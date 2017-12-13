Выходное пособие для Лондона

Американские аналитики подсчитали ущерб от разрыва Великобритании с ЕС

Почти каждый из множества сценариев развития Brexit несет ощутимый экономический ущерб Великобритании, Европе и США, гласит отчет американского центра RAND. Сгладить эффект может трехстороннее соглашение о свободной торговле

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Выход Великобритании из Евросоюза нанесет британцам заметный экономический ущерб вне зависимости от того, к каким договоренностям в итоге придут Лондон и Брюссель. Такой вывод сделали в своем докладе «После Brexit» эксперты американского аналитического центра RAND Corporation (Research and Development Corporation — стратегический исследовательский центр, который занимается исследованиями различных аспектов национальной безопасности по заказу различных официальных структур США) . Для европейцев и американцев почти каждый возможный сценарий Brexit тоже несет негативный эффект, хоть и гораздо более сглаженный.

Эксперты RAND смоделировали изменение шести основных экономических показателей для Великобритании, США и ЕС к 2029 году — через десять лет после планируемого завершения переговоров по Brexit. Среди этих показателей — прямые иностранные инвестиции, объем торговли, влияние торговли на ВВП, влияние Brexit на размер экономики, ВВП на душу населения и темпы экономического роста.

Исследование выделяет восемь «наиболее правдоподобных» сценариев развития событий. Три из них относятся к так называемому мягкому Brexit, при котором Великобритания останется в тех или иных торгово-экономических объединениях ЕС.

Например, «норвежский» вариант означает, что Британия останется в Европейской экономической зоне (EEA), то есть в едином рынке перемещения денег, товаров, услуг и людей. Чуть жестче будет «швейцарский» сценарий, по которому Лондон сохранит доступ к EEA лишь в ряде отраслей на основе двусторонних соглашений с Брюсселем. Наконец, «турецкий» вариант подразумевает лишь участие в Таможенном союзе ЕС.

Ни один из этих «мягких» сценариев, отмечается в докладе, британское правительство сейчас всерьез не рассматривает. Поэтому исследование RAND выстроено вокруг пяти «жестких» сценариев Brexit, каждый из которых включает в себя выход страны из Таможенного союза и общеевропейского рынка. По совокупности экономического эффекта их можно ранжировать от максимально разрушительного до наиболее перспективного.

Прыжок со скалы

Худшим из возможных сценариев Brexit исследователи считают тот, при котором торгово-экономические отношения между Евросоюзом и Великобританией будут регулироваться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Так может случиться, если к моменту выхода Британии из ЕС у сторон вообще не будет готово финальной сделки: западные политики и СМИ называют такой сценарий «прыжком со скалы». В этом случае Лондон получит право самостоятельно устанавливать тарифный режим, но любое отклонение от стандартов ЕС приведет к тому, что Брюссель в ответ введет нетарифные ограничения (лицензии, квоты, антидемпинговые пошлины).

В этом случае на ближайшие десять лет после Brexit объем ВВП Великобритании сократится на 6,7% (экономика страны потеряет около $140 млрд), ЕС — на 1%, США — на 0,2%. Данные приведены в сравнении с так называемым базовым сценарием, то есть таким, при котором процесса Brexit вообще не было бы и страна осталась в ЕС.

Сильнее всего в королевстве пострадает сфера услуг, которая составляет около 80% экономики страны. В результате по сравнению с «базовым сценарием» ВВП на душу населения в Великобритании снизится на $3362, в ЕС — на $395 и в США — на $96. Также снизятся показатели внешней торговли: для Великобритании — на $107 млрд, для ЕС — на $109 млрд, для США — на $5 млрд. Уменьшится и объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — в экономику королевства поступит на $15 млрд меньше, в ЕС — на $8 млрд, в США — на $6 млрд.​

Курс на Штаты

Негативный эффект для экономики будет чуть менее сильным, если Лондон и Вашингтон договорятся о подписании соглашения о свободной торговле. Как отмечают эксперты RAND, американское и британское правительства уже проявляли интерес к подобной сделке.

