризис в Китае, говорит Суверов. Виктор Шастин также указывает на высокую долговую нагрузку в Китае. «Основной риск, который угрожает развивающимся рынкам, — это кредитный мультипликатор в Китае. Количество новых выданных кредитов в стране удвоилось по отношению к 2016 году и составило $3,64 трлн. Мы не помним, чтобы кто-то из экономистов прогнозировал в 2016 году, что эмиссия нового кредита в Китае более чем удвоится год к году в 2017 году, но это именно то, что произошло на самом деле. Это тревожные звоночки», — говорит он.