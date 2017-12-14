Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,59 EUR Нал. 69,84 68,96 USD Бирж. 58,61 -0,67 EUR Бирж. 69,26 -0,40 USD ЦБ. 59,14 +0,31 EUR ЦБ. 69,47 +0,17 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16286,68 +37,40 ММВБ 2131,94 -1,33% РТС 1141,50 -0,73% Brent 62,65 -0,21% DJIA 24585,43 +0,33% Nasdaq 6875,80 +0,20% FTSE 7496,51 -0,05%
Контейнер в портфеле
Лента новостей
Глава МВД Украины инициировал санкции против «Татнефти» 02:59, Бизнес Песков связал дальнейшую работу пресс-секретарем с волей президента 02:32, Политика Песков рассказал о создании дайджестов Путину из данных Telegram-каналов 02:06, Политика В Совфеде прокомментировали решение Канады поставлять оружие Украине 02:00, Политика Песков связал с выборами давление на российский бизнес за рубежом 01:38, Политика Песков заявил о несозревшем конкуренте Путина 01:25, Политика Песков заявил о попытке «задушить» Россию в информационной среде 01:10, Политика В результате стрельбы в университете Пенсильвании есть жертвы 00:52, Общество Израиль сообщил о ракетном обстреле со стороны сектора Газа 00:21, Политика Политтехнологи заявили о рисках протестов после выборов президента 00:02, Политика Минфин уточнил требования к долгам регионов 00:01, Экономика Вадим Дымов — РБК: «Я вообще никогда не люблю прыгать в огонь» 00:01, Интервью В Rotschild рассказали о нежелании иностранцев покупать Roshen 13 дек, 23:56, Бизнес Порошенко поблагодарил Канаду за решение поставлять оружие Украине 13 дек, 23:41, Политика Сорвавшего показ фильма о Донбассе лидера SERB арестовали на семь суток 13 дек, 23:15, Общество На Ставрополье в ДТП с автобусом пострадали шесть человек 13 дек, 22:35, Общество Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 13 дек, 22:18, РБК и My Ideal Smile Facebook посчитал траты России на «влияние» на результаты по Brexit 13 дек, 22:04, Политика Суд арестовал участника движения SERB за срыв показа фильма «Полет пули» 13 дек, 22:02, Общество ФРС США повысила ключевую ставку впервые с июня 13 дек, 22:01, Деньги Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира 13 дек, 22:00, Спорт Поклонская заявила об уголовном деле из-за ее увольнения на Украине 13 дек, 21:58, Политика Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 13 дек, 21:45, РБК и Porsche Партнера зятя Березовского освободили из-под домашнего ареста в Италии 13 дек, 21:44, Общество Власти Канады одобрили экспорт оружия Украине 13 дек, 21:39, Политика Алексей Навальный представил свою политическую программу 13 дек, 21:36, Политика ФИФА исключила ограничения на покупку билетов крымчанами 13 дек, 21:33, Общество Корейский пленник: как американский солдат провел 39 лет в КНДР 13 дек, 21:24, Общество 
Контейнер в портфеле
Газета № 217 (2714) (1412) Бизнес, 13 дек, 12:06
0
Контейнер в портфеле
Структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова приобрели долю в железнодорожном операторе
Новыми акционерами крупнейшего российского контейнерного железнодорожного оператора стали Роман Абрамович и Александр Абрамов. Аналитики полагают, что это портфельная инвестиция и бизнесмены перепродадут свою долю
Роман Абрамович (Фото: Алексей Насыров / ТАСС)

Контейнеры для Абрамовича

Компания «Енисей Капитал» приобрела 24,5051% акций «Трансконтейнера» 6 декабря, говорится в материалах «Трансконтейнера», опубликованных на сайте раскрытия информации 13 декабря.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Енисей Капитал» на 99,9% принадлежит кипрской «Тембиза Холдингз Лтд.», остальное — у «Содха Инвестментс Лтд.». Как сообщили РБК два источника, близких к руководству и действующим акционерам «Трансконтейнера», конечным владельцем «Енисей Капитала» является Роман Абрамович.

​Представитель Millhouse (управляет активами Романа Абрамовича) Джон Манн подтвердил РБК заключение сделки. По его словам, «Енисей Капитал» — совместная структура Абрамовича и его партнера по Evraz Александра Абрамова. Источник, близкий к одной из сторон сделки, пояснил РБК, что Абрамов участвует в сделке через компанию Invest AG, которой он владеет совместно с Александром Фроловым.

Как отметил представитель Millhouse, «цена соответствует рыночному уровню». Более подробную информацию он не привел. По итогам торгов на Московской бирже 6 декабря (день заключения сделки) 24,5% «Трансконтейнера» стоили 15,1 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон сделки, говорит, что акции были куплены по цене 4 320 руб. за штуку Исходя из этого, стоимость пакета составила 14,7 млрд руб.

По словам источника РБК, близкого к одной из сторон сделки, «одобрения ФАС не требовалось на покупку такого пакета». «В случае если совокупный пакет акций у покупателя не превышает 25% голосующих акций, согласование сделки не требуется», — подтвердил РБК представитель антимонопольной службы. При этом он отметил, что появление независимой группы среди акционеров «Трансконтейнера» «положительно скажется на развитии транзита в России».

