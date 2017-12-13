Крым обособят еще на два года

Переход полуострова к общероссийским тарифам ЖКХ отложен

Период «особого» регулирования тарифов в сфере ЖКХ в Крыму будет продлен до 1 января 2020 года, следует из законопроекта правительства. Плата крымчан за коммунальные услуги за два года вырастет сильно, но плавно

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в федеральный конституционный закон 2014 года о принятии Крыма в Российскую Федерацию. Проект предполагает единственное изменение — продление с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года срока действия крымских «особенностей» государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги — тепло, воду и утилизацию твердых бытовых отходов.

Поправка позволит сохранить в Крыму и Севастополе условия «по обеспечению плавного перехода к действующей на территории Российской Федерации системе тарифного регулирования», объясняет правительство в пояснительной записке.

Крымские «особенности», установленные постановлением правительства в конце 2014 года, предполагают, что на полуострове временно не действует общероссийская модель тарифного регулирования: доведение коммунальных платежей граждан до экономически обоснованного уровня (как в целом по России) проходит поэтапно, для чего тарифы могут повышаться чаще одного раза в год.

Сейчас тарифы ЖКХ для населения в Крыму и Севастополе по-прежнему «значительно ниже» экономического уровня, отмечает правительство. Изначально экономически обоснованные тарифы на услуги ЖКХ должны были установиться на полуострове в течение 2015–2017 годов, но местные власти не успели. Проблема — в низких доходах крымчан, все еще не дотягивающих до среднероссийских.

Денежные доходы населения в Крыму примерно на 30% ниже, чем в среднем по России, а на оплату жилищно-коммунальных услуг тратится около 10% семейных бюджетов в Крыму, показывают данные местного отделения Росстата. В ноябре 2017 года стоимость коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению выросла в республике на 18–44% к декабрю 2016 года (.pdf).

Если не продлить переходный период по тарифам, 1 июля 2018 года пришлось бы «одномоментно» повысить платеж крымчан за коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению примерно на 25%, следует из прогнозного анализа крымских регуляторов, на который ссылается федеральное правительство. Вместо этого в Крыму и Севастополе до 1 января 2020 года будут применяться «более гибкие механизмы тарифного регулирования».

Экономически обоснованные тарифы должны компенсировать экономически обоснованные затраты ресурсоснабжающих организаций (поставщиков коммунальных ресурсов). Поскольку сейчас тарифы в целом не доведены до такого уровня, компенсировать расходы поставщиков приходится из бюджета, объяснила РБК представительница Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым. По ее словам, в Крыму достигнуты экономически обоснованные тарифы «частично по воде, частично по теплу», это зависит от конкретных ресурсоснабжающих организаций и районов.

11 декабря глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение (.pdf) о мерах по «стабилизации» темпов роста тарифов на коммунальные услуги для населения. Из него следует, что эти тарифы в период до 2020 года будут повышаться два раза в год. 1 января — на 4% (прогнозная величина инфляции в целом по России), что соответствует общероссийской индексации тарифов в коммунальном секторе. И 1 июля — на величину в пределах 15%, соответствующую новому графику прогнозного повышения тарифов до экономически обоснованного уровня. Эти величины роста тарифов будут установлены до 20 декабря, сообщили РБК в Госкомитете по ценам и тарифам Крыма.