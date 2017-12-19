Неликвид снимают с баланса

Эксперты оценили российский рынок облигаций

Национальный депозитарий оценил ликвидность российского рынка качественных облигаций. Достоверные цены есть лишь у 40% бумаг. Для ЦБ это повод озаботиться проблемой приукрашивания балансов за счет неликвидных бумаг

Фото: Сергей Пономарев / AP

Лишь 20% российских корпоративных облигаций и облигаций федерального займа (входящих в ломбардный список Банка России и имеющих рейтинги большой тройки международных рейтинговых агентств) имеют достоверные рыночные цены ежедневно, еще 20% имеют достоверные цены не каждый день, а 60% бумаг не имеют достоверных цен. Таковы первые оценки (расчеты есть у РБК) ликвидности долговых бумаг, выпущенных наиболее качественными на рынке эмитентами, сделанные Ценовым центром Национального расчетного депозитария (НРД), получившего в минувшую пятницу, 15 декабря, аккредитацию Банка России.

Попытки оценивать ликвидность российских облигаций предпринимались и ранее. Но теперь оценка сделана с использованием методики, правильность которой подтверждена в ходе аккредитации Центробанком.

Всего с помощью новой методологии было оценено 510 инструментов, в том числе 460 входящих в ломбардный список ЦБ, под которые регулятор готов предоставлять финансирование. Ликвидность конкретных бумаг РБК в НРД раскрывать не стали. Всего на текущий момент на рынке 1500 выпусков бумаг, но пока НРД оценил ликвидность лишь наиболее качественных. Оценка остальных категорий — в планах на следующий год, пояснили РБК в НРД.

Как уточнил РБК вице-президент НРД Александр ​Диаковский, ликвидными в соответствии с методикой НРД являются облигации, которые имеют более пяти держателей. «Если у бумаги меньше пяти покупателей, то со стопроцентной вероятностью можно говорить, что бумага неликвидна. Это значит, в частности, что ее цена на бирже при больших покупках не является справедливой и легко отклоняется», — говорит заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

Зачем нужна справедливая оценка?

Эта статистика оправдывает намерения ЦБ отойти от практики использования биржевых котировок для определения справедливой цены малоликвидных облигаций и использовать для этого ценовые центры. О таких планах ранее говорил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«На балансах российских банков содержится порядка двух третей эмиссий облигаций. Регулятор волнуется, что цены, по которым они учитываются на балансах банков, неадекватны», — уточнил Алексей Буздалин.

Справедливая стоимость ценных бумаг используется банками и профучастниками для оценки стоимости портфелей ценных бумаг и степени их рискованности. От этого зависит необходимый уровень обеспечения, резервирования и т.д., поясняют эксперты. «Например, при крупных сделках цена бумаги на бирже сильно зависит от ликвидности бумаги и может отклоняться из-за этого сразу на 3–5%», — указывает Буздалин.

«Негативная сторона низкой ликвидности бумаги — отсутствие объективной рыночной цены и возможность манипуляций с такими бумагами, например, для завышения баланса банка», — отмечает и гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев.

Отсутствие справедливой оценки повышает риски держателей бумаг. например, как указывали в ЦБ, на балансе банка «ФК Открытие» еврооблигации российского правительства со сроком погашения в 2030 году (известны на рынке как «Россия 30») стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка. В августе 2017 года банк пришлось санировать.

На что влияет ликвидность бумаг?

Наличие справедливой оценки стоимости облигаций в первую очередь защитит рынок от попыток приукрасить балансы банков, считают участники рынка.

«Значительная часть корпоративных облигаций неликвидна, поскольку представляет собой, по сути клубные сделки или секьюритизированные кредиты в форме облигаций, и такие бумаги банки обычно держат до погашения. Кроме того, определенная доля неликвидных облигаций приходится на бумаги, выпущенные в рамках перекрестных схем финансовых компаний и банков, когда эмитенты обмениваются долгом на основании специальных договоренностей. В частности, именно такие схемы стали одной из проблем, выявленных в санированных по новой схеме банках», — говорит Лосев.

Впрочем, пока в ЦБ новый инструмент намерены использовать осторожно. Оценки Ценового центра НРД могут использоваться при переоценке активов, управлении инвестиционными портфелями, уточнили РБК в Банке России. «Но говорить о применении Банком России оценок ценовых центров пока преждевременно. Безусловно, для внутренних целей мы можем пользоваться оценками ценовых центров, но только как одного из многих источников ценовой информации», — отметил представитель пресс-службы ЦБ.

При активизации использования нового инструмента оценки реальных рисков в портфелях ценных бумаг на балансе банков переоценка может затронуть примерно 4–5% активов банков (3–4 трлн руб. в абсолютном выражении), прогнозирует Буздалин. «В конечном итоге это влияет на коэффициент достаточности капитала банка через переоценку ценных бумаг, а также на дисконт по ценным бумагам в ломбарде. В итоге объем залоговой массы для РЕПО с ЦБ может снизиться на 3%, то есть возможности банков по получению финансирования в ЦБ сократятся», — заключает он.

На уровне?

В целом уровень ликвидности бумаг отражает уровень развития фондового рынка, указывают эксперты.

Проведенная оценка отражает ситуацию в целом на российском рынке, который остается малоликвидным, говорит Лосев. По его словам, невысокая ликвидность рынка облигаций характерна и для других мировых рынков, российский отличается в этом отношении скорее небольшими объемами выпусков и малым количеством эмитентов с инвестиционным рейтингом.

«Рынок облигаций по своей природе в принципе не очень ликвиден в силу особенностей обращающихся на нем инструментов: облигации в принципе быстро утрачивают ликвидность, — считает руководитель Fixed Income Trading Desk Aton Group Михаил Ващенко. — Поэтому ситуация, когда 40% рынка является ликвидным, отражает общемировое состояние рынков облигаций».