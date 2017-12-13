Сообразить на треть

Российские виноделы попросили квоту 30% в рознице

Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу проработать введение квоты не менее 30% для российских вин в магазинах и ресторанах. Спрос на вино, произведенное в России, оказался нестабильным, и розничные сети стали сокращать его закупку

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / пресс-служба правительства РФ / ТАСС)

С просьбой «рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественной винодельческой продукции» в торговых сетях, рознице и сегменте HoReCa к российскому премьеру обратилась саморегулируемая организация Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (КБВВ; объединяет крупнейших производителей полуострова — «Массандру», «Инкерман», «Новый свет», «Золотую балку» и др.)

​В письме (есть в распоряжении РБК), подписанном председателем совета КБВВ Яниной Павленко, поясняется, что введение квоты «даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок».

Рассмотреть этот вопрос поручено главе Минсельхоза Александру Ткачеву, следует из резолюции Медведева на письме, датированной 5 декабря. ​В Минсельхозе подтвердили получение письма КБВВ, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как пояснила РБК сама Янина Павленко, производители просят власти поддержать местных виноделов, поскольку зачастую в российскую розницу невозможно зайти без бонусов. «В других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей, — напомнила она. — Мы совершенно не способны тягаться с ними по себестоимости продукции».

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не ответила на запрос РБК на момент публикации материала. ​

Помощь в вине

Расцвет российского виноделия начался в 2014 году после присоединения Крыма, крупного винодельческого региона, тогда же началась разработка мер поддержки винодельческих предприятий. Новая территория стала третьей по объему площадей российских виноградников (21,6 тыс. га, или 25% от общей площади на конец 2015 года), уступив только Краснодарскому краю (25,4 тыс. га, или 30%) и Республике Дагестан (22,6 тыс. га, или 27%).

Вскоре после присоединения Крыма, в июле 2014 года, ЕС ограничил поставки продукции крупнейших крымских производителей («Массандра», «Новый свет» и «Магарач») на европейскую территорию. Чтобы «компенсировать негативные последствия санкций ЕС, а российскому виноделию в целом получить дополнительный импульс развития», попавшие под запрет виноделы попросили президента России Владимира Путина ограничить импорт европейских вин, но предложение было отклонено.

Фото: Albert Gea / Reuters

Но поддержку отрасли оказали регуляторы. Виноделие, находившееся, как и вся алкогольная промышленность, в ведении Росалкогольрегулирования, получило нового куратора — Минсельхоз. Министерство Александра Ткачева, в свою очередь, уже осенью 2016 года представило проект «Концепция развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016–2020 годов и плановый период до 2025 года». Согласно оптимистичному сценарию развития отрасли к 2025 году площадь российских виноградников должна увеличиться почти вдвое (с 89,1 тыс. га по итогам 2016 года до 153,3 тыс. га на конец планового периода), а производство российских тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения возрастет с нуля до 29,2 млн дал.

Российская полка

Вместе с официальными мерами поддержки появились и неофициальные. В частности, как рассказывали РБК сразу несколько участников российского алкогольного рынка, в 2014–2015 годах розничным сетям и дистрибьюторам «настоятельно рекомендовали» ввести продукцию отечественных виноделов в ассортимент магазинов. В результате к осени 2016 года крупнейшие российские розничные компании констатировали значительный рост российской продукции в своих сетях. Как рассказывал РБК представитель ГК «Дикси», за два года доля отечественных вин увеличилась в сети с 15 до 25%, а в супермаркетах «Виктория» возросла в 2,5 раза, до 30%. В X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорили о достижении показателя 32,1%, а в «Ленте» констатировали увеличение объема продаж российских вин (без учета игристых) в штуках бутылок на 20 п.п. за два года.

Но популярность российских вин в этом году пошла на убыль. Как рассказал РБК владелец крупного российского производителя вина, в этом году сети менее охотно закупают отечественную продукцию или сокращают закупки. «Сейчас идет контрактная кампания на поставки в 2018 году, и по многим сетям идет значительное снижение объемов или вовсе отказ, — говорит собеседник РБК. — Ретейлеры объясняют нам э​то тем, что российское вино так и не нашло отклика у покупателей и по-прежнему не может конкурировать по цене с винами, например, Нового Света».

Такого интереса к российским винам со стороны покупателей, какой наблюдался еще год назад, сейчас уже нет, подтвердил РБК представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков. «Скорее всего, потребитель считает цену [на российскую продукцию] завышенной и делает выбор в пользу импортной продукции, которая зачастую выигрывает по соотношению цена/качество», — поясняет Голубков. Спрос потребителей на данный момент не в пользу российского производителя, поэтому на полках в ретейле преобладают вина из Италии, Франции и других стран, отмечает руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

Тем не менее некоторые опрошенные РБК ретейлеры по-прежнему говорят о высоком спросе на российское вино. По словам представителя ГК «Дикси» Владимира Русанова, сейчас более 30% ассортимента приходится на российских поставщиков: есть стабильный спрос со стороны покупателей, который еще и возрастает в праздники. Спрос на российское вино стабилен, в 2017 году его доля в продажах сети супермаркетов «Перекресток» соответствует прошлогодней — около 30%, рассказывает директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев. Делать прогноз на следующий год пока рано — продажи будут зависеть от изменений на рынке, а также предпочтений покупателей, добавляет он.

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Но не все российские производители считают предложенную форму поддержки — введение квоты — эффективной. Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов считает, что обязывать сети ставить российское вино на полку — «кратковременное решение [роста потребления отечественной продукции]». «Главное — создание конкурентоспособной продукции», — полагает Титов.

Директор по развитию винодельни «Юбилейная» Сергей Невский идею поддерживает, но считает, что это должно быть «честное» российское вино, то есть произведенное исключительно из российского виноматериала (и эта информация должна быть указана на этикетке).

Гендиректор винодельни Alma Valley Андрей Григорьев считает предложение «хорошим», но скептически относится к его реализации. «Важнее четко показать потребителю, где российское вино, а где импортные суррогаты. К сожалению, Минэкономразвития под надуманным предлогом блокирует введение требования об обязательном информировании о стране происхождения виноматериалов на лицевой этикетке», — отметил он.