Основные экономические показатели Евросоюза еще больше ухудшатся даже в сравнении со сценарием ВТО. Объясняется это тем, что Великобритания, облегчая торговлю с США, будет одновременно закрываться от европейского рынка, усиливая так называемые нетарифные методы регулирования.

В итоге, если сравнивать с «базовым сценарием», европейская экономика к 2029 году недосчитается 1% ВВП, или же $405 на душу населения. Внешняя торговля ЕС недосчитается $113 млрд, а привлеченных ПИИ будет меньше на $8 млрд.

Британская экономика при таком сценарии к 2029 году станет на 5,2% меньше, чем без Brexit, объем внешней торговли будет меньше на $80 млрд, а инвестиций — на $12 млрд. Зато ВВП США станет больше на 0,2%, или $97 на душу населения. Американская торговля к 2029 году прибавит $34 млрд в сравнении с «базовым сценарием», но привлечение инвестиций сократится на $2 млрд.

Растянутая сделка

Еще один промежуточный сценарий подразумевает длительный период так называемой переходной сделки между Лондоном и Брюсселем. По текущему плану переговоров по Brexit, третьей и последней их фазой должно стать обсуждение такой сделки на период после формального выхода из ЕС в марте 2019 года и до вступления в силу новой постоянной формы отношений Великобритании с ЕС.

По заявлениям британских и европейских политиков, переходный период будет ограничен двумя годами, но RAND предполагает, что он может быть продлен до четырех лет. Так у Лондона и Брюсселя появится время на согласование нового соглашения о свободной торговле.

При таком развитии событий размер ВВП в сравнении с «базовым сценарием» к 2029 году у Британии будет меньше на 3,3%, у ЕС — на 0,3%, у США — на 0,2%. Внешняя торговля Великобритании и ЕС недосчитается по $33 млрд, зато США незначительно увеличат показатель (на $1 млрд).

Курс на ЕС

Если Великобритания решит создавать зону свободной торговли все же с Евросоюзом, а не США, самим британцам это будет выгоднее, уверяют эксперты RAND. К 2029 году, сравнивая с «базовым сценарием» без Brexit, британская экономика будет меньше на 2,8%, торговый оборот недосчитается $26 млрд, а прямые иностранные инвестиции будут меньше на $10 млрд.

Поскольку торговые правила и стандарты в ЕС и Великобритании будут отличаться, при таком сценарии неизбежно появление различных таможенных ограничений и нетарифных методов регулирования, отмечают авторы доклада. Однако в целом для Лондона и Брюсселя такая договоренность будет гораздо выгоднее, нежели переход к отношениям на базе ВТО.

Для американцев, которые останутся вне этой системы, подобное англо-европейское соглашение почти никак не отразится на экономическом положении, если сравнивать с наихудшим сценарием торговли по условиям ВТО.

Тройственный союз

Лучшим сценарием аналитики называют такой, при котором соглашение о свободной торговле между Великобританией и ЕС дополняется торговым соглашением с США. В этом случае экономики трех стран выиграют даже в сравнении с ситуацией, при которой королевство не выходит из состава ЕС.

При таком сценарии размер ВВП Великобритании на ближайшее десятилетие вырастет в сравнении с «базовым сценарием» на 0,3%, тогда как экономики ЕС и США увеличатся на 2,9 и 3,5% соответственно. В пересчете на душу населения прирост составит $161 в королевстве, $1189 в ЕС и $2152 в США.

Внешнеторговый оборот Великобритании в этом случае вырастет на $45 млрд, ЕС — на $400 млрд, США — на $531 млрд. Однако при этом показатель внешних прямых инвестиций в Великобританию упадет на $8 млрд (самое минимальное падение из всех возможных), тогда как в ЕС он вырастет на $5 млрд, в США — на $10 млрд (по сравнению с базовым вариантом).