Продавца 24,5% «Трансконтейнер» не раскрывает, но эта доля соответствует пакету НПФ «Благосостояние» (его представитель пока не ответил на запрос РБК). 50,2% плюс две акции «Трансконтейнера» принадлежат «дочке» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании, еще 25,07% у группы FESCO, подконтрольной «Сумме» Зиявудина ​Магомедова.

Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил РБК, что была продана доля «Благосостояния». По его словам, на этот пакет были и другие претенденты, в частности РФПИ (представитель фонда это не комментирует). Однако все претенденты, кроме «Енисей Капитала», предлагали большой дисконт, поскольку выставленный на продажу пакет меньше блокирующего, сказал собеседник.

Претенденты на «Трансконтейнер»

«Сумма» в 2012 году купила у бизнесмена Сергея Генералова группу FESCO, которая на тот момент уже владела 23,7% «Трансконтейнера». Магомедов всегда говорил, что стратегически заинтересован увеличить долю в «Трансконтейнере» до контрольной, и писал об этом президенту Владимиру Путину, предлагая создать на базе компании национального контейнерного оператора. FESCO увеличила долю в «Трансконтейнере» до блокпакета, скупая акции на рынке, но контроль так и не получила.

Категорически против приватизации «Трансконтейнера» выступал Владимир Якунин, который возглавлял РЖД до августа 2015 года. Позиция нового главы РЖД Олега Белозерова относительно этой сделки смягчилась, однако и он называл ее нецелесообразной. «Предметное обсуждение вообще продажи «Трансконтейнера» у нас ведется. Мы для себя это пытаемся сформулировать. Пока продажа «Трансконтейнера» видится нецелесообразной», — говорил он в декабре 2016 года (цитата по ТАСС).

При этом Белозеров назвал и новых потенциальных инвесторов «Трансконтейнера» — в частности, UCL Holding Владимира Лисина (владеет крупным контейнерным терминалом в порту Санкт-Петербурга). Источники РБК, близкие к потенциальным претендентам, говорили также о заинтересованности в покупке железнодорожного оператора со стороны группы «Дело» Сергея Шишкарева и фонда РФПИ совместно с контейнерным оператором DP World. К тому же в сентябре 2017 года РФПИ и DP World подали заявку на покупку около 40% группы FESCO, но она пока не одобрена, говорил РБК представитель службы.

Представитель «Суммы» сказал, что группа по-прежнему заинтересована в покупке доли РЖД в «Трансконтейнере». Появление нового акционера у компании он комментировать не стал. Представители РФПИ, «Дела» и UCL отказались от комментариев.

В ноябре первый вице-премьер Игорь Шувалов направил Путину письмо, в котором предложил продать принадлежащие РЖД акции «Трансконтейнера» в апреле 2018 года, писала газета «Коммерсантъ». Инвестиционным консультантом продажи выступит «ВТБ Капитал». Предполагается, что продажа будет проходить через аукцион, а покупателем станет квалифицированный инвестор, обладающий соответствующими компетенциями и заинтересованный в развитии контейнерных перевозок между регионами Европы и Азии. Представитель «ВТБ Капитала» отказался от комментариев.

В случае продажи доли в «Трансконтейнере» РЖД создаст аналогичного оператора на вырученные деньги, говорил вице-президент РЖД Андрей Старков.

Портфельная инвестиция

«Покупка 24,5% «Трансконтейнера» — это портфельная инвестиция. Если в ближайшее время будет предложена хорошая цена, то этот пакет будет перепродан», — считает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Денис Ворчик. По его словам, в качестве стратегических инвесторов оператора логичнее выглядят «Сумма» или UCL Holding.

Ворчик считает, что покупка доли в «Трансконтейнере» может быть интересна не только как краткосрочная инвестиция в преддверии приватизации пакета РЖД, но также и на более отдаленную перспективу, поскольку потенциал роста у контейнерного рынка очень большой.

​Старший аналитик рейтингового агентства АКРА Александр Гущин согласен, что эта сделка может быть портфельной инвестицией для дальнейшей перепродажи. По его словам, в действующие бизнесы Абрамовича и Абрамова (их крупнейшие активы — доли в Evraz и «Норникеле») «Трансконтейнер» не вполне вписывается. С их металлургическими активами большую синергию могли бы иметь транспортные компании, специализирующиеся на перевозке в полувагонах, отмечает эксперт. Представитель Millhouse отказалась прокомментировать возможность перепродажи доли в «Трансконтейнере».

47% рынка

«Трансконтейнер» является крупнейшим российским оператором контейнерных перевозок. На долю компании приходится около 47% железнодорожных контейнерных перевозок России. У «Трансконтейнера» 42 собственных терминала в России, а также 19 терминалов в Казахстане. «Трансконтейнер» владеет 50% крупнейшего казахстанского железнодорожного контейнерного оператора «КеденТрансСервис». В собственности «Трансконтейнера» находится более 23 тыс. платформ и около 71 тыс. контейнеров в России.

Выручка компании по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 31%, до 48,2 млрд руб., чистая прибыль — в два раза, до 5,2 млрд руб.

Авторы: Василий Маринин, Ирина Парфентьева.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Роман Абрамович , «Трансконтейнер» , Александр Абрамов
Материалы по теме
«Трансконтейнер» увеличил в I полугодии 2017 года чистую прибыль вдвое Бизнес
«Сумма» предложила 15,5 млрд руб. за увеличение доли в «Трансконтейнере» Бизнес
У «Суммы» Магомедова появился конкурент на долю в «Трансконтейнере» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав