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Добыче предсказали органический рост
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Добыче предсказали органический рост
Газета № 220 (2717) (1912) Бизнес, 18 дек, 19:54
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Добыче предсказали органический рост
«Роснефть» представила стратегию развития до 2022 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 18 декабря представил в Сочи стратегию развития компании на пятилетку. Компания намерена к 2022 году увеличить добычу нефти до 250 млн т
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Стратегия подготовлена, исходя из цены на нефть $47 за баррель. Она предполагает увеличение добычи до более 250 млн т к 2022 году за счет органического роста (в 2016 году компания добыла 210 млн т), заявил Сечин. По его словам, реализация стратегии дополнительно принесет компании более 180 млрд руб. в сегменте добычи за пять лет.

Цель по наращиванию добычи была утверждена на годовом собрании акционеров, состоявшемся 22 июня в Сочи. О ней Сечин говорил на совещании с руководством дочерних компаний в Ханты-Мансийском автономном округе в конце ноября.

В понедельник Сечин отметил, что оценивает «чистый эффект от реализации новой стратегии в 15–20% действующей капитализации» (3,1 трлн руб. на Московской бирже 18 декабря). Добыча углеводородов «Роснефтью» в 2017 году, по его словам, составит 281 млн т нефтяного эквивалента (в 2016 году — 265,2 млн т нефтяного эквивалента).

Вице-президент компании по финансам Павел Федоров уточнил, что добыча 250 млн т будет достигнута только за счет органического роста существующего портфеля, но компания будет продолжать также смотреть и на другие возможности развития. «Наша стратегия на международных рынках неагрессивная, мы работаем над поиском привлекательной возможности для акционеров, те проекты, в которые мы входим, отличаются высокой степенью эффективности и синергией», — считает Федоров и приводит в пример покупку «Башнефти», с которой уже достигла синергии в 40 млрд руб. А за пять лет синергия составит 170 млрд руб., добавил он.

Основной прирост добычи, как прогнозирует Федоров, придется на 2018–2019 годы — время запуска крупных проектов. В 2018 году планируется начать добычу на Русском месторождении — 1,3 млн т нефти в первый год. Инвестиции «Роснефти» в ключевые активы будут расти: в 2018 году они планируются на уровне 950 млрд руб. (в 2017 году — 910 млрд руб.), а в 2019 году уже превысят 1 трлн руб.

Что касается добычи газа, то «Роснефть» сохраняет планы по добыче 100 млрд куб. м к 2020 году, сказала вице-президент «Роснефти» Влада Русакова. Она пояснила, что компания пересмотрела свой портфель проектов, выбрав наиболее эффективные, которые позволяют максимизировать денежный поток и прибыль (EBITDA). «Мы все время смотрим партнеров, но пока нет видимых партнеров в российских газовых проектах, продолжаем работать над концепцией развития газового рынка», — добавила она.

«Роснефть» намерена выделить в два холдинга розничное и буровое подразделения и нашла для них потенциальных инвесторов, рассказал журналистам вице-президент компании по финансам Павел Федоров: «Мы видим два ключевых потенциальных проекта: «Роснефть-Розница» и второй — «Роснефть-Бурение». Буровые компании торгуются с более высокими коэффициентами, и «Роснефть» видит большой потенциал докапитализации этого бизнеса, отметил Федоров. По его словам, частичная или полная продажа бурового и розничного бизнеса добавит компании стоимость, а первым пилотным холдингом станет розница.

Сечин уже говорил о планах «Роснефти» перейти к холдинговой структуре управления. Компания надеется привлечь в розницу стратегического партнера, который сможет развивать на АЗС дополнительные сервисы, сообщили аналитики «Открытие Капитал» в обзоре по итогам встречи с топ-менеджерами компании. До сих пор компания привлекала инвесторов в основном в проекты по добыче, а холдинговая структура позволит искать партнеров для различных направлений.​

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: «Роснефть»
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