Контейнер в портфеле

Структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова приобрели долю в железнодорожном операторе

Новыми акционерами крупнейшего российского контейнерного железнодорожного оператора стали Роман Абрамович и Александр Абрамов. Аналитики полагают, что это портфельная инвестиция и бизнесмены перепродадут свою долю

Роман Абрамович (Фото: Алексей Насыров / ТАСС)

Контейнеры для Абрамовича

Компания «Енисей Капитал» приобрела 24,5051% акций «Трансконтейнера» 6 декабря, говорится в материалах «Трансконтейнера», опубликованных на сайте раскрытия информации 13 декабря.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Енисей Капитал» на 99,9% принадлежит кипрской «Тембиза Холдингз Лтд.», остальное — у «Содха Инвестментс Лтд.». Как сообщили РБК два источника, близких к руководству и действующим акционерам «Трансконтейнера», конечным владельцем «Енисей Капитала» является Роман Абрамович.

​Представитель Millhouse (управляет активами Романа Абрамовича) Джон Манн подтвердил РБК заключение сделки. По его словам, «Енисей Капитал» — совместная структура Абрамовича и его партнера по Evraz Александра Абрамова. Источник, близкий к одной из сторон сделки, пояснил РБК, что Абрамов участвует в сделке через компанию Invest AG, которой он владеет совместно с Александром Фроловым.

Как отметил представитель Millhouse, «цена соответствует рыночному уровню». Более подробную информацию он не привел. По итогам торгов на Московской бирже 6 декабря (день заключения сделки) 24,5% «Трансконтейнера» стоили 15,1 млрд руб. Источник, близкий к одной из сторон сделки, говорит, что акции были куплены по цене 4 320 руб. за штуку Исходя из этого, стоимость пакета составила 14,7 млрд руб.

По словам источника РБК, близкого к одной из сторон сделки, «одобрения ФАС не требовалось на покупку такого пакета». «В случае если совокупный пакет акций у покупателя не превышает 25% голосующих акций, согласование сделки не требуется», — подтвердил РБК представитель антимонопольной службы. При этом он отметил, что появление независимой группы среди акционеров «Трансконтейнера» «положительно скажется на развитии транзита в России».

Продавца 24,5% «Трансконтейнер» не раскрывает, но эта доля соответствует пакету НПФ «Благосостояние» (его представитель пока не ответил на запрос РБК). 50,2% плюс две акции «Трансконтейнера» принадлежат «дочке» РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании, еще 25,07% у группы FESCO, подконтрольной «Сумме» Зиявудина ​Магомедова.

Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил РБК, что была продана доля «Благосостояния». По его словам, на этот пакет были и другие претенденты, в частности РФПИ (представитель фонда это не комментирует). Однако все претенденты, кроме «Енисей Капитала», предлагали большой дисконт, поскольку выставленный на продажу пакет меньше блокирующего, сказал собеседник.

Претенденты на «Трансконтейнер»

«Сумма» в 2012 году купила у бизнесмена Сергея Генералова группу FESCO, которая на тот момент уже владела 23,7% «Трансконтейнера». Магомедов всегда говорил, что стратегически заинтересован увеличить долю в «Трансконтейнере» до контрольной, и писал об этом президенту Владимиру Путину, предлагая создать на базе компании национального контейнерного оператора. FESCO увеличила долю в «Трансконтейнере» до блокпакета, скупая акции на рынке, но контроль так и не получила.

Категорически против приватизации «Трансконтейнера» выступал Владимир Якунин, который возглавлял РЖД до августа 2015 года. Позиция нового главы РЖД Олега Белозерова относительно этой сделки смягчилась, однако и он называл ее нецелесообразной. «Предметное обсуждение вообще продажи «Трансконтейнера» у нас ведется. Мы для себя это пытаемся сформулировать. Пока продажа «Трансконтейнера» видится нецелесообразной», — говорил он в декабре 2016 года (цитата по ТАСС).

При этом Белозеров назвал и новых потенциальных инвесторов «Трансконтейнера» — в частности, UCL Holding Владимира Лисина (владеет крупным контейнерным терминалом в порту Санкт-Петербурга). Источники РБК, близкие к потенциальным претендентам, говорили также о заинтересованности в покупке железнодорожного оператора со стороны группы «Дело» Сергея Шишкарева и фонда РФПИ совместно с контейнерным оператором DP World. К тому же в сентябре 2017 года РФПИ и DP World подали заявку на покупку около 40% группы FESCO, но она пока не одобрена, говорил РБК представитель службы.

Представитель «Суммы» сказал, что группа по-прежнему заинтересована в покупке доли РЖД в «Трансконтейнере». Появление нового акционера у компании он комментировать не стал. Представители РФПИ, «Дела» и UCL отказались от комментариев.

В ноябре первый вице-премьер Игорь Шувалов направил Путину письмо, в котором предложил продать принадлежащие РЖД акции «Трансконтейнера» в апреле 2018 года, писала газета «Коммерсантъ». Инвестиционным консультантом продажи выступит «ВТБ Капитал». Предполагается, что продажа будет проходить через аукцион, а покупателем станет квалифицированный инвестор, обладающий соответствующими компетенциями и заинтересованный в развитии контейнерных перевозок между регионами Европы и Азии. Представитель «ВТБ Капитала» отказался от комментариев.

В случае продажи доли в «Трансконтейнере» РЖД создаст аналогичного оператора на вырученные деньги, говорил вице-президент РЖД Андрей Старков.

Портфельная инвестиция

«Покупка 24,5% «Трансконтейнера» — это портфельная инвестиция. Если в ближайшее время будет предложена хорошая цена, то этот пакет будет перепродан», — считает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Денис Ворчик. По его словам, в качестве стратегических инвесторов оператора логичнее выглядят «Сумма» или UCL Holding.

Ворчик считает, что покупка доли в «Трансконтейнере» может быть интересна не только как краткосрочная инвестиция в преддверии приватизации пакета РЖД, но также и на более отдаленную перспективу, поскольку потенциал роста у контейнерного рынка очень большой.

​Старший аналитик рейтингового агентства АКРА Александр Гущин согласен, что эта сделка может быть портфельной инвестицией для дальнейшей перепродажи. По его словам, в действующие бизнесы Абрамовича и Абрамова (их крупнейшие активы — доли в Evraz и «Норникеле») «Трансконтейнер» не вполне вписывается. С их металлургическими активами большую синергию могли бы иметь транспортные компании, специализирующиеся на перевозке в полувагонах, отмечает эксперт. Представитель Millhouse отказалась прокомментировать возможность перепродажи доли в «Трансконтейнере».